17:57 04 мая

Военное ведомство предложило учредить День службы защиты гостайны

Минобороны РФ предложило официально установить новую памятную дату в вооруженных силах – День службы защиты гостайны, который будет отмечаться 13 ноября. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на проект президентского указа, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов.



Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День службы защиты государственной тайны и отмечать его 13 ноября,
говорится в документе.


Согласно сообщению, «13 ноября 1918 года приказом революционного военного совета был объявлен штат организационного управления всероссийского главного штаба, в котором в составе отчетно-организационного отдела было впервые выделено в качестве самостоятельного подразделения общее и шифровальное отделение».

В военном ведомстве отметили, что на этой дате воспитано уже несколько поколений специалистов. Сначала 13 ноября отмечался как День шифровальщика, а последние 15 лет – как День службы защиты гостайны.

Использованы фотографии: novostimira.net
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Комментарии 17

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  1. А1845 Сегодня, 17:09
    а дата празднования будет секретной.. bully
    А1845
    1. рич Сегодня, 17:15
      В этот день избранные будут тайно собираться на явочных квартирах и праздновать
      рич
      1. Монос Сегодня, 17:23
        Цитата: рич
        В этот день избранные будут тайно собираться на явочных квартирах и праздновать

        Это называется "шифроваться". В Армии всегда так делали. smile
        Монос
    2. сибиралт Сегодня, 17:15
      Теперь и это уже не будет тайной? belay
      сибиралт
  2. AlexTires Сегодня, 17:10
    ППЦ, следующим будет День службы защитников от темных сил....
    AlexTires
    1. Смог Сегодня, 17:41
      Цитата: AlexTires
      День службы защитников от темных сил....

      День шамана?
      Смог
  3. Владимир 38 Сегодня, 17:10
    Откуда в последнее время в нашей стране столько глупых инициатив? Хуже дурака, только инициативный .
    Владимир 38
  4. SoboL Сегодня, 17:15
    Не знают за что выпить, что-ли?
    SoboL
  5. Толстоевский Сегодня, 17:16
    чтобы секретчиков рассекретить, когда они будут пьяными в фонтанах купаться
    Толстоевский
    1. рич Сегодня, 17:49
      в этот день они купаются в фонтанах, пьют водку и пристают к прохожим wassat
      рич
  6. Сева Сегодня, 17:18
    Вообще чушь полная. Так каждый день в году можно праздником сделать и бухать...бухать... бухать.
    Сева
  7. moskowit Сегодня, 17:30
    Этим хлопцам у Юдашкина надо заказать береты-невидимки и собираться у виртуальных фонтанов в ночное время, для пущей секретности....
    moskowit
    1. Смог Сегодня, 17:52
      Цитата: moskowit
      собираться у виртуальных фонтанов в ночное время, для пущей секретности....

      Ночью низя..., страшно
      Смог
  8. Triton Сегодня, 17:37
    А в чем недовольство? Почему большинство против?
    Triton
    1. Смог Сегодня, 17:42
      Цитата: Triton
      Почему большинство против?

      Печень берегут! wassat
      Смог
  9. Старый26 Сегодня, 17:40
    Каждый свое вспоминает и празднует. Мы (гражданские) всегда праздновали 18 декабря, когда в 1973 году вышло постановление Совмина о "противодействии иностранной технической разведке"
    Старый26
  10. КАРПУХА 74 Сегодня, 17:43
    Хрень. Ну правда! Полная чушь.
    КАРПУХА 74
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