10:20 05 мая

Пентагон признал факт бомбардировки сирийской мечети

Американский канал CNN сообщает о том, что Пентагон «проанализировал удары, нанесённые авиацией США по Сирии в марте». В сообщении говорится, что главное военное ведомство США признало тот факт, что один из авиаударов пришёлся по мечети в населённом пункте Аль-Джина 16 марта текущего года.

Тогда в результате американского авиаудара погибли 42 человека, большинство из которых – гражданские лица. Нужно отметить, что в военном ведомстве США ранее отрицали удар по мечети, заявляя о том, что разбомбили «соседнее здание, в котором находились террористы «Аль-Каиды» (* группировка «Аль-Каида» запрещена в России).

Пентагон признал факт бомбардировки сирийской мечети



Обращает на себя внимание тот факт, что после бомбардировки мечети ни одна из международных правозащитных организаций не выступила с резким осуждением действий США в Сирии. Не оказалось на месте событий и представителей «Белых касок», которые бы всё «задокументировали и запротоколировали». Это может говорить только о том, что «Белые каски» обнаруживают себя только в тех места, где ими всё заранее подготовлено для постановочных съёмок.

Примечательно, что никакого расследования по факту нанесения авиаудара по мечети в Сирии Пентагон проводить явно не собирается, что делает ценность признания в совершении военного преступления фактически нулевой. Или всё-таки найдётся тот, кто подаст против США иски в международные суды?

Использованы фотографии: avivas.ru
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Комментарии 14

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  1. ВадимЖивов Сегодня, 06:43
    Однобокая политика двойные стандарты и т.д. И т.п. am
    ВадимЖивов
    1. Titsen Сегодня, 06:50
      Цитата: ВадимЖивов
      Однобокая политика двойные стандарты и т.д. И т.п.


      И что?

      Трамп начал голову пеплом посыпать?

      Это новый виток эскалации - матрасным шапоклякам на весь мир наплевать!

      А мы только статистику матрасных ошибок накапливаем...

      Нужен сильный ответный ход!
      Titsen
      1. ВадимЖивов Сегодня, 06:56
        Нужен сильный ответный ход... Какой ? Весь мир в труху ? Вот и ни кто не знает... hi
        ВадимЖивов
  2. ochakow703 Сегодня, 06:51
    А во главе угла стоит - "их непогрешимость" и "наши ошибки"... Делаем выводы, кто рулит... Пора и возмутиться.
    ochakow703
  3. Зяблицев Сегодня, 06:52
    Признал...,но виноваты русские хакеры...! laughing
    Зяблицев
  4. Masya Masya Сегодня, 06:55
    после бомбардировки мечети ни одна из международных правозащитных организаций не выступила с резким осуждением действий США в Сирии.

    А почему бы и не признать, все равно никто даже не осудит... а если, вдруг кто то, что то... извинятся, в крайнем случае...
    Masya Masya
  5. askort154 Сегодня, 06:57
    Меня удивляет "покорность" Асада. На территории его страны, незаконно, 5 лет ведут боевые действия несколько государств. Он должен неустанно "трубить" об этом на всех доступных международных площадках. А в данном случае, привлекать и служителей различных религиозных конфессий. Надо постоянно трепать нервы "исключительным".
    "Вода камень точит".
    askort154
  6. Подрезчик Сегодня, 06:57
    В мае поняли, что сделали в МАРТЕ? Пострадали мирные люди, ГДЕ СУД ООН, ГААГа и т.д. Сейчас пойду, дам по соплям "кому нужно", и скажу "Извините"!
    Подрезчик
  7. Шукшин Сегодня, 07:07
    Хватит слушать заявления англосаксов.
    Нужно смотреть по делам, факты вещи упрямые. А если смотреть по телам получается, что Американцы и их союзники уничтожают в Сирии мирное население и обеспечивают оружием террористов.
    Шукшин
  8. loginovich Сегодня, 07:08
    Обращает на себя внимание тот факт, что после бомбардировки мечети ни одна из международных правозащитных организаций не выступила с резким осуждением действий США в Сирии. Не оказалось на месте событий и представителей «Белых касок», которые бы всё «задокументировали и запротоколировали».


    Это может говорить только о том, что ворон ворону глаз не выклюет.
    loginovich
  9. К-50 Сегодня, 07:11
    главное военное ведомство США признало тот факт, что один из авиаударов пришёлся по мечети в населённом пункте Аль-Джина. Тогда в результате американского авиаудара погибли 42 человека

    А поначалу упирались "я не я и лошадь не моя". Правда всегда побеждает!!!
    Только не смотря на такие ошибки, почему-то, всегда Россия, КНДР, Сирия и другие страны "неамериканского лагеря" виноваты во всех бедах земных. Любого матрасники могут обвинить и наказать в меру сил и способностей, не могут военным путём, будут давить экономическим, не могут в одиночку, будут собирать "коалицию" из шакалов и прихлебателей. Вообщем все могут быть виноваты, кроме этих мра зей!!!
    Когда же на месте ФША образуется Северо-американской море и подлючий народ повалится в хляби морские.
    Блин!!! они же там у дельфинов начнут дерьмократию наводить!!! belay
    Что делать, что делать!!!?
    Срочно надо Йеллоустоунский вулкан будить, чтобы пожрала их геена огненная!!!! am
    К-50
  10. Ныробский Сегодня, 07:49
    У них пилоты косоглазые и криворукие, а командование просто хреноголовое. Сегодня передали, что в Мосуле авиацией коалиции нанесён очередной удар по школе, где погибли 81 мирный житель - в основном женщины и дети.
    Ныробский
  11. Taygerus Сегодня, 07:57
    им можно они "исключительные" привыкли беззащитных бомбить, на большее они неспособны, миротворцы - наследники фашистов
    Taygerus
  12. pvv113 Сегодня, 08:31
    ни одна из международных правозащитных организаций не выступила с резким осуждением действий США в Сирии

    Все эти организации стоят в США на довольствии. Кто же решится себя от кормушки оторвать
    pvv113
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