21:44 04 мая

Пентагон обвинил Россию в постоянной агрессии в Восточной Европе

Действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер", заявил глава командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас, отвечая на вопрос, заданный ему председателем сенатского комитета Джоном Маккейном, передает РИА Новости

Во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил его председатель республиканец Джон Маккейн спросил генерала, "увеличилось или уменьшилось количество провокационных действий России в Восточной Европе".




Агрессивные действия России носят постоянный характер
— ответил Томас. Он также выразил уверенность в "позитивном эффекте" американской программы по поддержке европейских союзников по НАТО -
Российская агрессия является приоритетом номер два для нас, поскольку в первую очередь мы сейчас противостоим угрозе со стороны КНДР


Томас не смог уточнить, сколько именно американских солдат противостоят "российской угрозе" в Европе. При этом он подчеркнул, что его командование "находится в тесном контакте с другими родами войск" в данном направлении.

Ранее США и другие члены НАТО неоднократно безосновательно заявляли об агрессивной политике России в Восточной Европе. Москва все эти обвинения отвергала.

В марте президент России Владимир Путин назвал подобные утверждения "разговором в пользу бедных". Он подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской, а также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира. По словам министра обороны Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России за десять лет увеличилась в восемь раз.

Использованы фотографии: yandex.ru/images› генерал Реймонд Томас
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Комментарии 33

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  1. Тралл Сегодня, 20:34
    А Минздрав - в "хронической" агрессии smile
    Тралл
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:53
      Почему они так злятся постоянно на Россию..Наши генералы и население ,спокойны как удавы, хотя Россия практически в круговой обороне находится! Может мы уже просто знаем, чем все это закончится и запад тоже чует..Вот и истерят ?
      Нас на колени не поставишь и не запугаешь ..Предать можно, но потом русские становятся такими , какими вы нас в своих страшных снах представляете.

      Мы пока добрые и доверчивые..Но уже кулаки сжимаем и матерится начинаем!
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 20:59
        Вот наше спокойствие и уверенность их бесит больше всего , они не могут понять почему мы не боимся...
        cniza
      2. pjastolov Сегодня, 21:17
        НАША пословица - не буди лихо пока оно тихо
        pjastolov
        1. Монос Сегодня, 21:33
          Иногда я начинаю думать, что живу в другой реальности. Насколько я помню, последние наши агрессивные движения в Восточной Европе связаны с Пражской весной и датируются 1968 годом.
          А может это американцы живут в параллельной реальности...
          Монос
    2. To be or not to be Сегодня, 21:00
      "Во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил сената США.."
      ЦИРК зажигает !!!!
      To be or not to be
  2. soroKING Сегодня, 20:37
    во маразм! am мы бесчинствуем в восточной европе? fool
    soroKING
  3. pjastolov Сегодня, 20:43
    [quote][/quote]Действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер
    ну да ЮГОСЛАВИЯ - это все Россия
    pjastolov
    1. рич Сегодня, 20:46
      Что в его понятии Восточная Европа? Он имеет в виду Крым, Донбасс и Приднестровье?
      рич
      1. Paranoid50 Сегодня, 21:10
        Цитата: рич
        Он имеет в виду Крым, Донбасс и Приднестровье?

        Да,конечно. А также Мурманскую,Ленинградскую,Псковскую, Смоленскую, Белгородскую... да все области до Урала - тоже Восточная Европа. И мы все, каждый в своей области , ведём себя очень агрессивно; уже сам факт нашего существования(на своей земле!!!) для них - агрессия.
        Paranoid50
        1. pjastolov Сегодня, 21:18
          Забыл упомянуть - Кемска волость wassat
          pjastolov
  4. Владимир 38 Сегодня, 20:43
    Ага, его носом в карту нужно ткнуть, где их базы находятся, миротворческие..
    Владимир 38
  5. Владимир Постников Сегодня, 20:46
    Что Пентагон может возразить на обвинения в постоянной агрессии на Ближнем и Среднем Востоке, в Северной Африке, как когда-то во Вьетнаме? Есть что сказать в свое оправдание? А зеленые человечки в Панаме? Сколько же их там, скелетов в шкафах Пентагона?
    Владимир Постников
  6. ВадимЖивов Сегодня, 20:49
    Мы номер два хотя можем стереть их запросто а КНДР незнай доплюнет а номер один. Где логика ? bully
    ВадимЖивов
  7. Смог Сегодня, 20:52
    Шо, опять?
    Это сколько же раз РФ сегодня за день в агрессии обвиняли. Надо будет посчитать.
    Ну ей Бог, одно и то же
    .
    Смог
  8. zivXP Сегодня, 20:53
    Действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер", заявил глава командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас

    У страха глаза велики
    zivXP
    1. pjastolov Сегодня, 21:22
      НЕ, не глаза велики, а очко - жим-жим, а для радужных ну никак не удовлетвориться drinks
      pjastolov
  9. samarin1969 Сегодня, 20:54
    Судя по воинственным анонсам "первых мистеров" США, Трамп решил радикально ослабить Россию. ...Россию прямым текстом объявляют "Злом №1"...Осталось узнать, чем пожертвуют ради личной безопасности "небожители"...
    samarin1969
  10. Kot3713 Сегодня, 20:57
    Все в одном фото
    Kot3713
    1. masiya Сегодня, 21:05
      Это точно, один долбо???б заменяет целый штаб с фюрером во главе!!, АБСУРД!!!
      masiya
    2. Киса77 Сегодня, 21:30
      нато для меня это нацистко-террористическое объединение (даже подходит, хотя не старалась, когда придумала их так называть), заслуги этой нато : создание и поддержка мирового терроризма, поддержка бандеровцев и нацистов на украине
      Киса77
  11. masiya Сегодня, 21:03
    Очередной бред долбанутой кобылы сша, несут шо не разумеют... Сами по уши в дерьме и вот упражняются в указаниях кому и как надо... жить!!!
    masiya
  12. Дирижер Сегодня, 21:06
    Это ДЕЛИРИУМ.
    Дирижер
  13. sir_obs Сегодня, 21:11
    Чей-то Адама-полупроводника не видно, с рассказами, как все норовят в сторону запада плюнуть. Бедный запад, он к нам с распростертыми объятиями, а мы в него плюем... варвары
    sir_obs
    1. pjastolov Сегодня, 21:25
      Так не плювать надо - а задам, и чтоб ширинка была сзади wink
      pjastolov
  14. Вячеслав Красковский Сегодня, 21:14
    Как всегда у них виновата Россия...
    Вячеслав Красковский
  15. sabakina Сегодня, 21:17
    Действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер", заявил глава командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас

    Ну, просто тупо интересно, чё мы в Восточной Европе такого там творим? Да ещё постоянно? Кажись я понял! ребят, скажите, если в Восточной Европе все Т 34-85 снять с постаментов, дивизия наберётся?
    sabakina
  16. Александр 3 Сегодня, 21:19
    (группировка НАТО у западных границ России за десять лет увеличилась в восемь раз.)А Россия агрессию проявляет?С больной головы на здоровую.
    Александр 3
  17. Киса77 Сегодня, 21:23
    Очередное гнилое американское существо тявкнуло
    Киса77
  18. словак Сегодня, 21:28
    В Пентагоне пора объявлять конкурс "Тупой и еще тупее". Будет горячая борьба за 1 место, никто не уступит лидерства
    словак
  19. san4es Сегодня, 21:36
    am ...сатанинская пентаграмма и пентагон по центру

    ...значит в пентагоне находятся:
    san4es
  20. wasjasibirjac Сегодня, 21:37
    само существование Российского государства при любой форме правления и политическом устройстве является агрессией - таково мнение просвещенных европейцев soldier am
    wasjasibirjac
  21. Вальцманюга Сегодня, 21:39
    Пока пробирку не предъявят не верю .
    Вальцманюга
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