Результативность телевизионного спектакля "Белых касок" с постановкой якобы химической атаки зарином сирийских властей в Хан-Шейхуне вдохновила террористов на продолжение постановочных съёмок «телесериала». Для придания натуральности видеосъёмки осуществлялись на сотовые телефоны с нескольких ракурсов, а также с использованием квадрокоптера. По завершении "съёмочного процесса" каждому участнику, включая детей, видеогруппой было выплачено по тысяче сирийских фунтов и выдан продуктовый набор.

РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщает об очередных постановочных съёмках якобы применения химического оружия войсками Асада в Сирии. Напомним, что ранее организация «Белые каски», тесно связанная с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ), занималась съёмками фейков о том, как её сотрудники «помогали людям, поражённым зарином». Среди постановочных кадров – уколы пустым шприцем в грудь уже мёртвого ребёнка, поливание тел из шлангов без использования необходимых средств индивидуальной защиты. РИА Новости приводит заявление эксперта:По словам источника, заказчиком и спонсором подобного рода видеофейков является группа в одной из европейских стран. Отмечается, что новый вброс видеофальшивок планируется на выходные дни - с привычными для спонсоров терроризма комментариями о необходимости «бороться с режимом кровавого Асада».Технология постановочных съёмок отработана не только на сирийской территории. Вот один из примечательных роликов из Ирака: