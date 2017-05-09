Игорь КОРОТЧЕНКО — о вероятности возникновения ядерной войны

Угроза возникновения ядерной войны реальна, риски увеличиваются. Этому способствуют и обострение ситуации на Корейском полуострове, и провокационные действия США и НАТО в Восточной Европе, и ослабление режимов базовых договоров по вопросам разоружения. Нельзя также забывать о стремлении США к глобальному военно-технологическому превосходству, способному, по мысли Вашингтона, гарантировать ему возможность нанесения первого обезоруживающего и безответного удара. Что может противопоставить этому Россия? Возможно ли обеспечить надежную безопасность и глобальную стратегическую стабильность в современных условиях? Об этом "Правде.Ру" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.— В современном мире угроза возникновения ядерной войны становится если не более реальной, то все более обсуждаемой проблемой. Можно вспомнить ситуацию на Корейском полуострове, провокации. А так же недавнее заявление Лондона о том, что Британия готова обзавестись правом наносить превентивные ядерные удары в случае угрозы своей безопасности. Поэтому возникает такой вопрос: действительно ли риск возникновения ядерной войны в современном мире настолько велик?— Если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, то их политика и доктринальные установки однозначно свидетельствуют о приверженности Вашингтона к возможности использовать ядерное оружие, включая превентивные удары, и использование этого оружия первыми.Вся ситуация вокруг Северной Кореи, ее эскалация, сейчас немного рассосалась, но мы не можем быть уверенными в том, что администрация США полностью отказалась от планов и действий против КНДР. Поэтому все это реально рождает очень большую обеспокоенность. Потому что на любой американский удар Северная Корея будет отвечать не только обычными средствами ведения войны, но и возможным использованием ядерного оружия.Будет ли это ракета с ядерной боеголовкой, запущенная в сторону Японии или Южной Кореи, будет ли это северокорейская подводная лодка с баллистическими ракетами, которая попытается нанести удар по Гуаму, подплыв на расстоянии пуска к территории США. Это может быть и просто ядерная бомба, взорванная вблизи американских войск, размещенных в Южной Корее. Мы не можем знать. Но первое применение ядерного оружия, естественно, спровоцирует аналогичный ответ.Хочется напомнить, что США за последние десятилетия несколько раз реально рассматривали возможность нанесения первых ядерных ударов. Это было и во время операции против афганских террористов, и в период операции против Саддама Хуссейна. Наконец, до сих пор не снята с повестки дня возможная война США против Ирана.Давайте посмотрим на американское тактическое ядерное оружие в Европе. Мы видим, что созданы три авиабазы на территории Литвы, Латвии, Эстонии, где под видом так называемого воздушного патрулирования и охраны границ стран Балтии на ротационной основе постоянно находятся современные тактические истребители, ВВС НАТО, которые способны нести американское ядерного оружие тактического класса. Это та самая пресловутая бомба B-61, которая непрерывно модернизируется.И сегодня есть новая версия этой авиабомбы, ее американцы завозят на территорию ряда европейских стран, где находятся военные склады США с ядерным оружием.Стоит также помнить о заявлении Великобритании на право первого применения ядерного оружия, о праве на серию учений, которую вооруженные силы НАТО провели в Балтийском регионе в прошлом году. Их цель и задача: оккупация Калининградской области, блокирование и уничтожение сил Балтийского флота, и наконец нанесение тактических ядерных ударов по ряду объектов Российской Федерации на северо-западе нашей страны.Американцы и натовцы планируют все эти операции в такой фазе: до применения стратегических ядерных сил с обеих сторон. Что будет означать, конечно, гибель цивилизации. Но сам факт, сама возможность использования тактического ядерного оружия первыми — все это заложено и активно используется с точки зрения отработки технологии, методологии и реальных военных планов. Поэтому риск реально есть. Заметьте, что в данных условиях российские стратегические военные ядерные силы обеспечивают не только стратегический паритет, но и страхуют нас от подобных планов США, которые с момента появления у американцев первой ядерной бомбы непрерывно совершенствуются и модифицируются.Рассекреченные документы Пентагона однозначно свидетельствуют о том, что план ядерной войны был подготовлен уже в начале 50-х годов и предусматривал массированный атомный удар по всем крупнейшим городам-миллионникам Советского Союза. К чему это могло привести в случае его реализации, можно только с ужасом представлять.— О том, что Америка — наш основной потенциальный противник за всю послевоенную историю — планировала какие-то военные операции, в том числе с массовым применением ядерного оружия, давно известно. На втором плане идет то, что ядерное оружие Соединенных Штатов в общем и целом находится под контролем. И здесь вряд ли можно ожидать каких-то истеричных, непродуманных и непросчитанных действий, которые могли бы привести к глобальной ядерной войне. Другое дело, когда доступ к ядерным кнопкам, к своему собственному ядерному оружию и к независимому ядерному планированию получают страны другого масштаба и другого уровня ответственности. Английское, французское ядерное оружие… Недавние разговоры, в которых Польша настаивала на том, что Европейский союз обязательно должен обзавестись собственным ядерным оружием. Вот что, как мне кажется, представляет особую опасность. Ситуация стратегического равновесия, которая сохранялась во время холодной войны, была опасной, но в то же время достаточно стабильной. В наше время ничего такого нет. Сейчас возможность возникновения ядерной войны может быть спровоцирована из самых разных точек мира и совершенно разными силами. В этом случае, как вы считаете, Россия должна и могла бы строить свою политику безопасности, а также свою ядерную политику?— При всей своей нелюбви к НАТО я не могу назвать Францию и Великобританию безответственными государствами с точки зрения контроля над ядерными вооружениями. Это исторические члены ядерного клуба. Да, их стратегические ядерные силы в настоящее время представлены ракетоносцами, баллистическими ракетами с ядерными зарядами. Но система контроля, использования и боевого применения все-таки находится на уровне достаточно высокого государственного руководства.В данном случае санкции на применение ядерного оружия во Франции — это прерогатива исключительно президента Франции. Санкции на применение британского ядерного оружия — это санкции премьер-министра страны.— Хорошо, а другие нетрадиционные государства?— Говоря о нетрадиционных странах, мы в первую очередь имеем ввиду Израиль, где, по разным оценкам, находится до 200 ядерных боезарядов. И разумеется, об Индии и Пакистане. Наибольшую тревогу вызывают, конечно, последние две страны. Потому что информации о них достаточно мало. Так что здесь безусловно очень много рисков. И, учитывая исторически сложившиеся напряженные отношения между Пакистаном и Индией, риск возникновения ядерной войны между ними тоже существует.Есть еще и Китай — также ядерная держава, которая хотя и обладает не самым большим количеством ракет с ядерными боеголовками, но достаточно успешно их совершенствует, и прежде всего компоненту мобильного удара. Есть еще и Северная Корея, которая у всех вызывает наибольшее беспокойство. Логику Северной Кореи можно понять. Понять, но не оправдать. Особенно наблюдая, как США свергает режим, который неугоден Вашингтону. Или то, что произошло с Каддафи и Ливией.Северная Корея прекрасно понимает, что ядерное оружие — это единственное, что может обезопасить ее от возможной американской операции по смене режима. Главное не провоцировать их, а вовлекать в какие-то экономические, политические контакты, чтобы, по крайней мере, не подталкивать северокорейский режим к мобилизационным усилиям по немедленному созданию межконтинентальной баллистической ракеты. И вообще к тому, чтобы они наращивали свою ракетно-ядерную мощь.Нужно понимать, что никакие меры военного давления и принуждения не заставят Северную Корею отказаться от ядерного оружия. Поэтому надо искать какие-то формы диалога.Остальные государства придерживаются соответствующих международных договоренностей, потому что сегодня создать ядерное оружие способна любая промышленно развитая страна. Здесь важно не только создать и испытать боеголовку, осуществить испытательный ракетный пуск, но и построить ядерную триаду.Что касается призыва Польши к тому, чтобы Евросоюз обладал своим ядерным оружием — это просто политические заявления, потому что с практической точки зрения у НАТО есть ядерное оружие. Это как раз те американские тактические ядерные бомбы, которые в случае реального ядерного конфликта, будут переданы ВВС странам-членам НАТО. И дальше истребители, которые базируются в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, собственно и будут наносить по нам тактические ядерные удары. Здесь иллюзий никаких быть не должно.Я помню, как в свое время брал интервью у генерального секретаря НАТО, господина Хавьера Соланы. Я жду в приемной, входит Солана, за ним следуют люди в форме с кейсами, до боли напоминающими ядерные чемоданчики российского и американского президента. Я говорю, господин генеральный секретарь, а что, за вами носят кнопки санкционирования, применения тактического ядерного оружия НАТО в Европе? Он как-то засмущался, что-то сказал им, и эти люди с чемоданчиками быстро вышли в соседнюю комнату.Поэтому здесь очень много вопросов. Реальный риск ядерной войны сегодня, к сожалению, остается. Мы не безумцы. Мы прекрасно понимаем к чему приведет для Европы, например, ядерный удар. Это будет колоссальное по своим последствиям бедствие. Я уж не говорю о серии ядерных ударов. Но понимаете, одновременно с этим НАТО реально отрабатывает механизмы передачи американцами тактического ядерного оружия в ВВС странам-членам НАТО, и дальше контроль за ними утрачивает уже американское военное руководство. Дальше стоит говорить конкретно о польском и эстонском вооружении.Но в Эстонии нет ВВС: польские, немецкие, бельгийские, нидерландские летчики взлетают, идут на цели и нажимают кнопку сброса ядерного оружия. То есть снижается порог ответственности. Есть стратегические ядерные силы. Но прежде, чем они активируются, санкцию на это должно дать первое лицо государства, и только после подтверждения факта нанесения противником нанесения ракетно-ядерного удара.Существует система предупреждения о ракетном нападении и у России, и у США. Здесь конечную санкцию — то есть нажатие кнопки — получает обычный пилот, которому дают задание, и он летит. Причем задание ему могут поменять в воздухе: кто производит разблокировку ядерного заряда, кто повторно блокирует, если все-таки отменяют ядерный удар. Не может ли получиться так, что человек просто, сойдя с ума в суматохе боевого движения, возьмет и применит это ядерное оружие без санкции, сбросив эту ядерную бомбу? Мы не знаем всего этого механизма.Поэтому, когда Трамп недавно вдруг разродился призывами начать очередную волну сокращения ядерного оружия, я, выступая в СМИ, четко сказал, на каких условиях мы можем это делать. Их всего три. Первое условие: стопроцентный вывод американского тактического ядерного оружия из Европы, на территорию США. Второе: подписание юридически обязывающих документов, которые ограничивают развертывание американской системы ПРО, не только в Европе, но и во всем мире, и не только наземного эшелона, но и морских компонентов американской ПРО. И третье условие — присоединение к переговорному процессу вместе с США, Великобританией и Францией. Только после этого мы садимся за стол переговоров. С одной стороны сидит Россия, с другой — США, Великобритания, Франция, их потенциал суммируется против нашего. И дальше мы говорим о сокращении вооружения.