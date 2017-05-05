10:11 05 мая

Су-35С осуществили полёты в Арктической зоне

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что новейшие истребители Су-35С совершили полёты в Арктической зоне. В сообщении ведомства говорится о том, что истребители ранее осуществили перелёт на один из арктических аэродромов. Из материала:

В ходе учебно-тренировочных полётов пилоты Су-35С выполнили элементы сложного пилотажа и полёта по заданному маршруту. Кроме того, было выполнено пилотирование боевого самолёта на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах.


Су-35С осуществили полёты в Арктической зоне



В заявлении пресс-службы ВВО отмечается, что полёты новейших российских истребителей в Арктической зоне носили плановый характер. В МО РФ сообщают, что международных правовых норм экипажи самолётов ВКС РФ при проведении полётов в Арктике не нарушали.

На этом фоне продолжают обсуждаться полёты российских стратегических бомбардировщиков близ Аляски. Департамент информации МО:
4 мая стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов. Лётчики Дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полёты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Чёрного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.


С американской военной базы поднимались перехватчики. Ранее Пентагон подвергся критике от военных экспертов США по поводу того, что на перехват российских «стратегов» американские перехватчики в районе Аляски не поднимались, предоставив это «право» самолётам ВВС Канады.

В США заявили, что российские экипажи «действовали профессионально» и «на опасное расстояние к американским военным самолётам не подходили».

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 10

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  1. Подрезчик Сегодня, 06:30
    Сам не летчик, но так приятно за мою РОДИНУ!!! Молодцы пилоты!
    Подрезчик
    1. supertiger21 Сегодня, 07:09
      Рад, что наши тоже демонстративно используют новейшее вооружение вблизь границ наших "друзей". А то недавно было новость о двух F-35 в небе Прибалтики. А ща наша очередь 35-ми пугать! am
      supertiger21
    2. Вас Влад Сегодня, 07:43
      Цитата: Подрезчик
      Сам не летчик, но так приятно за мою РОДИНУ!!! Молодцы пилоты!

      Пилоты конечно молодцы,но мне на много приятнее что мы сделали такую технику, которая может использоваться и в арктических условиях. good
      Вас Влад
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:33
    Ну всё правильно.Нужно протестировать бортовую аппаратуру СУ-35 на дальности обнаружения F-22.Лучший тест это встреча с самым опасным вероятным противником.
    Мар.Тира
    1. EvilLion Сегодня, 08:11
      F-22 в мирное время не будет летать без искусственно увеличенной ЭПР. Хотя бы для контроля воздушной обстановки.
      EvilLion
  3. Шукшин Сегодня, 06:37
    Отличная новость, еще один шаг к постоянному дежурству ВВС над Арктикой.
    Шукшин
    1. НЕКСУС Сегодня, 07:17
      Цитата: Шукшин
      Отличная новость, еще один шаг к постоянному дежурству ВВС над Арктикой.

      СУ-35 и всепогодный и всепоясной ...то есть это оружие и на северном полюсе работает.
      НЕКСУС
  4. ochakow703 Сегодня, 07:01
    Не читал комментарии, но сложилось мнение... А что, воздушное пространство близ Канады, оно какое то особенное? Летать, летать, и еще раз летать - вот лозунг настоящего летчика.
    ochakow703
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 07:43
      Давно уже летают, с 2007г регулярные полёты.А бортовую аппаратуру вряд ли будут тестировать- Миг31 даже при реальных перехватах разведывательных самолетов вероятных друзей используют учебные режимы работы РЛС. Боевые частоты не используются.
      Рашнэйрфорс
  5. Карась Сегодня, 08:33
    И за наличие такой техники очень приятно, и за мастерство летчиков, а третье - уверенно засталбливаем Арктику! Так держать! hi
    Карась
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