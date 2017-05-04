Пентагон обвинил Россию в постоянной агрессии в Восточной Европе
Действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер", заявил глава командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас, отвечая на вопрос, заданный ему председателем сенатского комитета Джоном Маккейном, передает РИА Новости
Во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил его председатель республиканец Джон Маккейн спросил генерала, "увеличилось или уменьшилось количество провокационных действий России в Восточной Европе".
Томас не смог уточнить, сколько именно американских солдат противостоят "российской угрозе" в Европе. При этом он подчеркнул, что его командование "находится в тесном контакте с другими родами войск" в данном направлении.
Ранее США и другие члены НАТО неоднократно безосновательно заявляли об агрессивной политике России в Восточной Европе. Москва все эти обвинения отвергала.
В марте президент России Владимир Путин назвал подобные утверждения "разговором в пользу бедных". Он подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской, а также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира. По словам министра обороны Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России за десять лет увеличилась в восемь раз.
Во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил его председатель республиканец Джон Маккейн спросил генерала, "увеличилось или уменьшилось количество провокационных действий России в Восточной Европе".
Агрессивные действия России носят постоянный характер— ответил Томас. Он также выразил уверенность в "позитивном эффекте" американской программы по поддержке европейских союзников по НАТО -
Российская агрессия является приоритетом номер два для нас, поскольку в первую очередь мы сейчас противостоим угрозе со стороны КНДР
Томас не смог уточнить, сколько именно американских солдат противостоят "российской угрозе" в Европе. При этом он подчеркнул, что его командование "находится в тесном контакте с другими родами войск" в данном направлении.
Ранее США и другие члены НАТО неоднократно безосновательно заявляли об агрессивной политике России в Восточной Европе. Москва все эти обвинения отвергала.
В марте президент России Владимир Путин назвал подобные утверждения "разговором в пользу бедных". Он подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской, а также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира. По словам министра обороны Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России за десять лет увеличилась в восемь раз.
Использованы фотографии: yandex.ru/images› генерал Реймонд Томас
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