Американские СМИ изучили возможности Ту-95

Ту-95 остается на службе вот уже 60 лет по той причине, что лишь немногие самолеты способны совершать столь долгие полеты на такие расстояния при большой боевой нагрузке.

На шум от Ту-95 обращали внимание не только моряки, но и пилоты реактивных истребителей.

Ту-95 — это российский Б-52, но с военно-морским уклоном и привычкой стучаться в двери прибрежных систем ПВО стран Европы, Азии и Северной Америки.

Конечно, "Медведь" — далеко не "стелс" и вряд ли выживет в схватке с современными средствами ПВО, однако пуск крылатых ракет с борта Ту-95 не требует приближения бомбардировщика к системам противовоздушной обороны.