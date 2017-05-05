Су-35С осуществили полёты в Арктической зоне

В ходе учебно-тренировочных полётов пилоты Су-35С выполнили элементы сложного пилотажа и полёта по заданному маршруту. Кроме того, было выполнено пилотирование боевого самолёта на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах.

4 мая стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов. Лётчики Дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полёты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Чёрного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.