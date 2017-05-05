Китайцы выставят на Армейские игры «лучшие в мире» БМП
На соревнования «Суворовский натиск», которые в рамках Армейских игр в этом году пройдут в КНР, китайские военные выставят, по их мнению, лучшие в мире БМП ZBD-04А, сообщает Вестник Мордовии .
Ранее китайцы выступали на БМП ZBD-86A, которая является модернизацией советской БМП-1. На соревнованиях они не продемонстрировали никаких преимуществ по сравнению с российскими машинами.
«Моменты тренировок китайских экипажей демонстрировались на китайском телеканале CCTV-7. Если информация о привлечении ZBD-04А достоверна, то российским экипажам на БМП-2 будет очень трудно сражаться на равных, – отмечает автор материала Лев Романов.
По его данным, «основу огневой мощи ZBD-04А составляет разработанный в России боевой модуль со 100-мм орудием – пусковой установкой для стрельбы снарядами и управляемыми ракетами, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом». БМП оборудована новейшей системой управления огнем с тепловизионными каналами прицеливания наводчика-оператора и панорамным прицелом командира.
ZBD-04А способна развивать скорость более 70 км/час, не исключено, что машины оснастят более мощными двигателями, пишет автор. Вполне вероятно, что в этом году, первое место может достаться китайским военным, заключает он.
Ранее китайцы выступали на БМП ZBD-86A, которая является модернизацией советской БМП-1. На соревнованиях они не продемонстрировали никаких преимуществ по сравнению с российскими машинами.
«Моменты тренировок китайских экипажей демонстрировались на китайском телеканале CCTV-7. Если информация о привлечении ZBD-04А достоверна, то российским экипажам на БМП-2 будет очень трудно сражаться на равных, – отмечает автор материала Лев Романов.
По его данным, «основу огневой мощи ZBD-04А составляет разработанный в России боевой модуль со 100-мм орудием – пусковой установкой для стрельбы снарядами и управляемыми ракетами, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом». БМП оборудована новейшей системой управления огнем с тепловизионными каналами прицеливания наводчика-оператора и панорамным прицелом командира.
ZBD-04А способна развивать скорость более 70 км/час, не исключено, что машины оснастят более мощными двигателями, пишет автор. Вполне вероятно, что в этом году, первое место может достаться китайским военным, заключает он.
Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com
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