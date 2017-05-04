17:53 04 мая

Готовится новый вброс фейков о якобы применении химоружия Асадом

РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщает об очередных постановочных съёмках якобы применения химического оружия войсками Асада в Сирии. Напомним, что ранее организация «Белые каски», тесно связанная с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ), занималась съёмками фейков о том, как её сотрудники «помогали людям, поражённым зарином». Среди постановочных кадров – уколы пустым шприцем в грудь уже мёртвого ребёнка, поливание тел из шлангов без использования необходимых средств индивидуальной защиты.

РИА Новости приводит заявление эксперта:
Результативность телевизионного спектакля "Белых касок" с постановкой якобы химической атаки зарином сирийских властей в Хан-Шейхуне вдохновила террористов на продолжение постановочных съёмок «телесериала». Для придания натуральности видеосъёмки осуществлялись на сотовые телефоны с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера. По завершении "съёмочного процесса" каждому участнику, включая детей, видеогруппой было выплачено по тысяче сирийских фунтов и выдан продуктовый набор.


По словам источника, заказчиком и спонсором подобного рода видеофейков является группа в одной из европейских стран. Отмечается, что новый вброс видеофальшивок планируется на выходные дни - с привычными для спонсоров терроризма комментариями о необходимости «бороться с режимом кровавого Асада».


Готовится новый вброс фейков о якобы применении химоружия Асадом


Технология постановочных съёмок отработана не только на сирийской территории. Вот один из примечательных роликов из Ирака:

Использованы фотографии: India Today
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Комментарии 19

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  1. oleg-gr Сегодня, 15:40
    Эти вбросы фейков были есть и будут. Доверия "самым честным мировым" СМИ нет никакого. Отрабатывают оплаченные средства. Мировая информационная война давно стала нашей действительностью.
    oleg-gr
    1. Тралл Сегодня, 15:51
      Эх, что-то совсем мы перестали употреблять слово "липа". Хотя и береза с веревкой и осиновый кол к фейкометателям вполне применимы smile
      Тралл
      1. BATUHAN Сегодня, 15:53
        Нехрен реагировать на брехню. Слово "липа" слишком мягкое определение. Враньё и брехня.
        На каждый взброс нужно отвечать асимметрично. Выдавать на гора факты античеловеческого поведения запада. Напоминать атомные бомбежки, разорение Дрездена и т.п.
        Вся история запада это постоянные убийства людей тысячами и миллионам. Фашизм родился и живет на западе.
        BATUHAN
        1. R.U.R. Сегодня, 16:32
          не совсем так, сам Гитлер не считал Германию западной страной
          R.U.R.
          1. BATUHAN Сегодня, 17:52
            Сам Гитлер - ч.м.о о четырех лапах. И вам, сударь хорошо бы знать, Европа на западе от Руси. В пример падонка гитлера вы мне не приводите. Фашистам гореть в адском огне и всем тем кто в пример их приводит. Упыри хреновы.
            BATUHAN
    2. cniza Сегодня, 15:51
      Идет война , война против России , поэтому нам надо все успевать , хоть и очень трудно.
      cniza
      1. Pirogov Сегодня, 16:08
        Цитата: cniza
        Идет война , война против России , поэтому нам надо все успевать , хоть и очень трудно.

        Нужно не успевать реагировать ,а играть на опережение.
        Pirogov
    3. R.U.R. Сегодня, 15:56
      Многие предполагают, что после ряда таких обвинений последует рактный удар по Сирии и наземное вторжение,
      что, вероятно, повлечет за собой столкновение США и их СОЮЗНИКОВ С РОССИЕЙ И ИРАНОМ
      R.U.R.
      1. Pirogov Сегодня, 16:11
        Цитата: R.U.R.
        что, вероятно, повлечет за собой столкновение США и их СОЮЗНИКОВ С РОССИЕЙ И ИРАНОМ

        Вы в это верите ? Я нет ,начнутся опять ,плач ЯрославныЛавровой и бесконечные встречи не о чём.И на этом всё и закончится .
        Pirogov
    4. рич Сегодня, 16:25
      По словам источника, заказчиком и спонсором подобного рода видеофейков является группа в одной из европейских стран.

      А не пора ли уже обнародовать эту страну
      рич
      1. kirgiz58 Сегодня, 16:28
        Цитата: рич
        А не пора ли уже обнародовать эту страну

        Страну не обязательно, а вот группу и обнародовать и оприходовать надо.
        kirgiz58
  2. А1845 Сегодня, 15:41
    Опять потрясут пробиркой на трибуне ООН?
    и будут хвататься за топоры?
    А1845
  3. Вальцманюга Сегодня, 15:45
    Если готовится , значит накройте их всех скопом , эти каски хуже самих террористов .
    Вальцманюга
    1. kirgiz58 Сегодня, 16:31
      Они уже сняли. А во время вброса их не накрыть ни скопом, ни по одиночке. А жаль.
      kirgiz58
  4. svp67 Сегодня, 15:53
    А не кто не обратил внимание от куда прибежали "пораженные" и куда дует ветер, а его направление и силу легко определить по дыму от горящей машины... При этом направлении и силе ветра, и "спасатели" валялись бы рядом, уже не говоря о том, что они касаются пораженных людей голыми руками и без СИЗ органов дыхания.
    svp67
  5. DMoroz Сегодня, 15:59
    Вроде как фейки снимала аж сама катарская Al Jazeera в сирийских Эрихе, Джиср-эр-Шугуре и в Серакабе...
    DMoroz
  6. _Vlad_ Сегодня, 16:00
    похоже готовят подлянку на 9 мая
    am
    _Vlad_
  7. KIBL Сегодня, 16:03
    Маньки,что то тихо в последнее​ время на просторах североамериканского континента стало.
    KIBL
  8. ОТДЕЛ Сегодня, 17:21
    Эти вопли о хим оружии уже оскомину набили...Ну тупые,уж придумали бы что нибудь новое!
    ОТДЕЛ
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