Спецслужбы ФРГ отмечают «растущую угрозу» вмешательства Москвы в выборы
Для вмешательства в германские парламентские выборы Россия может использовать «огромные базы данных», которые были похищены в бундестаге в 2015 году, заявил глава федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Масен.
«Влиять на ход выборов в Германии могут различные иностранные государства, но в особенности это касается России», – приводит слова Массена газета Взгляд .
Он сравнил эту ситуацию с предвыборной гонкой в США, где якобы были предприняты подобные попытки. Массен добавил, что ведомству пока доподлинно не известно, использует ли Москва для вмешательства в выборы «огромные базы данных, которые были получены при кибератаке на бундестаг в 2015 году».
Он подчеркнул, что подобные политические решения принимаются непосредственно в Кремле. При этом глава контрразведки отметил, что не знает, какими конкретно данными располагают русские после взлома, но уверен, что их достаточно для «дезинформационных кампаний».
Масен также сообщил о «росте агрессивного кибершипионажа» в отношении Германии, а также об увеличении количества дезинформации со стороны России. Всё это, по его мнению, говорит о «растущей угрозе» вмешательства Москвы в предстоящие парламентские выборы.
«Влиять на ход выборов в Германии могут различные иностранные государства, но в особенности это касается России», – приводит слова Массена газета Взгляд .
Он сравнил эту ситуацию с предвыборной гонкой в США, где якобы были предприняты подобные попытки. Массен добавил, что ведомству пока доподлинно не известно, использует ли Москва для вмешательства в выборы «огромные базы данных, которые были получены при кибератаке на бундестаг в 2015 году».
Он подчеркнул, что подобные политические решения принимаются непосредственно в Кремле. При этом глава контрразведки отметил, что не знает, какими конкретно данными располагают русские после взлома, но уверен, что их достаточно для «дезинформационных кампаний».
Масен также сообщил о «росте агрессивного кибершипионажа» в отношении Германии, а также об увеличении количества дезинформации со стороны России. Всё это, по его мнению, говорит о «растущей угрозе» вмешательства Москвы в предстоящие парламентские выборы.
Использованы фотографии: Reuters
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