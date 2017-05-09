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США потребуются десятки лет, чтобы догнать Россию
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец прокомментировал информацию о том, что армия США приступила к разработке новой военной доктрины. По мнению Баранца, такие действия американцев указывают на факт признания военно-технического развития России за последние годы и необходимость считаться с этим.
«Появление новой доктрины – это признание очень широкого шага, который Россия сделала за последние годы. Если противник волнуется, значит, мы чего-то достигли, а это так! Американские военные аналитики пришли к выводу, что та доктрина, которая существует и работает сейчас в США, не учитывает то, что в России появились новые противоракетные и космические системы, новые боевые самолеты, новые подлодки, новые танки.
В конце концов, в России появляются так называемые кибервойска, Россия обладает лучшими в мире радиоэлектронными системами борьбы и так далее. Все это заставило Пентагон пересмотреть свои военные концепции в отношении стран, которые составляют им очень серьезную конкуренцию», – рассказал Баранец.
Эксперт рассказал также, что «американцы рассчитывают на свои новые гиперзвуковые системы, которые у них испытываются». Он отметил, что Россия тоже проводит испытания гиперзвуковых систем.
«У нас появилась очень приличная гиперзвуковая ракета "Циркон", скорость которой пока является рекордом мира. Она летает быстрее восьми скоростей звука, а наши конструкторы обещают, что в скором времени она разовьет скорость и до 12–13 скоростей звука», – добавил военный обозреватель.
По словам Баранца, сейчас в войне решающим фактором становится «быстрота применения оружия», в России создают оружие, которое «должно превосходить по скорости оружие врага» и «именно время становится сердцевинным фактором формирования российских вооружений».
«Танк должен быстрее стрелять, подводная лодка должна быстрее обнаруживать противника, наш самолет-истребитель должен быстрее выходить на цель, быстрее обнаруживать противоздушную оборону, быстрее наносить удар – кругом время. Вот на это и обращают внимание американцы. Они поняли, что уже не задают тон современной войне с набором своих вооружений.
Они сегодня страшно обеспокоены, что тот технологический разрыв, который существовал еще недавно между армией России и США, за последние три-четыре года значительно сократился. И более того, сами американцы признают, что по некоторым видам вооружений Россия вообще ушла вперед и потребуются десятки лет для того, чтобы хотя бы аналогичные образцы оружия сделать», – сказал Баранец.
Эксперт добавил, что российские системы противовоздушной обороны находятся на таком уровне, которого США никак не могут достичь. Американские системы ПВО «не могут превзойти наши современные С-400, тогда как у нас на подходе еще и С-500».
«Это заставляет американских идеологов серьезно задуматься о том, что былого тотального технологического превосходства у американской армии больше нет. А если нет, значит, нужны новые взгляды на войну, нужны программы, которые позволили бы тягаться с Россией на равных.
Поэтому Соединенным Штатам необходимо разработать новую военную доктрину. В ней американцы поставят себе задачу-максимум: сделать лучше, чем у русских, сделать быстрее, чем у русских, сделать эффективнее, чем у русских. Но мы-то тоже не будем сидеть сложа руки. Да, США поставит задачу-максимум, но, как говорится, в жизни не всегда получается все то, о чем мечтается», – заключил Баранец.
Автор: Виктор Баранец
Первоисточник: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705022143-ym9r.htm
«Появление новой доктрины – это признание очень широкого шага, который Россия сделала за последние годы. Если противник волнуется, значит, мы чего-то достигли, а это так! Американские военные аналитики пришли к выводу, что та доктрина, которая существует и работает сейчас в США, не учитывает то, что в России появились новые противоракетные и космические системы, новые боевые самолеты, новые подлодки, новые танки.
В конце концов, в России появляются так называемые кибервойска, Россия обладает лучшими в мире радиоэлектронными системами борьбы и так далее. Все это заставило Пентагон пересмотреть свои военные концепции в отношении стран, которые составляют им очень серьезную конкуренцию», – рассказал Баранец.
Эксперт рассказал также, что «американцы рассчитывают на свои новые гиперзвуковые системы, которые у них испытываются». Он отметил, что Россия тоже проводит испытания гиперзвуковых систем.
«У нас появилась очень приличная гиперзвуковая ракета "Циркон", скорость которой пока является рекордом мира. Она летает быстрее восьми скоростей звука, а наши конструкторы обещают, что в скором времени она разовьет скорость и до 12–13 скоростей звука», – добавил военный обозреватель.
По словам Баранца, сейчас в войне решающим фактором становится «быстрота применения оружия», в России создают оружие, которое «должно превосходить по скорости оружие врага» и «именно время становится сердцевинным фактором формирования российских вооружений».
«Танк должен быстрее стрелять, подводная лодка должна быстрее обнаруживать противника, наш самолет-истребитель должен быстрее выходить на цель, быстрее обнаруживать противоздушную оборону, быстрее наносить удар – кругом время. Вот на это и обращают внимание американцы. Они поняли, что уже не задают тон современной войне с набором своих вооружений.
Они сегодня страшно обеспокоены, что тот технологический разрыв, который существовал еще недавно между армией России и США, за последние три-четыре года значительно сократился. И более того, сами американцы признают, что по некоторым видам вооружений Россия вообще ушла вперед и потребуются десятки лет для того, чтобы хотя бы аналогичные образцы оружия сделать», – сказал Баранец.
Эксперт добавил, что российские системы противовоздушной обороны находятся на таком уровне, которого США никак не могут достичь. Американские системы ПВО «не могут превзойти наши современные С-400, тогда как у нас на подходе еще и С-500».
«Это заставляет американских идеологов серьезно задуматься о том, что былого тотального технологического превосходства у американской армии больше нет. А если нет, значит, нужны новые взгляды на войну, нужны программы, которые позволили бы тягаться с Россией на равных.
Поэтому Соединенным Штатам необходимо разработать новую военную доктрину. В ней американцы поставят себе задачу-максимум: сделать лучше, чем у русских, сделать быстрее, чем у русских, сделать эффективнее, чем у русских. Но мы-то тоже не будем сидеть сложа руки. Да, США поставит задачу-максимум, но, как говорится, в жизни не всегда получается все то, о чем мечтается», – заключил Баранец.
Автор: Виктор БаранецПервоисточник: http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705022143-ym9r.htm
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