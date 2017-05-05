13:58 05 мая

Вашингтон разморозил сделку по поставке саудитам высокоточных ракет

Белый дом разморозил сделку по продаже Саудовской Аравии высокоточных управляемых ракет, передает РИА Новости сообщение главы МИД королевства Аделя аль-Джубейра.

Вашингтон разморозил сделку по поставке саудитам высокоточных ракет


Отмечается, что речь идет о поставках вооружения на сумму более миллиарда долларов. Среди прочих изделий упоминаются высокоточные ракеты Paveway и бронебойные боеголовки.


Агентство напоминает, что прежняя администрация США заморозила контракт на фоне участия Эр-Рияда в йеменском конфликте, многочисленными жертвами которого становятся мирные жители.

Администрация (Трампа) разблокировала их (договоренности), теперь они работают над представлением сделки в конгрессе,
сказал аль-Джубейр, который находится в США с визитом.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Основными его участниками являются повстанцы-хуситы и воюющие против них правительственные войска, подконтрольные президенту Мансуру Хади, действия которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Использованы фотографии: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Сегодня, 11:31
    ......и при этом ни одна рожа на западе не заикается, что саудиты - страна, которая является основным кошельком терроризма....страна, в котороый полностью запрещено христианство,, ...да много чего запрещено...
    Что то не слышно повизгиваний по этому поводу либералов, феменисток ,геев, демократов....Ау!!!
    Чёрный
    1. oleg-gr Сегодня, 11:32
      Бизнес страдает. Значит нужно решить вопрос. Зять Трампа пожаловался и тот разрешил.
      oleg-gr
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:34
      Собственно вчера опубликовали куда поедет Трамп - Ватикан, Израиль и Саудовская Аравия. В Италии будет съезд НАТО. Как бы понятно направление деятельности нового президента.
      Владыка Ситх
    3. сибиралт Сегодня, 11:44
      А, что сказать. США подогревают войну на БВ за контроль над регионом.
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 11:56
        прежняя администрация США заморозила контракт на фоне участия Эр-Рияда в йеменском конфликте, многочисленными жертвами которого становятся мирные жители.

        Сначала ракеты для Йемена, а затем и американские морпехи подтянутся
        У вас в Йемене, нет ЯО как в КНДР? Нет? Отлично. Тогда мы идем насаждать демократию к вам
        рич
    4. svp67 Сегодня, 13:13
      Цитата: Чёрный
      ......и при этом ни одна рожа на западе не заикается, что саудиты - страна, которая является основным кошельком терроризма....страна, в котороый полностью запрещено христианство,, ...да много чего запрещено...

      Так мало того, именно ЕЁ граждане устроили в Америке "11 сентября", а обвинили Иран. И вот соглашусь
      Цитата: Чёрный
      Что то не слышно повизгиваний

      ТИШИНА....
      svp67
  2. Jovanni Сегодня, 11:32
    Вашингтон разморозил сделку по поставке саудитам высокоточных ракет

    А целями не Дамаск ли назначили?
    Jovanni
    1. NIKNN Сегодня, 11:51
      Цитата: Jovanni
      А целями не Дамаск ли назначили?

      Нет . На днях отбили у игил газовое месторождение.... при разделе Сирии отойдет к Асаду...вернуть хотят...
      NIKNN
  3. Machete Сегодня, 11:32
    американцы созрели для вмешательства в Йемен.
    Политические интересы, наконец, поставлены выше, чем "многочисленными жертвами которого становятся мирные жители."
    Machete
  4. Семенов Сегодня, 13:03
    Цель - Иран.Йеменцам лучше деньгами стоимость ракет выдать, эффективней будет.
    Семенов
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