Пентагон проверяет информацию о гибели мирных жителей в Мосуле вследствие авиаудара

Мы проверяем эти утверждения, как делаем со всеми подобными сведениями,

Минобороны США проверяет достоверность информации о массовой гибели гражданских лиц в результате удара авиации по убежищу для беженцев в иракском Мосуле, передает РИА Новости сообщение Washington Post.Согласно сообщению, «видеоматериалы, изображающие последствия бомбардировки, появились на одном из сетевых ресурсов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ)».Как уточнили турецкие издания, ссылающиеся на источники в иракской службе безопасности, речь идет о гибели 80 мирных жителей.Представитель Минобороны США майор Адриан Рэнкин Галлоуэй заявил в свою очередь, что данная информация в настоящее время проверяется военными специалистами.добавил Галлоуэй.Напомним, операция по освобождению Мосула продолжается при поддержке западной коалиции с октября прошлого года.