10:16 05 мая

Спецслужбы ФРГ отмечают «растущую угрозу» вмешательства Москвы в выборы

Для вмешательства в германские парламентские выборы Россия может использовать «огромные базы данных», которые были похищены в бундестаге в 2015 году, заявил глава федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен.



«Влиять на ход выборов в Германии могут различные иностранные государства, но в особенности это касается России», – приводит слова Массена газета Взгляд .


Он сравнил эту ситуацию с предвыборной гонкой в США, где якобы были предприняты подобные попытки. Массен добавил, что ведомству пока доподлинно не известно, использует ли Москва для вмешательства в выборы «огромные базы данных, которые были получены при кибератаке на бундестаг в 2015 году».

Он подчеркнул, что подобные политические решения принимаются непосредственно в Кремле. При этом глава контрразведки отметил, что не знает, какими конкретно данными располагают русские после взлома, но уверен, что их достаточно для «дезинформационных кампаний».

Масен также сообщил о «росте агрессивного кибершипионажа» в отношении Германии, а также об увеличении количества дезинформации со стороны России. Всё это, по его мнению, говорит о «растущей угрозе» вмешательства Москвы в предстоящие парламентские выборы.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 33

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  1. SAA Сегодня, 08:29
    Зачем нам вмешиваться? Там кандидаты: русофобы и другие русофобы. Выбор не богат.
    SAA
    1. сибиралт Сегодня, 08:46
      Похоже, Меркель себя не очень комфортно чувствует. Путин с ней поздоровался по ручке, а Трамп руки не подал. laughing Вот и подстраховывается к сентябрьским выборам.
      сибиралт
      1. Монос Сегодня, 09:13
        От Советского Информбюро:
        Монос
      2. Лелёк Сегодня, 10:04
        Цитата: сибиралт
        Похоже, Меркель себя не очень комфортно чувствует.


        Привет.
        Да, положение у фрау канцлерин весьма сложное, но предвыборный рейтинг довольно высок. Марш-ультиматум в Россию не получился, пришлось договариваться. Улетела в Германию практически ни с чем - дежурные фразы протокола типа "будем укреплять...", "будем рассматривать перспективы..." и пр.. Аналитики дают такие прогнозы по российско-германским отношениям:
        Лелёк
    2. ser-pov Сегодня, 08:52
      [/quote]Всё это, по его мнению, говорит о «растущей угрозе» вмешательства Москвы в предстоящие парламентские выборы. [quote]

      Как удобно... Если победит Меркель на выборах, то все зашибись, немцы отбились от наших хакеров, а если кто-то другой, то стопудово Кремль вмешался....Дебилы
      ser-pov
      1. Orionvit Сегодня, 10:12
        Похоже виноватого уже выбрали, ещё до выборов. Осталось провести сами выборы.
        Orionvit
  2. Балу Сегодня, 08:30
    Для вмешательства в германские парламентские выборы Россия может использовать «огромные базы данных», которые были похищены в бундестаге в 2015 году, заявил глава федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен.
    Еще один персонаж анекдотов про психбольницу.
    Фрицы сдавайтесь, все равно русские хакеры выберут вам агента Кр tongue laughing емля.
    Балу
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:14
      Цитата: Балу
      Фрицы сдавайтесь, все равно русские хакеры выберут вам агента Кр емля.

      ЛукичЪ
      1. Балу Сегодня, 09:24
        Я так и знал. Слава русским хакерам fellow drinks good lol
        Балу
      2. kirgiz58 Сегодня, 09:40
        У главного хакера(тот что сидит на табуреточке)даже системник стоит хакерским способом(к лесу передом, ко мне задом)-вытяжной вентилятор системника на моник дует(это чтобы при резком похолодании жидкие кристаллы моника не перемерзли) wassat laughing tongue Хана омериге!!
        kirgiz58
  3. Butters Сегодня, 08:30
    данных достаточно для «дезинформационных кампаний»

    То есть когда страны Запада ведут информационную войну, то это - нормально. А когда Россия начинает использовать те же методы, начинают скулить.
    Butters
    1. Чёрный Сегодня, 08:35
      Стойкое ощущение клоунады Запада не проходит! Хотя , если серьёзно, то тут конечно грубая пропагандистская ложь.
      ...В современной войне, которая разворачивается на просторах СМИ и Интернета, нужно всегда быть на шаг впереди противника, поскольку запрещенных приемов в ней нет, и все, что может быть использовано против тебя, будет задействовано в нужный момент.
      Чёрный
    2. Ныробский Сегодня, 09:06
      Цитата: Butters
      данных достаточно для «дезинформационных кампаний»

      То есть когда страны Запада ведут информационную войну, то это - нормально. А когда Россия начинает использовать те же методы, начинают скулить.

      Россия ещё даже не начинала использовать их методы, а они уже скулят. Психи наверное?
      Ныробский
  4. 210окв Сегодня, 08:31
    Ну,не только вам одним печенюшки раздавать..
    210окв
  5. Серый брат Сегодня, 08:31
    Да, русские они такие, постоянно вмешиваются в политику Еврорейха - в прошлый раз Гитлеру, на должность фюрера Объединённой Европы переизбраться не дали.
    Это возмутительно!!! Бггг.
    Серый брат
  6. Александр романов Сегодня, 08:33
    заявил глава федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен.Думаю не проидет и года,как Ханса Горга хрен его Масена,обвинят в том,что он агент Путина.
    Александр романов
  7. Ихрек Сегодня, 08:47
    [quote][/quote]«Влиять на ход выборов в Германии могут различные иностранные государства, но в особенности это касается России», – приводит слова Массена газета Взгляд .
    Для них пусть кто угодно, но только не Россия.
    Ихрек
  8. Сергей-8848 Сегодня, 08:47
    "Огромные базы данных" были добыты не в бундестаге в 2015 году, а в рейхстаге 70-ю годами ранее - в 1945-ом!
    Сергей-8848
  9. komrad buh Сегодня, 08:58
    Единственный действенный способ повлиять на выборы, это взятие рейхстага, наши деды это доказали
    komrad buh
  10. Evgen2x Сегодня, 09:03
    А растущая угроза вмешательства д.билов их значит не смущает??))
    Evgen2x
  11. KIBL Сегодня, 09:27
    И понеслось,сплошная вонь прёт с Запада.Меркель же заявила на днях в Сочи,что никто не сможет повлиять на выборы в Германии.Да и зачем России впрягаться во всякие выборы,это же какой то серпентарий!Они сами себя успешно жрут друг дружку!
    KIBL
  12. санчо Сегодня, 09:28
    ты проиграл выборы? не беда обвини во всём Россию и Путина и добавь санкций и будет тебе счастье! Передай следующему!!!
    санчо
  13. pafegosoff Сегодня, 09:30
    Немецкие спецслужбы... Это в первую очередь - "Бильд"?
    Чем занимаются немецкие спецслужбы?
    Это - "гестапо" в квадрате: подгляд и подсмотр за своими гражданами на политкорректность.
    Мапшак написал это давным давно:
    Юный Фриц, любимец мамин,
    В класс явился на экзамен.
    Задают ему вопрос:
    - Для чего фашисту нос?

    Заорал на всю он школу:
    - Чтоб вынюхивать крамолу
    И строчить на всех донос.
    Вот зачем фашисту нос!

    Говорят ему: - Послушай,
    А на что фашистам уши?

    - Ухо держим мы востро,
    Носим зá ухом перо.

    Все, что ухом мы услышим,
    Мы пером в тетрадку пишем -
    В наш секретный "ташен-бух"1
    Вот зачем фашисту слух!

    Вопрошает жрец науки:
    - Для чего фашисту руки?
    - Чтоб держать топор и меч,
    Чтобы красть, рубить и сечь.

    - Для чего фашисту ноги?
    - Чтобы топать по дороге -
    Левой, правой, раз и два!
    - Для чего же голова?

    - Чтоб носить стальную каску
    Или газовую маску,
    Чтоб не думать ничего.
    (Фюрер мыслит за него!)

    Похвалил учитель Фрица:
    - Этот парень пригодится.
    Из такого молодца
    Можно сделать подлеца!

    Рада мама, счастлив папа:
    Фрица приняли в гестапо.
    pafegosoff
  14. Сухов Сегодня, 09:38

    выборы, выборы ...
    smile
    Сухов
  15. AID.S Сегодня, 09:39
    Всё это, по его мнению, говорит о «растущей угрозе»

    Слепаков об этом:
    "..жoпа растет, у Германии, впустую потрачен год! Жoпа растет, у Германии, и с хакерами не везет."
    AID.S
    1. Лелёк Сегодня, 10:08
      Цитата: AID.S
      ..жoпа растет, у Германии


      Не только у Германии, вся Европа в процессе эволюции. bully
      Лелёк
  16. Taygerus Сегодня, 09:55
    Скоро сами себя от имеют от навязанного страха fool
    Taygerus
  17. askort154 Сегодня, 09:57
    Ахтунг, ахтунг, фрау Меркель ! . Русиш хаккер в вашем айфоне, а прослушка АНБ США в вашем туалете.
    askort154
  18. Jovanni Сегодня, 10:03
    С каждым днем растет угроза. Что Меркель опять останется...
    Jovanni
  19. NUR Сегодня, 10:03
    CША прослушивали канцлера и всех кто их интересует. Можно только шутить по этому поводу.
    NUR
  20. Berkut24 Сегодня, 10:10
    Я во вмешательство не верю - сложно не испачкаться нащупывая руками в бочке с навозом конструктивное зерно.
    Но! Делая такие заявления по странам Запада и, особенно, США, западные политики фактически признают Россию сверимперией, т.к. Россия, получается, поимела всех самых избранных. Т.е. "золотой миллиард". А ведь остальной "недоразвитый" мир смотрит на это шоу и начинает думать - вот он, новый гегемон, с которым нужно договариваться. Тем более, что русские не такие жадные до денег. А бомбят гораздо точнее.
    Berkut24
  21. ochakow703 Сегодня, 10:14
    Германия, во всех ее проявлениях, была , есть и остается страной которая более чем другие хотели поработить Россию, и если даже сейчас она является оплотом "демократии", то это только прикрытие очередной версии ФАШИЗМА. Смерть фашистским оккупантам!!! Наше дело правое, Победа будет за нами! С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
    ochakow703
  22. rotmistr60 Сегодня, 10:14
    Когда госпоже канцерлишне под подол дует, что остается немецким спецслужбам? Только обвинить Россию не смотря на то, что новоявленная фюрерша Европы сама притащилась и не в Москву. а в Сочи (а мы не забыли ее зарок не посещать Россию до возвращения Крыма не понятно кому).
    rotmistr60
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