В Рыбинске заложат морской транспорт вооружения
Пятого мая на судостроительном заводе «Вымпел» (Рыбинск) состоится церемония закладки морского транспорта вооружения проекта 20360М (заводской номер 01551), сообщает news.rambler.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Ранее пресс-служба сообщала, что завод построит для ВМФ 2 судна проекта 20360М для перевозки боеприпасов, в том числе ракет морского базирования.
«Два морских транспорта вооружения, которым присвоены заводские номера 01551 и 01552, должны быть сданы заказчику в 2019 и 2020 годах соответственно. Головное судно будет нести службу на Черноморском флоте. Корабль с заводским номером 01552 – на Балтийском флоте», – говорилось в публикации.
Соответствующий контракт был подписан министерством обороны в апреле 2016 года. КБ «Вымпел» (Нижний Новгород) скорректировал базовый проект 20360 «Дубняк» под технические требования военного ведомства.
Справка издания: «Морское транспортное судно вооружения проекта 20360М имеет ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадку для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъёмностью 20 тонн и носовую вертолётную посадочную площадку. Назначение морского транспорта вооружения: прием с причалов и передача на суда в пунктах базирования и на открытом рейде специальных грузов. Длина судна 77 м, ширина 15,8 м».
Приказом Главнокомандующего ВМФ кораблю присвоено имя "Геннадий Дмитриев",говорится в релизе.
Ранее пресс-служба сообщала, что завод построит для ВМФ 2 судна проекта 20360М для перевозки боеприпасов, в том числе ракет морского базирования.
«Два морских транспорта вооружения, которым присвоены заводские номера 01551 и 01552, должны быть сданы заказчику в 2019 и 2020 годах соответственно. Головное судно будет нести службу на Черноморском флоте. Корабль с заводским номером 01552 – на Балтийском флоте», – говорилось в публикации.
Соответствующий контракт был подписан министерством обороны в апреле 2016 года. КБ «Вымпел» (Нижний Новгород) скорректировал базовый проект 20360 «Дубняк» под технические требования военного ведомства.
Справка издания: «Морское транспортное судно вооружения проекта 20360М имеет ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадку для перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъёмностью 20 тонн и носовую вертолётную посадочную площадку. Назначение морского транспорта вооружения: прием с причалов и передача на суда в пунктах базирования и на открытом рейде специальных грузов. Длина судна 77 м, ширина 15,8 м».
Использованы фотографии: АО «Судостроительный завод «Вымпел»
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти