Турция не исключает "случайного" удара по силам спецопераций США в Сирии

Мы не обратим внимание на то, что там есть американская военная техника. Внезапно, по чистой случайности, несколько ракет могут попасть в них

Советник президента Турции Ильнур Чевик заявил о возможности "случайного" удара по американским силам специального назначения на севере Сирии, передает РИА Новости сообщение Politico.По его словам, взаимодействие войск США с курдскими отрядами самообороны YPG на турецко-сирийской границе может иметь крайне негативные последствия.— заявил Чевик в одном из радиоинтервью.Ранее представители курдского ополчения YPG сообщили, что американские военные начали переброску бронетехники к турецко-сирийской границе. Утверждается, что основные силы размещены на линии Кобани — Эль-Камышлы. По информации Wall Street Journal, войска США приступили к патрулированию северных районов Сирии, чтобы предотвратить возможные инциденты между сторонами конфликта.