13:56 05 мая

Конгрессмены разочарованы встречей с директором ФБР

Американские конгрессмены разочарованы закрытой встречей с директором ФБР Джеймсом Коми, на которой тот поделился конфиденциальной информацией о ходе расследования вмешательства России в президентские выборы, передает РИА Новости сообщение телеканала CNN.

Конгрессмены разочарованы встречей с директором ФБР


Ранее Коми выступал на открытых слушаниях. Одним из главных вопросов, волнующих сенаторов, было расследование возможных связей Москвы с командой президента Дональда Трампа. Тогда глава ФБР не мог дать прямых ответов, сославшись на конфиденциальность запрашиваемых сведений. Он пообещал сделать это на закрытом брифинге. При этом Коми отметил, что Москва продолжает вмешиваться в политические процессы США.


Комментируя это высказывание, представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что это мнение ФБР, и он не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после комментария Спайсера ему на эту тему нечего добавить.

Подробности закрытой встречи директора ФБР с сенаторами не разглашаются. Однако, по словам журналистов, конгрессмены не скрывают своего разочарования.

Использованы фотографии: news-russia.info
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Комментарии 19

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  1. dik-nsk Сегодня, 10:42
    что? нет доказухи козней Темнейшего?)) кто бы сомневался
    dik-nsk
    1. Владимир 38 Сегодня, 10:46
      Да и нет ни каких козней, один клан с другим в сша воюет ...
      Владимир 38
      1. Серый брат Сегодня, 10:49
        Цитата: Владимир 38
        Да и нет ни каких козней, один клан с другим в сша воюет ...

        Занимательно, было бы, помочь им в расследовании. smile
        Серый брат
        1. Siegen Сегодня, 12:13
          нет доказухи козней

          Только или неопытный оставляет следы "преступления".
          Умный оставит умышленно чужие следы.
          ПОДСТАВА...
          Siegen
    2. jjj Сегодня, 10:47
      Интересную систему в Америке придумали: глава ведомства должен отвечать на все вопросы людей, за которыми он следит. И если не даст ответа, то его посадят
      jjj
    3. ser-pov Сегодня, 10:48
      [/quote]Подробности закрытой встречи директора ФБР с сенаторами не разглашаются. Однако, по словам журналистов, конгрессмены не скрывают своего разочарования.[quote]

      Не с тем связались господа конгрессмены.. ВВП свое дело знает..
      ser-pov
    4. сибиралт Сегодня, 10:48
      Может быть, дело не в "доказухах", а в колоссальных средствах, которые ФБР на это списывает, и стоят ли они того?
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 12:04
        Абсолютно согласен, Коллега. Дело именно в этом. Даже любой российский ЧОП главной своей задачей видит в нагнетании жути на руководство, чтобы получить большее финансирование
        рич
    5. Чёрный Сегодня, 11:13
      Цитата: dik-nsk
      то? нет доказухи козней Темнейшего?)) кто бы сомневался

      ...ну да...максимум обёртка от конфеты "Мишка на Севере" в урне у белого дома wassat
      Чёрный
  2. Никкола Мак Сегодня, 10:51
    Кто мы мог подумать? - Коми пытался впарить конгрессменам данный из "секретных соцсетей"!
    А там данные, высосанные из "секретных" пальцев.
    А реальных доказательств как не было - так и нет. Пора бы уж Конгрессу подумать - а не засиделся ли господин Коми в своём кресле!!!
    Никкола Мак
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:53
    Это говорит о том, что наш полковник КГБ куда круче ихнего директора ФБР. wassat
    Горный стрелок
    1. Masya Masya Сегодня, 11:15
      Цитата: Горный стрелок
      Это говорит о том, что наш полковник КГБ куда круче ихнего директора ФБР. wassat

      Так, ведь... Настоящий полковник!.. wink
      Masya Masya
  4. sergo1914 Сегодня, 10:58
    Предоставленный директором ФБР конфиденциальный материал конгрессменов разочаровал. "Мы тоже люди. Нельзя играть на наших маленьких слабостях", - заявили конгрессмены журналистам после встречи.
    sergo1914
  5. Alexey RA Сегодня, 11:23
    Комментируя это высказывание, представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что это мнение ФБР, и он не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России.

    ППЦ. Директор государственной спецслужбы позволяет себе в официальном формате озвучивать частное мнение, причём без каких-либо доказательств.
    Alexey RA
  6. KIBL Сегодня, 11:23
    Вот бараны упертые,самим не надоело?Скоро у них будут выборы в их законодательные " органы",посмотрим какая тогда грызня начнется!Кучка Д.Э.Б.И.Л.О.В. слушала конченого дегенерата.Что с них взять кроме анализов перед помещение в дурку!
    KIBL
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:26
    Конгрессмены разочарованы встречей с директором ФБР

    Странно. Он им пел то, что они хотели от него услышать. Наверное, по их мнению, слишком мало понОсил Россию.
    rotmistr60
  8. Jovanni Сегодня, 11:29
    Бабки у налогоплательщиков высасывает эта ФБР, да и всё. Даже для своих конгрессменов лень толковое оправдание придумать! Одно слово, паразиты...
    Jovanni
  9. jetfors_84 Сегодня, 11:44
    Нам надо аналогичный комитет создать. А то они вон через всяких свидетелей йеговых и им подобных что не вмешиваются? Еще как вмешиваются. Вытащить все их потуги на белый свет чтоб народ знал своих доброжелателей.
    jetfors_84
  10. Siegen Сегодня, 12:07
    Странное отношение к кибервмешательствам.
    Экономическое вмешательство в жизнь стран - обычное дело.
    Военное вмешательство - уже не вызывает шока.
    А информационное вмешательство вызывает истерику.
    Скоро это станет обычным делом...
    Боятся США, мельчают...
    Siegen
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