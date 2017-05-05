Пентагон признал факт бомбардировки сирийской мечети

Американский канал CNN сообщает о том, что Пентагон «проанализировал удары, нанесённые авиацией США по Сирии в марте». В сообщении говорится, что главное военное ведомство США признало тот факт, что один из авиаударов пришёлся по мечети в населённом пункте Аль-Джина 16 марта текущего года.Тогда в результате американского авиаудара погибли 42 человека, большинство из которых – гражданские лица. Нужно отметить, что в военном ведомстве США ранее отрицали удар по мечети, заявляя о том, что разбомбили «соседнее здание, в котором находились террористы «Аль-Каиды» (* группировка «Аль-Каида» запрещена в России).Обращает на себя внимание тот факт, что после бомбардировки мечети ни одна из международных правозащитных организаций не выступила с резким осуждением действий США в Сирии. Не оказалось на месте событий и представителей «Белых касок», которые бы всё «задокументировали и запротоколировали». Это может говорить только о том, что «Белые каски» обнаруживают себя только в тех места, где ими всё заранее подготовлено для постановочных съёмок.Примечательно, что никакого расследования по факту нанесения авиаудара по мечети в Сирии Пентагон проводить явно не собирается, что делает ценность признания в совершении военного преступления фактически нулевой. Или всё-таки найдётся тот, кто подаст против США иски в международные суды?