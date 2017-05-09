США потребуются десятки лет, чтобы догнать Россию

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец прокомментировал информацию о том, что армия США приступила к разработке новой военной доктрины. По мнению Баранца, такие действия американцев указывают на факт признания военно-технического развития России за последние годы и необходимость считаться с этим.«Появление новой доктрины – это признание очень широкого шага, который Россия сделала за последние годы. Если противник волнуется, значит, мы чего-то достигли, а это так! Американские военные аналитики пришли к выводу, что та доктрина, которая существует и работает сейчас в США, не учитывает то, что в России появились новые противоракетные и космические системы, новые боевые самолеты, новые подлодки, новые танки.В конце концов, в России появляются так называемые кибервойска, Россия обладает лучшими в мире радиоэлектронными системами борьбы и так далее. Все это заставило Пентагон пересмотреть свои военные концепции в отношении стран, которые составляют им очень серьезную конкуренцию», – рассказал Баранец.Эксперт рассказал также, что «американцы рассчитывают на свои новые гиперзвуковые системы, которые у них испытываются». Он отметил, что Россия тоже проводит испытания гиперзвуковых систем.«У нас появилась очень приличная гиперзвуковая ракета "Циркон", скорость которой пока является рекордом мира. Она летает быстрее восьми скоростей звука, а наши конструкторы обещают, что в скором времени она разовьет скорость и до 12–13 скоростей звука», – добавил военный обозреватель.По словам Баранца, сейчас в войне решающим фактором становится «быстрота применения оружия», в России создают оружие, которое «должно превосходить по скорости оружие врага» и «именно время становится сердцевинным фактором формирования российских вооружений».«Танк должен быстрее стрелять, подводная лодка должна быстрее обнаруживать противника, наш самолет-истребитель должен быстрее выходить на цель, быстрее обнаруживать противоздушную оборону, быстрее наносить удар – кругом время. Вот на это и обращают внимание американцы. Они поняли, что уже не задают тон современной войне с набором своих вооружений.Они сегодня страшно обеспокоены, что тот технологический разрыв, который существовал еще недавно между армией России и США, за последние три-четыре года значительно сократился. И более того, сами американцы признают, что по некоторым видам вооружений Россия вообще ушла вперед и потребуются десятки лет для того, чтобы хотя бы аналогичные образцы оружия сделать», – сказал Баранец.Эксперт добавил, что российские системы противовоздушной обороны находятся на таком уровне, которого США никак не могут достичь. Американские системы ПВО «не могут превзойти наши современные С-400, тогда как у нас на подходе еще и С-500».«Это заставляет американских идеологов серьезно задуматься о том, что былого тотального технологического превосходства у американской армии больше нет. А если нет, значит, нужны новые взгляды на войну, нужны программы, которые позволили бы тягаться с Россией на равных.Поэтому Соединенным Штатам необходимо разработать новую военную доктрину. В ней американцы поставят себе задачу-максимум: сделать лучше, чем у русских, сделать быстрее, чем у русских, сделать эффективнее, чем у русских. Но мы-то тоже не будем сидеть сложа руки. Да, США поставит задачу-максимум, но, как говорится, в жизни не всегда получается все то, о чем мечтается», – заключил Баранец.