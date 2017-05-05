Су-35С осуществили полёты в Арктической зоне
Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что новейшие истребители Су-35С совершили полёты в Арктической зоне. В сообщении ведомства говорится о том, что истребители ранее осуществили перелёт на один из арктических аэродромов. Из материала:
В заявлении пресс-службы ВВО отмечается, что полёты новейших российских истребителей в Арктической зоне носили плановый характер. В МО РФ сообщают, что международных правовых норм экипажи самолётов ВКС РФ при проведении полётов в Арктике не нарушали.
На этом фоне продолжают обсуждаться полёты российских стратегических бомбардировщиков близ Аляски. Департамент информации МО:
С американской военной базы поднимались перехватчики. Ранее Пентагон подвергся критике от военных экспертов США по поводу того, что на перехват российских «стратегов» американские перехватчики в районе Аляски не поднимались, предоставив это «право» самолётам ВВС Канады.
В США заявили, что российские экипажи «действовали профессионально» и «на опасное расстояние к американским военным самолётам не подходили».
В ходе учебно-тренировочных полётов пилоты Су-35С выполнили элементы сложного пилотажа и полёта по заданному маршруту. Кроме того, было выполнено пилотирование боевого самолёта на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах.
В заявлении пресс-службы ВВО отмечается, что полёты новейших российских истребителей в Арктической зоне носили плановый характер. В МО РФ сообщают, что международных правовых норм экипажи самолётов ВКС РФ при проведении полётов в Арктике не нарушали.
На этом фоне продолжают обсуждаться полёты российских стратегических бомбардировщиков близ Аляски. Департамент информации МО:
4 мая стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов. Лётчики Дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полёты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Чёрного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.
С американской военной базы поднимались перехватчики. Ранее Пентагон подвергся критике от военных экспертов США по поводу того, что на перехват российских «стратегов» американские перехватчики в районе Аляски не поднимались, предоставив это «право» самолётам ВВС Канады.
В США заявили, что российские экипажи «действовали профессионально» и «на опасное расстояние к американским военным самолётам не подходили».
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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