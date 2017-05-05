Минобороны разместило на сайте документы о зверствах фашистов во время ВОВ
Российское военное ведомство опубликовало на своем сайте рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива о злодеяниях фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости .
В частности, согласно донесению «О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне», составленном начальником политуправления третьего украинского фронта Михаилом Рудаковым, только на территории советской Херсонской области были замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей.
К донесению прилагается акт судебно-медицинской экспертизы, проведенной после эксгумации тел советских граждан, убитых оккупантами. Указанный документ был составлен после раскопки одного захоронения, находившегося в 7-ми км от Херсона.
В ведомстве отметили, что «особую актуальность эти документы приобретают сейчас, в свете попыток различных политических сил у нас в стране и за рубежом переписывать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру».
На официальном сайте Минобороны России впервые размещены уникальные рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о чудовищных злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны на территории Херсонской области СССР,говорится в релизе ведомства.
В частности, согласно донесению «О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне», составленном начальником политуправления третьего украинского фронта Михаилом Рудаковым, только на территории советской Херсонской области были замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей.
К донесению прилагается акт судебно-медицинской экспертизы, проведенной после эксгумации тел советских граждан, убитых оккупантами. Указанный документ был составлен после раскопки одного захоронения, находившегося в 7-ми км от Херсона.
В ведомстве отметили, что «особую актуальность эти документы приобретают сейчас, в свете попыток различных политических сил у нас в стране и за рубежом переписывать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру».
Использованы фотографии: РИА Новости . Олег Кнорринг
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