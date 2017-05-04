17:54 04 мая

В Рыбинске заложат морской транспорт вооружения

Пятого мая на судостроительном заводе «Вымпел» (Рыбинск) состоится церемония закладки морского транспорта вооружения проекта 20360М (заводской номер 01551), сообщает news.rambler.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Проектное изображение морского транспорта вооружения проекта 20360М.

Приказом Главнокомандующего ВМФ кораблю присвоено имя "Геннадий Дмитриев",
говорится в релизе.


Ранее пресс-служба сообщала, что завод построит для ВМФ 2 судна проекта 20360М для перевозки боеприпасов, в том числе ракет морского базирования.

«Два морских транспорта вооружения, которым присвоены заводские номера 01551 и 01552, должны быть сданы заказчику в 2019 и 2020 годах соответственно. Головное судно будет нести службу на Черноморском флоте. Корабль с заводским номером 01552 – на Балтийском флоте», – говорилось в публикации.

Соответствующий контракт был подписан министерством обороны в апреле 2016 года. КБ «Вымпел» (Нижний Новгород) скорректировал базовый проект 20360 «Дубняк» под технические требования военного ведомства.

Справка издания: «Морское транспортное судно вооружения проекта 20360М имеет ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадку для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъёмностью 20 тонн и носовую вертолётную посадочную площадку. Назначение морского транспорта вооружения: прием с причалов и передача на суда в пунктах базирования и на открытом рейде специальных грузов. Длина судна 77 м, ширина 15,8 м».

Использованы фотографии: АО «Судостроительный завод «Вымпел»
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Комментарии 8

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  1. andr327 Сегодня, 15:56
    Ох давно надо было пускать в серию. Техника обеспечения должна впереди боевой появляться.
    andr327
    1. maxim947 Сегодня, 16:09
      Да, хоть с большим опозданием, но все равно радует. Плюс на Звездочке два спустили и два транспорта в разных стадиях готовности.
      maxim947
    2. рич Сегодня, 16:16
      Судя по длине (77 м вместо 61,5 у чистого проекта 20360) - это будет совсем другое судно.
      рич
      1. maxim947 Сегодня, 16:23
        Да проект другой, но назначение тоже. Транспортники проекта 20180 и 20180ТВ - длина 96 и 107м соответственно, но там и акватория иная и соответственно флот который обслуживаешь по-серьезней, чем ЧФ и БФ. Наверное этим и обусловлено.
        maxim947
  2. svp67 Сегодня, 15:57
    Ну, Слава Богу, теперь действительно верю, что флот потихоньку возрождается...когда начинают думать не только о строительстве боевых кораблей, но и о строительстве транспортов обеспечения, это уже хорошо.
    svp67
  3. barclay Сегодня, 16:39
    Такие корабли просто необходимы в будущем.
    Видимо события в Сирии, действительно застали врасплох наш Флот, если в перевозках для обеспечения нашей группировки использовались старые ржавые сухогрузы, купленные у Турции.
    barclay
    1. Alexey RA Сегодня, 17:02
      Цитата: barclay
      Видимо события в Сирии, действительно застали врасплох наш Флот, если в перевозках для обеспечения нашей группировки использовались старые ржавые сухогрузы, купленные у Турции.

      Так транспорт вооружения для Сирийского экспресса тоже малопригоден. Ибо на том маршруте возят довольно много техники - почему и гоняли БДК и даже килектор.
      Идеальный вариант - ролкеры гражданского проекта. Типа тех, что использовали и используют США (Командование Морских Перевозок).
      Alexey RA
      1. rudolff Сегодня, 17:18
        Во истину! Один-два нормальных ролкера заменили бы весь этот сирийский экспресс!
        rudolff
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