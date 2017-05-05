Вашингтон разморозил сделку по поставке саудитам высокоточных ракет

Администрация (Трампа) разблокировала их (договоренности), теперь они работают над представлением сделки в конгрессе,

Белый дом разморозил сделку по продаже Саудовской Аравии высокоточных управляемых ракет, передает РИА Новости сообщение главы МИД королевства Аделя аль-Джубейра.Отмечается, что речь идет о поставках вооружения на сумму более миллиарда долларов. Среди прочих изделий упоминаются высокоточные ракеты Paveway и бронебойные боеголовки.Агентство напоминает, что прежняя администрация США заморозила контракт на фоне участия Эр-Рияда в йеменском конфликте, многочисленными жертвами которого становятся мирные жители.сказал аль-Джубейр, который находится в США с визитом.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Основными его участниками являются повстанцы-хуситы и воюющие против них правительственные войска, подконтрольные президенту Мансуру Хади, действия которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.