На веб-ресурсе vpk.name появился очередной разоблачительный материал известного специалиста по подводному оружию капитана 3-го ранга запаса Максима Климова "Катерная афера", посвященный малоосвещаемой в печати теме оснащения ВМФ России современными моторными лодками и корабельными катерами.В середине 2000-х годов ВМФ озаботился заменой старых плавсредств кораблей (шлюпок) на современные скоростные катера, итогом которой стала лодка БЛ-680, после проведения МВИ, принятая на вооружение (!) Приказом Главнокомандующего ВМФ № 592 от 12.12.2006 г. и поставлявшаяся ВМФ ПКФ «Мнев и К».Примечание: фактически лодка БЛ-680 существует в 3 вариантах, имеющих разных разработчиков:БЛ-680 «образца 2005 г.» (на базе RIB «Кальмар) - около 10 штук;БЛ-680 «образца 2006 г.» (прошедшая МВИ ВМФ и принятая на вооружение) - около 80 штук;БЛ-680 «образца 2009 г.» - около 100-200 штук.Возникает вопрос - а что же сегодня фактически «стоит на вооружении» и поставляется ВМФ?, с учетом того что с 2010 г. ВМФ поставляется ... совершенно иная БЛ-680, нежели проходившая МВИ (ТУ БЛ-680 прошедшей МВИ ВМФ отменено … самим ПКФ «Мнев и К»), принятая на вооружение, и более того - имеющая значительно ухудшенные ТТХ относительно приказа о принятии на вооружение.В приказе на принятие на вооружение установлено полное водоизмещение 2 т, и так и было фактически: 1,4 т (лодка + 2 человека) + 6 человек (600 кг) = 2 т, стало (у БЛ-680 «образца 2009 г.» ЛЦМИ 361462): 1,7 т (лодка + 2 человека) + 6 человек (600 кг) = 2,3 т.Т.е. как минимум по двум параметрам произошло существенное ухудшение ТТХ лодки БЛ-680 в сравнении с Приказом № 592 от 12.12.2006 г.С учетом слабости спуско-подъемных средств на большинстве кораблей ВМФ данное ухудшение ТТХ (не допускаемое ГОСТ РВ15.307-2002) является существенным для эксплуатации лодок ВМФ.Примечание: спусковой вес БЛ-680 «образца 2009 г.» практически соответствует таковому у «удлиненной модификации» БЛ-680 «образца 2006 г.», при много более высоких ТТХ последней (и возможности ее размещения на большинстве кораблей ВМФ вместо БЛ-680).Вызывает большие сомнения возможность достижения лодкой БЛ-680 «образца 2009 г.» заявленной в ЛЦМИ 361462.001 РЭ скорости 25 уз при полном водоизмещении (с учетом значительного увеличения массы корпуса и отказа от поперечного редана).Про заявленное в ЛЦМИ 361462.001 РЭ волнение моря «до 5 баллов» возникает вопрос, – какими расчётами это подтверждается (особенно с учетом возможности захлестывания волной кокпита, откуда осуществляется забор воздуха для двигателя БЛ-680 «образца 2009 г.»).Фактически с 2010 г. вместо принятого на вооружение образца, под видом БЛ-680 ВМФ поставляется совершенно другая лодка, имеющая значительно ухудшенные ТТХ.При этом, разумеется, в МО РФ отсутствует на нее РКД (за неимением таковых, то что в находится ПКФ «Мнев и К» имеет массу ошибок и «белых пятен» и полноценными РКД явлтьс не может).Возникает вопрос, а «где же флот» и как «провернули» эту аферу?А флот за это не отвечает, а только «получает» и эксплуатирует. Ибо заказчик – в МО.Сделано это было (экс-)заместителем Генерального директора ПКФ «Мнев и К» по ГОЗ Николя А.С. через так называемые «типовые испытания» (в кавычках - с учетом фактических массовых их нарушений) вместо Межведомственных, в результате которых БЛ-680 «образца 2009 г.» получила абсолютно «новый корпус» (фактически стала новым катером в старых размерах).ГОСТ РВ 15.307-2002 ИСПЫТАНИЯ И ПРИЕМКА СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.Типовые испытания — контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию,…А.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности предлагающихся изменений в изделие и целесообразности их внесения в конструкцию, технологию или рецептуру изготовления, которые могут повлиять на тактико-технические характеристики изделия и (или) его эксплуатацию, ……А.6 Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений подтверждены результатами типовых испытаний, то эти изменения вносят в конструкторскую (технологическую) документацию на изделие …А.9 Результаты типовых испытаний считают положительными, если полученные фактические данные по всем видам проверок, включенных в программу типовых испытаний, свидетельствуют о достижении требуемых значений показателей и характеристик изделия …, оговоренных в программе и методиках (по А.З), и достаточны для оценки эффективности (целесообразности) внесения изменений в конструкторскую документацию на изделие …По факту имеем что БЛ-680 «образца 2009 г.» не только много хуже БЛ-680 «образца 2006 г.» но и просто не соответствует Приказу о принятии на вооружение.С учетом значительного ухудшения ТТХ (и их несоответствия таковым в Приказе на принятие на вооружение) возникает вопрос по интересу в этом деле ВП, однако главным являлся вопрос, где же Заказчик?!?! Куда он «смотрел»?!?!Вопрос в «ответственном должностном лице» по данному направлению в ДОГОЗ МО РФ. Это была почти «легендарная» личность новейшей истории ВМФ - экс-Начальник отдела надводных кораблей ДОГОЗ Соболевский А.А., «славно» «поруливший» нашим надводным кораблестроением в конце 2000-х - начале 2010-х гг. (т.е. в годы «сердюковского погрома» Главкомата ВМФ), который непосредственно курировал ОКР и закупки в нашем надводном кораблестроении.С большой вероятностью аналогичная лодке БЛ-680 ситуация имеет место и по катеру БЛ-820, ныне поставляемом ВМФ в алюминиевом корпусе и имеющем ухудшенные ТТХ относительно проходившего МВИ ВМФ и ранее принятого на снабжение катера БЛ-820.Какие последствия это имеет для ВМФ?Первое. Нонсенсом является ситуация, когда вместо прошедшего Межведомственные испытания и принятого на вооружение изделия поставляется «нечто», не соответствующее установленным ТТХ, и не проходившее положенных испытаний (МВИ).Второе, и главное. Размерность лодки БЛ-680 изначально была крайне неоптимальной для специальных задач ВМФ. Флоту требовался более крупный, скоростной и мореходный катер (обеспечивающий, однако, размещение на кораблях ВМФ, с учетом их крайней стесненности в плане размещения катеров и плавсредств). Очевидно, что удлиненная модификация БЛ-680, проходившей МВИ («образца 2006 г.»), имеет много более высокие ТТХ, обеспечивая при этом размещение на большинстве кораблей ВМФ.Примечание: с момента создания БЛ-680 прошло более десяти лет, и сегодня очевидно целесообразно создание (с проведением полноценных испытаний) катера с гораздо более высокими ТТХ, обеспечивающего в т.ч. возможность размещения на нем модулей специальных нагрузок и безэкипажного управления (в т.ч. для решения задач БЭК-«спутника НК»).Неудачная размерность БЛ-680 (особенно «образца 2009 г.») крайне затрудняет создание эффективного БЭК, способного решать специальные задачи совместно с кораблями ВМФ в реальных условиях (особенно в условиях волнения моря).Низкие ТТХ лодки БЛ-680 (особенно «образца 2009 г.») исключили возможность модернизации массового серийного корвета ВМФ проекта 22380 с расширением круга решаемых задач, в т.ч. за счет применения БЭК и потребовали значительного роста водоизмещения нового корвета проекта 20386.Отдельный вопрос заявленное «оснащение противоминного корабля проекта 12700 БЭК на базе БЛ-680». Данное решение не поддается логическому обоснованию, т.к. имеет следующие очевидные недостатки, исключающие возможность фактического решения таким БЭК задач по предназначению:Эффективный поиск ГБО на малых глубинах может быть обеспечен только «поисковой гребенкой» БЭК (т.е. групповым составом бортового комплекса БЭК).Критически необходимо оснащение всех наших МТЩ БЭК-неконтактным тралом (ибо самостоятельное их применение тральщиком – заведомое посылание корабля и людей на убой).Конструкция БЛ-680 исключает возможность решения проблемы физических полей БЭК ПМО.Взрывостойкость конструкции БЛ-680 заведомо никак не обеспечена.БЭК на базе БЛ-680 слишком слаб как буксировщик и слишком тяжел как искатель (т.к. не обеспечивает групповое базирование).Малый гарантийный ресурс штатного двигателя исключает возможность длительных противоминных действий.Минимальная скорость БЛ-680 больше чем максимальная скорость бортового ГБО, обеспечивающего поиск миноподобных объектов без пропусков (потери обстановки).С учетом указанных обстоятельств решение об оснащении ПМК проекта 12700 БЭК на базе БЛ-680 должно быть пересмотрено.У ПМК проекта 12700 и так хватает своих проблем, нужно их решать (в т.ч. за счет оснащения эффективным групповым комплексом БЭК, включающим в себя и БЭК-буксировщика неконтактного трала), а не усугублять их заведомо небоеспособным бортовым БЭК на заведомо негодной базе.Единственно приемлемый вариант использования базы БЛ-680, - установка модернизационных комплектов, обеспечивающих переоборудование (в т.ч. на флоте и а корабельных условиях) штатных лодок БЛ-680 в БЭК путем установки модулей специальных нагрузок и безэкипажного управления (в комплексе с малогабаритной переносной аппаратурой управления и связи).Возникает ряд вопросов и по «малому варианту» БЛ-680, разработанному ПКФ «Мнев и К» катеру МБЛ-560. К удачным образцам морских катеров МБЛ-560 отнести сложно, в первую очередь ввиду крайне малой высоты надводного борта (и соответственно – реальной мореходности) МБЛ-560. Причина такого «обрезания» борта проста – ПКФ «Мнев и К» не укладывалось (и не уложилось) в требования ВМФ к МБЛ-560 по величине спускового веса, и пытаясь снизить массу «зарезало борт». Возникает логичный вопрос – предусматривала ли Программа проведения МВИ МБЛ-560 проведение реальных мореходных (штормовых) испытаний? Рискну предположить что нет. Очевидно что в этом случае результаты МВИ необходимо отменять и проводить их заново, уже с проведением всего объема необходимых испытаний.Здесь же необходимо поднять еще ряд вопросов, крайне острых для отечественного катеростроения.Первый - проблема отечественного двигателя. Фактически из серийных отечественных образцов для скоростных катеров реально сегодня можно рассчитывать только на дизель ЯМЗ-536. Однако его установка, с учетом значительно большей массы, чем у западных дизелей, возможна только на катерах длиной от 8,5метров.В настоящее время в России осуществляется ряд работ маринизации малогабаритных дизелей уменьшенной от ЯМЗ-536 мощности, имеющих приемлемые массо-габаритные характеристики.Одной из них является попытка «группы лиц» с все тем же Николя А.С. «создания отечественного пропульсивного комплекса» для малых катеров на базе двигателя ЗМЗ-514. Ряд скандальных обстоятельств данной работы (включая настойчивые попытки «Николя и Ко» протолкнуть заведомо недоработанный и не прошедший всех положенных испытаний дизель на катера ВМФ) требуют поставить вопрос таких действий публично.Да, по оценке специалистов, на базе двигателя ЗМЗ-514 реально может быть создан крайне необходимый ВМФ легкий морской дизель требуемой размерности (по мощности и массо-габаритным характеристикам), и данная работа перспективна и необходима.Однако необходима самая жесткая постановка вопроса по реальной, а не «формально-подложной» маринизации ЗМЗ-514, а главное - проведения всего объема необходимых и объективных испытаний (с выполнение необходимой их статистики).Второй вопрос - это отношение к малым катерам в ВМФ, начиная от требований к ним и организации проведения испытаний и эксплуатации на флоте.ТТХ практически любого малого катера ВМФ допускают «вольное толкование» и возможность манипуляций. Необходимо введение стандартных параметров испытаний и сравнения, единых и понятных для всех разработчиков.С учетом того что реальная мореходность малых катеров много больше назначенной (пример их действия в аварийных ситуациях, например спасении ПЛ К-19 в Атлантике в 1972 г.), остро встает вопрос подготовки их рулевых, для того что бы реально можно было рассчитывать и выполнить задачи в сложных условиях (в т.ч. штормовых), и не потерять при этом людей. Очевидно, необходимо создание системы их обучения (в т.ч. практического - в штормовых условиях) и сертификации.По катерам БЛ-820, БЛ-680 («нового облика») и МБЛ-560 очевидно необходимость проведения повторных и объективных МВИ (в т.ч. мореходных), по результатам которых уже принимать решение.С учетом низких ТТХ лодки БЛ-680 «образца 2009 г.» целесообразна ее замена на современный катер с высокими ТТХ и возможностью использования различных специальных нагрузок (в т.ч. БЭК).