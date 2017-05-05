Конгрессмены разочарованы встречей с директором ФБР
Американские конгрессмены разочарованы закрытой встречей с директором ФБР Джеймсом Коми, на которой тот поделился конфиденциальной информацией о ходе расследования вмешательства России в президентские выборы, передает РИА Новости сообщение телеканала CNN.
Ранее Коми выступал на открытых слушаниях. Одним из главных вопросов, волнующих сенаторов, было расследование возможных связей Москвы с командой президента Дональда Трампа. Тогда глава ФБР не мог дать прямых ответов, сославшись на конфиденциальность запрашиваемых сведений. Он пообещал сделать это на закрытом брифинге. При этом Коми отметил, что Москва продолжает вмешиваться в политические процессы США.
Комментируя это высказывание, представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что это мнение ФБР, и он не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после комментария Спайсера ему на эту тему нечего добавить.
Подробности закрытой встречи директора ФБР с сенаторами не разглашаются. Однако, по словам журналистов, конгрессмены не скрывают своего разочарования.
Ранее Коми выступал на открытых слушаниях. Одним из главных вопросов, волнующих сенаторов, было расследование возможных связей Москвы с командой президента Дональда Трампа. Тогда глава ФБР не мог дать прямых ответов, сославшись на конфиденциальность запрашиваемых сведений. Он пообещал сделать это на закрытом брифинге. При этом Коми отметил, что Москва продолжает вмешиваться в политические процессы США.
Комментируя это высказывание, представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что это мнение ФБР, и он не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после комментария Спайсера ему на эту тему нечего добавить.
Подробности закрытой встречи директора ФБР с сенаторами не разглашаются. Однако, по словам журналистов, конгрессмены не скрывают своего разочарования.
Использованы фотографии: news-russia.info
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