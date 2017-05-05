С оригинальной схемой

Броненосец (монитор) береговой обороны "Новгород" во время постройки на Николаевском адмиралтействе; ~ 1872-1874-й гг.Данный броненосец (и однотипный с ним Киев) предназначался для защиты входов в Днепровско-Бугский лиман и Азовское море и фактически представляли собой плавучие батареи. Разработка кораблей была начата ещё в 1860-х гг., когда возник вопрос о усилении военно-морских сил в Чёрном море. При создании кораблей военным и конструкторам постоянно приходилось лавировать между желанием получить береговые батареи, способные противостоять современным линейным кораблям, и ограничениями Парижского мирного договора 1856-го года. В таких условиях, единственным проектом, отвечавший требованиям, стал проект адмирала А.А.Попова круглых в плане батарей (впоследствии корабли получили неофициальное прозвище "поповки")"Новгород" был построен в 1817-1874-м гг., при этом корабль был заложен на верфи в Санкт-Петербурге и по частям перевезён в Николаев, где и был собран. В состав русского военно-морского флота корабль был введён в 1874-м году. В ходе русско-турецкой войны 1877-1878-го гг. "Новгород" обеспечивал действия русских сил в устье Дуная.Корабль числился на службе до 1903-го года, после чего был разоружён и передан в распоряжение Севастопольского порта, в коем и пребывал до сдачи на слом в 1912-м году