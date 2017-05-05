10:11 05 мая

Американские СМИ изучили возможности Ту-95

Согласно информации РИА Новости , обозреватель журнала National Interest Себастьян Роблин провел авторский анализ возможностей российского «Медведя» Ту-95, который, по его мнению, безнадежно устарел, но способен преподнести немало сюрпризов потенциальному неприятелю.

С его слов, внешний вид ракетоносца отсылает нас к "доисторическим временам", однако это обманчивое впечатление.

Ту-95 остается на службе вот уже 60 лет по той причине, что лишь немногие самолеты способны совершать столь долгие полеты на такие расстояния при большой боевой нагрузке.





Самолет рассматривается в качестве одной из самых быстрых турбовинтовых машин в истории авиации. Но, учитывая специфику двигателя НК-12, лопасти которого вращаются в противоположных направлениях, Ту-95 вряд ли можно назвать "тихой" машиной.

На шум от Ту-95 обращали внимание не только моряки, но и пилоты реактивных истребителей.


Ту-95 — это российский Б-52, но с военно-морским уклоном и привычкой стучаться в двери прибрежных систем ПВО стран Европы, Азии и Северной Америки.


При этом, как полагает автор, оснащение самолета новыми системами вооружения позволит ему обрести новую жизнь.

Конечно, "Медведь" — далеко не "стелс" и вряд ли выживет в схватке с современными средствами ПВО, однако пуск крылатых ракет с борта Ту-95 не требует приближения бомбардировщика к системам противовоздушной обороны.


Ту-95 состоит на вооружении отечественной авиации с 1956 года. Всего было выпущено более 500 серийных машин различных модификаций. По обозначению НАТО самолет имеет наименование Bear — "Медведь".


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Комментарии 27

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  1. новичок Сегодня, 07:57
    изучили и ужаснулись. как не странно, это один из редких случаев, когда читаешь материал от янки о нашеем оружии и остаётся приятное впечатление.
    новичок
    1. Butters Сегодня, 08:03
      Американские СМИ изучили возможности Ту-95

      Ага, о то у них как-то не хватало за 60 лет, что самолет существует, времени.
      Butters
      1. новичок Сегодня, 08:07
        будьте снисходительны к журналюгам_ кушать хочется. вот они и страчат страшилки (давно известные), под шумок политики “агрессивной россии“. работают на дешовый авторитет.
        новичок
    2. Зяблицев Сегодня, 08:14
      Я вот сейчас подумал 1956 год страна только только отходит от войны, но создаёт уникальные вещи которые актуальны и в ХXI веке!А сейчас...?Е-мобиль...??Как то стыдно даже и за своё поколение...
      Зяблицев
      1. Старый военрук Сегодня, 08:28
        Присоединяюсь целиком и полностью, хотя я ровесник Победы. Зато ..овённой колбасы 100 сортов молодёжь гробится всякой дрянью, особенно та, которую надо вести. Её же ведёт голливуд. Вот в чём ужас
        Старый военрук
      2. Butters Сегодня, 08:35
        Ну это вы преуменьшаете. Даже Барак Обама указывал, что у России сильная оборонная промышленность. Роботехнические системы, Армата, Т-50, гиперзвуковое оружие, скоро ПАК ДА будет. Вполне на высоте. Эти бы успехи, да еще и в мирную жизнь...
        Butters
        1. Шарапов Сегодня, 09:24
          Цитата: Butters
          Роботехнические системы, Армата, Т-50, гиперзвуковое оружие, скоро ПАК ДА

          Из всего перечисленного в войсках еще ничего нет и появится в строевых частях лет эдак через 10-15.
          И нечего до той поры воздух сотрясать на эту тему. Денег в бюджете России катастрофически не хватает, а остатки скоро распилят на переселение миллионов москвичей из приличного жилья в еще более хорошее.
          Шарапов
    3. сибиралт Сегодня, 08:40
      "Медведь" он и в Африке медведь. bully А если "шатун", то вообще полный ужас! belay
      сибиралт
      1. Банный Сегодня, 09:57
        Красавец-самолет
        Банный
  2. Тралл Сегодня, 07:59
    Не дай Бог американцам изучить возможности русских "Медведей" по полной программе.
    Тралл
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:00
    пуск крылатых ракет с борта Ту-95 не требует приближения бомбардировщика к системам противовоздушной обороны.
    Ага.Особенно с ракетами дальностью пуска за 5000 км.Уже наверное вопрос с такой дальностью стоит.А Ту 95 вообще за границу России вылетать нужно? feel
    Наблюдатель2014
    1. ser-pov Сегодня, 08:05
      [/quote]А Ту 95 вообще за границу России вылетать нужно? [quote]

      Конечно нужно.. Пусть англосаксы от пролетов чаще памперсы меняют... fellow
      ser-pov
    2. Iline Сегодня, 08:21
      Цитата: Наблюдатель2014
      Уже наверное вопрос с такой дальностью стоит

      Конечно стоит.

      Как раз видно две Х-101.
      А вообще непонятно из статьи чем это устарел этот самолёт. Шумом винтов? Про моряков это не более чем байки прочно укоренившиеся на просторах Интернета. Услышать можно, конечно, но если сильно прислушиваться и находится в зоне пролёта этих самолётов. То же самое можно сказать про лётчиков.
      Iline
    3. роман66 Сегодня, 09:19
      лучше бы еще и не взлетать, так, бахнуть прямо со стоянки, а летать на нем в отпуск
      роман66
  4. Taygerus Сегодня, 08:03
    зато у него ракеты новые и начинка, и в зону ПВО ему заходить и не требуется, доставит все, что надо с сюрпризом laughing
    Taygerus
  5. svp67 Сегодня, 08:04
    Конечно, "Медведь" — далеко не "стелс"
    Да, да...вот только его по тепловому следу не отследить, как его реактивных собратьев, а значить он еще много "неприятных сУпризов" супостату может преподнести....
    svp67
    1. роман66 Сегодня, 09:20
      а уж сколько на нем РЭБовского оборудования стоит.....
      роман66
  6. НЕКСУС Сегодня, 08:04
    На свой Б-52 бы глянули,который еще древнее Медведя.
    Конечно, "Медведь" — далеко не "стелс" и вряд ли выживет в схватке с современными средствами ПВО, однако пуск крылатых ракет с борта Ту-95 не требует приближения бомбардировщика к системам противовоздушной обороны.

    А ему и не надо входить в зону действия вражеского ПВО. Арсенал то у нашего старика не в пример их Б-52 ...одна Х-101 чего стоит.И арсенал все совершенствуют,делая его точнее и дальнобойнее.
    НЕКСУС
  7. Дамир Сегодня, 08:05
    вот те раз... с 1955 года изучали и изучили таки????? молодцы!!!!!
    Дамир
  8. алекс-сп Сегодня, 08:10
    Вообще-то они с их В-52 ровесники...
    алекс-сп
    1. gringo Сегодня, 08:48
      Вообще то Б-52 последний в начале 1960-х построили, а Ту-95 ни одного старше 90-х гг прошлого века.
      gringo
    2. avg-mgn Сегодня, 08:53
      Кроме клички - "МЕДВЕДЬ", от прадедушки остались лишь планер да движки, да и те дорабатывались, потому и заново каждое поколение приходится заново щупать..
      avg-mgn
  9. Комментарий был удален.
  10. nick.guda Сегодня, 08:11
    Цитата: Дамир
    вот те раз... с 1955 года изучали и изучили таки????? молодцы!!!!!

    в заголовке написано - Американские СМИ изучили, вояки то давно про него все знают
    nick.guda
  11. ochakow703 Сегодня, 08:24
    Медведь, он и есть медведь. Вы встречались с медведем в природе? Пожалу
    ochakow703
  12. pafegosoff Сегодня, 08:38
    Сталинский заказ!
    В основе двигателей идеи и разработки А.Шайбе и К.Престеля, однако Кузнецов, как и Королёв, используя немецкий фундамент, полностью создал новый двигатель. Изумительный двигателист! Так же ненавидимый Глушко, как и Королёв.
    Да, Конкуренция в СССР была мощнейшая, во всех сферах. И часто не НКВД отправляли "лучших людей" в ГУЛАГ, а их "заклятые друзья" - коллеги.
    Вот американцы: "60 лет...". А кузнецовские ракетные двигатели? На которых американцы ракеты пускали?
    Так и во всём. То, что для Европы или Америки - новое, мы уже проходили, забыли...
    pafegosoff
  13. Старый26 Сегодня, 08:57
    Цитата: Iline
    А вообще непонятно из статьи чем это устарел этот самолёт. Шумом винтов?

    Устарел в глазах эксперта из NI. Точно так же можно назвать и устаревшим В-52. Но пока эти машины устраивают и выполняют свои функции о какой "устаревшести" может идти речь? О внешнем виде?
    Старый26
  14. LVMI1980 Сегодня, 09:50
    Вспомнилась песня Медведи
    LVMI1980
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