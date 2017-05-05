13:59 05 мая

Пентагон проверяет информацию о гибели мирных жителей в Мосуле вследствие авиаудара

Минобороны США проверяет достоверность информации о массовой гибели гражданских лиц в результате удара авиации по убежищу для беженцев в иракском Мосуле, передает РИА Новости сообщение Washington Post.

Пентагон проверяет информацию о гибели мирных жителей в Мосуле вследствие авиаудара


Согласно сообщению, «видеоматериалы, изображающие последствия бомбардировки, появились на одном из сетевых ресурсов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ)».


Как уточнили турецкие издания, ссылающиеся на источники в иракской службе безопасности, речь идет о гибели 80 мирных жителей.

Представитель Минобороны США майор Адриан Рэнкин Галлоуэй заявил в свою очередь, что данная информация в настоящее время проверяется военными специалистами.

Мы проверяем эти утверждения, как делаем со всеми подобными сведениями,
добавил Галлоуэй.

Напомним, операция по освобождению Мосула продолжается при поддержке западной коалиции с октября прошлого года.

Использованы фотографии: РИА Новости . Рафаэль Даминов
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Комментарии 8

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  1. NIKNN Сегодня, 11:53
    Проверяют чего? эффективность нанесения удара???
    NIKNN
    1. Вальцманюга Сегодня, 11:54
      Цитата: NIKNN
      эффективность нанесения удара???


      Эффективность геноцида точнее .
      Вальцманюга
      1. Чёрный Сегодня, 11:58
        Ща опять организуют химатаку , после чего поднимут визг на весь мир, про "кровавого Асада, направляемого рукой Кремля". Не в првый раз им таким способом свои преступления затирать.......а нам бы тоже молчать не следовало, а напрямую обвинить США...ссылаясь на их же союзников турков.
        Чёрный
      2. рич Сегодня, 11:59
        Проверят и объявят: - "Виноваты спасатели и пожарные, поздно приехали"
        рич
    2. oleg-gr Сегодня, 11:54
      Проверяют новость на лживость. Разве могут "лучшие в мире асы" такое допустить?
      oleg-gr
      1. NIKNN Сегодня, 11:57
        Цитата: oleg-gr
        Проверяют новость на лживость. Разве могут "лучшие в мире асы" такое допустить?

        Так они по конкретной цели долбили и попали (асы свое сделали)... осталось проверить эффективность... feel
        NIKNN
        1. pjastolov Сегодня, 13:18
          Нет, наводчики были из местных, плохо подготовленные, поэтому дали неправильные координаты цели laughing
          pjastolov
  2. санчо Сегодня, 12:27
    Через пару месяцев возможно признают что это они ,но никаких извинений, зачем? Ведь это для них не люди а мусор ,сопутствующие потери.
    санчо
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