Американские СМИ изучили возможности Ту-95
Согласно информации РИА Новости , обозреватель журнала National Interest Себастьян Роблин провел авторский анализ возможностей российского «Медведя» Ту-95, который, по его мнению, безнадежно устарел, но способен преподнести немало сюрпризов потенциальному неприятелю.
С его слов, внешний вид ракетоносца отсылает нас к "доисторическим временам", однако это обманчивое впечатление.
Самолет рассматривается в качестве одной из самых быстрых турбовинтовых машин в истории авиации. Но, учитывая специфику двигателя НК-12, лопасти которого вращаются в противоположных направлениях, Ту-95 вряд ли можно назвать "тихой" машиной.
При этом, как полагает автор, оснащение самолета новыми системами вооружения позволит ему обрести новую жизнь.
Ту-95 состоит на вооружении отечественной авиации с 1956 года. Всего было выпущено более 500 серийных машин различных модификаций. По обозначению НАТО самолет имеет наименование Bear — "Медведь".
С его слов, внешний вид ракетоносца отсылает нас к "доисторическим временам", однако это обманчивое впечатление.
Ту-95 остается на службе вот уже 60 лет по той причине, что лишь немногие самолеты способны совершать столь долгие полеты на такие расстояния при большой боевой нагрузке.
Самолет рассматривается в качестве одной из самых быстрых турбовинтовых машин в истории авиации. Но, учитывая специфику двигателя НК-12, лопасти которого вращаются в противоположных направлениях, Ту-95 вряд ли можно назвать "тихой" машиной.
На шум от Ту-95 обращали внимание не только моряки, но и пилоты реактивных истребителей.
Ту-95 — это российский Б-52, но с военно-морским уклоном и привычкой стучаться в двери прибрежных систем ПВО стран Европы, Азии и Северной Америки.
При этом, как полагает автор, оснащение самолета новыми системами вооружения позволит ему обрести новую жизнь.
Конечно, "Медведь" — далеко не "стелс" и вряд ли выживет в схватке с современными средствами ПВО, однако пуск крылатых ракет с борта Ту-95 не требует приближения бомбардировщика к системам противовоздушной обороны.
Ту-95 состоит на вооружении отечественной авиации с 1956 года. Всего было выпущено более 500 серийных машин различных модификаций. По обозначению НАТО самолет имеет наименование Bear — "Медведь".
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