13:55 05 мая

Минобороны разместило на сайте документы о зверствах фашистов во время ВОВ

Российское военное ведомство опубликовало на своем сайте рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива о злодеяниях фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости .

Минобороны разместило на сайте документы о зверствах фашистов во время ВОВ


На официальном сайте Минобороны России впервые размещены уникальные рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о чудовищных злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны на территории Херсонской области СССР,
говорится в релизе ведомства.


В частности, согласно донесению «О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне», составленном начальником политуправления третьего украинского фронта Михаилом Рудаковым, только на территории советской Херсонской области были замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей.

К донесению прилагается акт судебно-медицинской экспертизы, проведенной после эксгумации тел советских граждан, убитых оккупантами. Указанный документ был составлен после раскопки одного захоронения, находившегося в 7-ми км от Херсона.

В ведомстве отметили, что «особую актуальность эти документы приобретают сейчас, в свете попыток различных политических сил у нас в стране и за рубежом переписывать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру».

Использованы фотографии: РИА Новости . Олег Кнорринг
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Комментарии 13

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  1. Vik66 Сегодня, 11:05
    Еще бы разместили информацию о зверствах ОУН-УПА, чтоб люди могли сами увидеть, что творили эти нелюди, недобитые остатки которых сейчас ходят по Украине, увешанные медальками. Эх, зря их всех не расстреляли... am
    Vik66
    1. Владимир 38 Сегодня, 11:11
      А нашему МИД нужно разместить о зверствах США. За последние 60 лет
      Владимир 38
    2. Hariton Laptev Сегодня, 11:52
      а им хоть с..с..ы в глаза божья роса. Они свое будут талдычить.
      Hariton Laptev
  2. barclay Сегодня, 11:06
    Все верно! Освежать надо память регулярно!
    barclay
    1. Чёрный Сегодня, 11:08
      Стоит вообще опубликовать ВСЕ секретные архивы по предвоенным делам Польши, Прибалтики, Англии и США. В СССР захватили практически все архивы Вермахта в Берлине.
      там много чего есть интересное, чего бы и Польша и Англия и США не хотели публиковать никогда.
      Чёрный
      1. костя андреев Сегодня, 11:20
        хорошее предложение! но есть одно но, я думаю, что и с другой стороны могут опубликовать такое, что Россия не хотело бы публиковать никогда!!!!!

        То что написано в статье нужно было делать раньше. И самое главное рассказывать кто участвовал в сжигании деревень с жителями, и не прикрывать братскими отношениями зверства карателей - коллаборционистов!!!!
        костя андреев
        1. рич Сегодня, 11:42
          Раньше рассекречивать надо было,уже поколение выросло не знающее о войне. Печатать нужно эти документы на бумаге, делать тематические ТВ передачи, в том числе и га иновещании. Печатать в газетах, создавать там целые рубрики и серии. Сайт минобороны не так уж и читаем
          рич
        2. Чёрный Сегодня, 11:46
          Цитата: костя андреев
          что Россия не хотело бы публиковать никогда!!!!!

          Возможно СССР, но не Россия. wink
          Чёрный
          1. костя андреев Сегодня, 12:09
            А разве РФ не приемница Союза? Но если СССР это не Россия, то тогда какие притенезии к зверствам фашистов во время ВОВ. Они же зверствовали в СССР но не России!
            Может я не понял, что Вы хотели сказать?
            костя андреев
      2. Jovanni Сегодня, 11:35
        Цитата: Чёрный
        Стоит вообще опубликовать ВСЕ секретные архивы по предвоенным делам Польши, Прибалтики, Англии и США. В СССР захватили практически все архивы Вермахта в Берлине.
        там много чего есть интересное, чего бы и Польша и Англия и США не хотели публиковать никогда.

        Может меньше бы вони было сейчас! Хотя совести у них ни капли...
        Jovanni
  3. роман66 Сегодня, 11:07
    а скакуны все свалят на Россию
    роман66
  4. AlexTires Сегодня, 11:14
    Рассекретить нужно не только то, под чьим руководством эти зверства творились, но и кто конкретно это делал. И тогда "вдруг" выяснится, что Хатынь сожгли не немцы, а их прихвостни из числа украинских националистов. Что в Бабьем Яру стреляли больше националисты, чем сами немцы....Ну и далее по списку...
    AlexTires
  5. KIBL Сегодня, 11:17
    Эти майданутые подонки опять поднимут вой про "российскую пропаганду".Да и не только они,я вот живу в Латвии и слушаю регулярно радио Lr.4(Домская площадь),вроде русская радиостанция.Но,любая новость из России которая не восхваляет НАТО или ЕС ОПЯТЬ же "российская пропоганда",российская армия агрессор,Россия угрожает всему миру,короче из уважаемой когда то радиостанции скатилась к уровню"Эхо Москвы"!Если кто интересуется найдите в интернете Lr.4.Послушайте пару дней начиная с 11.00 по М.С.К..
    KIBL
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