Военное ведомство предложило учредить День службы защиты гостайны
Минобороны РФ предложило официально установить новую памятную дату в вооруженных силах – День службы защиты гостайны, который будет отмечаться 13 ноября. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на проект президентского указа, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно сообщению, «13 ноября 1918 года приказом революционного военного совета был объявлен штат организационного управления всероссийского главного штаба, в котором в составе отчетно-организационного отдела было впервые выделено в качестве самостоятельного подразделения общее и шифровальное отделение».
В военном ведомстве отметили, что на этой дате воспитано уже несколько поколений специалистов. Сначала 13 ноября отмечался как День шифровальщика, а последние 15 лет – как День службы защиты гостайны.
Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День службы защиты государственной тайны и отмечать его 13 ноября,говорится в документе.
Согласно сообщению, «13 ноября 1918 года приказом революционного военного совета был объявлен штат организационного управления всероссийского главного штаба, в котором в составе отчетно-организационного отдела было впервые выделено в качестве самостоятельного подразделения общее и шифровальное отделение».
В военном ведомстве отметили, что на этой дате воспитано уже несколько поколений специалистов. Сначала 13 ноября отмечался как День шифровальщика, а последние 15 лет – как День службы защиты гостайны.
Использованы фотографии: novostimira.net
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