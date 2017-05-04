21:37 04 мая

Турция не исключает "случайного" удара по силам спецопераций США в Сирии

Советник президента Турции Ильнур Чевик заявил о возможности "случайного" удара по американским силам специального назначения на севере Сирии, передает РИА Новости сообщение Politico.

По его словам, взаимодействие войск США с курдскими отрядами самообороны YPG на турецко-сирийской границе может иметь крайне негативные последствия.
Мы не обратим внимание на то, что там есть американская военная техника. Внезапно, по чистой случайности, несколько ракет могут попасть в них
— заявил Чевик в одном из радиоинтервью.

Турция не исключает "случайного" удара по силам спецопераций США в Сирии



Ранее представители курдского ополчения YPG сообщили, что американские военные начали переброску бронетехники к турецко-сирийской границе. Утверждается, что основные силы размещены на линии Кобани — Эль-Камышлы. По информации Wall Street Journal, войска США приступили к патрулированию северных районов Сирии, чтобы предотвратить возможные инциденты между сторонами конфликта.

Использованы фотографии: yandex.ru/images Ильнур Чевик
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Комментарии 39

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  1. RASKAT Сегодня, 20:17
    Мы не исключаем что наши калибры собьются с курса где то над Турцией.
    RASKAT
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:19
      Турция не исключает "случайного" удара по силам спецопераций США в Сирии

      После общения с Путиным такое обычно бывает ...))) Вот Парашенко бы еще приехал бы в Москву..(пока без наручников..))) bully
      До Эрдогана начинает доходить, что к чему ..(очередной визит это доказывает)
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 20:25
        Путин мастер брать партнеров за "помидоры" smile
        Вспомните: "одними помидорами не отделаетесь -...". Так вот там было ещё продолжение:
        - ...А обеими! smile
        Тралл
        1. Владимир 38 Сегодня, 20:36
          Ага Путин вообще мастер, мастеров, и нимб над ним сияет. Я бы не спешил кричать УРЯ, Турция отстаивает свои интересы играя на противоречиях, сейчас Трам скажет, что курды им не союзники и все Турция враг России. Турция уже не раз виляла задом. И после убийства Пешкова, даже помидорами не отделалась, мудрейший уже снял все санкции, дал 20 лярдов кредита на постройку АЭС, а мы то что с турок получили? Пока мастер только кредиты раздает бесплатно и списывает их через некоторое время. Вот так мастерство!
          Цитата: Тралл
          Путин мастер брать партнеров за "помидоры"
          Владимир 38
          1. Тралл Сегодня, 20:39
            Настоятельно рекомендую скачать обновление методички на сайте госдепа smile
            Держите нас в курсе.
            Ваше мнение очень важно для нас.
            Тралл
            1. Владимир 38 Сегодня, 20:45
              Ну вы то очевидно, что по методичке от ЕР работаете..
              Владимир 38
              1. cniza Сегодня, 21:02
                А если голову включить и немного подумать , не смотрите только на свой карман , а ширше...
                cniza
            2. ОТДЕЛ Сегодня, 21:18
              Цитата: Тралл
              Настоятельно рекомендую скачать обновление методички на сайте госдепа smile
              Держите нас в курсе.
              Ваше мнение очень важно для нас.

              Тоже с вами согласен и очень внимательно этого чела читаю ,чтобы быть в курсе веяний и потуг "нашей" либерастни.. bully
              ОТДЕЛ
            3. rpek32 Сегодня, 21:20
              Цитата: Тралл
              Держите нас в курсе.
              Ваше мнение очень важно для нас.

              а в чем он не прав собственно?
              (это к вопросу о методичках)
              rpek32
          2. словак Сегодня, 21:31
            Это у вас душа болит за испорченное зрение и зеленую рожу Навального?
            словак
        2. Вас Влад Сегодня, 20:38
          Цитата: Тралл
          Путин мастер брать партнеров за "помидоры"
          Вспомните: "одними помидорами не отделаетесь -...". Так вот там было ещё продолжение:
          - ...А обеими!
          А говорили одними помидорами отделался wink Политика это множественность интересов,что и объяснил ВВП Эрдогану!
          Вас Влад
          1. Тралл Сегодня, 20:43
            Много в биологии это 12. Вот и считайте, кто ещё эти 5 мировых лидеров smile
            (Лидерши не в счет)
            Тралл
      2. SCHNIFER Сегодня, 20:53
        Осман-паша намекает матрасам, что курдов поддерживать не нужно. Только и всего.
        SCHNIFER
        1. Владимир 38 Сегодня, 21:12
          Вот вот, при этом знает, что дипломатические намеки они не понимают, а понимают когда грубо их носом, вот и высказался в духе Путина, чтоб еще и электорат взбодрить)
          Цитата: SCHNIFER
          Осман-паша намекает матрасам, что курдов поддерживать не нужно. Только и всего.
          Владимир 38
    2. рич Сегодня, 20:21
      Эрдоган пошел в разнос. Чувствуется влияние Ына. Да компашка там у них в НАТО подобралась как в стае волков. Акела: т.е. Трамп лоханулся в Кореи. Табаки голову поднял и зубы показывает.
      рич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:36
        Цитата: рич
        Эрдоган пошел в разнос. Чувствуется влияние Ына. Да компашка там у них в НАТО подобралась как в стае волков. Акела: т.е. Трамп лоханулся в Кореи. Табаки голову поднял и зубы показывает.

        Типо (как многие тут не любят этого слова..)))) Многоходовачка идет , пусть медленно и все же..
        Все сейчас пинать начнут ,только бы не в сердце..и так ноет что то.. negative
        ОТДЕЛ
        1. Тралл Сегодня, 20:47
          План называется "многополярный мир". Нам этих полярных миров много не надо - всего лишь от Северного до Южного (полюса) smile
          Тралл
      2. МПК105 Сегодня, 20:45
        good Простите-просто случайно увидел-Поздравляю,Братишк!!!!!!!! hi drinks drinks drinks Приятно,что Люди так оценили тебя,Димитрий,Хороший Человек!!! good good good drinks drinks drinks hi hi hi
        МПК105
        1. рич Сегодня, 21:24
          И я тебя с адмиралом поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wink laughing good drinks drinks drinks hi
          рич
  2. NIKNN Сегодня, 20:19
    Что то новое...
    Либо встреча???
    Кто может угожать?...За кем сила...
    Чего то надо поспать.... наверное устал..
    NIKNN
  3. zivXP Сегодня, 20:19
    Турки зубы показывают. Посмотрим что там есть.
    zivXP
    1. avg-mgn Сегодня, 20:29
      С зубами либо к стоматологу - на посмотреть, либо к боксеру на кастинг.
      avg-mgn
  4. Zulu_S Сегодня, 20:22
    А нам-то что обижаться? Пусть турки на америкосов, а те - на турок. Правда, бармалеи обхохочутся!
    Zulu_S
  5. pvv113 Сегодня, 20:22
    Турция не исключает "случайного" удара по силам спецопераций США в Сирии

    Было бы интересно посмотреть
    pvv113
  6. soroKING Сегодня, 20:26
    Цитата: pvv113
    Турция не исключает "случайного" удара по силам спецопераций США в Сирии

    Было бы интересно посмотреть

    запасаемся пивом и сухариками...хрустим drinks wassat
    soroKING
  7. Смог Сегодня, 20:29
    Член НАТО нанесет удар по члену НАТО?????? И кто то в это поверит?
    А.Азимов, Ефремов, Лем, Стругацкие отдыхают и нервно курят в стороне....
    Смог
    1. Paranoid50 Сегодня, 20:44
      Цитата: Смог
      А.Азимов, Ефремов, Лем, Стругацкие отдыхают и нервно курят в стороне....

      Дык,время-то идёт. На авансцену выходят новые,современные писатели-фантасты. Есть и среди наших достойные представители сего жанра. Рекомендую Злотникова. После космических ушкуйников и планет Псков и Новгород расплёва сша-эрдоган уже не покажется фантастикой.
      Paranoid50
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:46
      Цитата: Смог
      Член НАТО нанесет удар по члену НАТО?????? И кто то в это поверит?

      Турцию мы оторвем от США и Японию тоже..Главное спокойно и без нервных движений!

      Что то так наверное происходит..))) bully
      ОТДЕЛ
      1. 100502 Сегодня, 21:31
        Ваши комментарии просто диагноз, боюсь вам даже медицина не поможет
        100502
  8. soroKING Сегодня, 20:33
    Цитата: Смог
    Член НАТО нанесет удар по члену НАТО?????? И кто то в это поверит?
    А.Азимов, Ефремов, Лем, Стругацкие отдыхают и нервно курят в стороне....

    они же умерли request
    soroKING
    1. Смог Сегодня, 20:40
      Цитата: soroKING
      они же умерли

      Да от такого разворота мертвые из могилы встанут.
      А Ник Перумов вообще в истерике бьется от такого сюжета.
      Смог
    2. sabakina Сегодня, 20:46
      soroKING , эх смертные смертные....Пока не умрете, так и не узнаете, что и на том свете есть маленькие удовольствия... wink
      sabakina
  9. Dym71 Сегодня, 20:34
    Мы не обратим внимание на то, что там есть американская военная техника. Внезапно, по чистой случайности, несколько ракет могут попасть в них
    — заявил Чевик в одном из радиоинтервью.

    Турки когда нибудь договорятся всё-таки до независимого Курдистана на части своей территории.
    Dym71
  10. ando_bor Сегодня, 20:35
    Да, Эгрдоган понял что можно пeндocню послать и даже припугнуть, если перед этим к Путину съездить, - скоро это до многих дойдет.
    ando_bor
  11. komrad buh Сегодня, 20:37
    Однако верится с трудом
    komrad buh
  12. Евгений Стрыгин Сегодня, 20:43
    я сильно удивлюсь если кого то из спец служб за такое время еще не накрыло.
    Евгений Стрыгин
  13. Радiус Сегодня, 21:05
    Турция заигрывает, хочет получить С-400
    Радiус
  14. masiya Сегодня, 21:13
    Как так Турки переориентировались то , это просто жуть какая то , надо же какие друзья России и Сирии , это прогресс , вот только бы ИГИЛовцев для начала побил вместе в Джебхат Ан Нусрой, было бы полезнее, а не Курдов долбать!!!
    masiya
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:33
      Цитата: masiya
      Как так Турки переориентировались то , это просто жуть какая то , надо же какие друзья России и Сирии , это прогресс , вот только бы ИГИЛовцев для начала побил вместе в Джебхат Ан Нусрой, было бы полезнее, а не Курдов долбать!!!

      Ну как говорится "друзей не выбирают" ими становятся..Пока вот так и это все же лучше чем , враждовать и вспоминать прошлое..! Не зря европа верещит , как будто ее хотят насиловать...Мы не будем , а турки думаю не откажутся! laughing
      ОТДЕЛ
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