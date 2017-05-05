14:01 05 мая

Китайцы выставят на Армейские игры «лучшие в мире» БМП

На соревнования «Суворовский натиск», которые в рамках Армейских игр в этом году пройдут в КНР, китайские военные выставят, по их мнению, лучшие в мире БМП ZBD-04А, сообщает Вестник Мордовии .

Китайцы выставят на Армейские игры «лучшие в мире» БМП


Ранее китайцы выступали на БМП ZBD-86A, которая является модернизацией советской БМП-1. На соревнованиях они не продемонстрировали никаких преимуществ по сравнению с российскими машинами.




«Моменты тренировок китайских экипажей демонстрировались на китайском телеканале CCTV-7. Если информация о привлечении ZBD-04А достоверна, то российским экипажам на БМП-2 будет очень трудно сражаться на равных, – отмечает автор материала Лев Романов.



По его данным, «основу огневой мощи ZBD-04А составляет разработанный в России боевой модуль со 100-мм орудием – пусковой установкой для стрельбы снарядами и управляемыми ракетами, 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом». БМП оборудована новейшей системой управления огнем с тепловизионными каналами прицеливания наводчика-оператора и панорамным прицелом командира.



ZBD-04А способна развивать скорость более 70 км/час, не исключено, что машины оснастят более мощными двигателями, пишет автор. Вполне вероятно, что в этом году, первое место может достаться китайским военным, заключает он.

Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 18

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:22
    Пройдут игры и увидим "кто есть ху". "Не хвались на рать идючи" гласит народная мудрость.
    oleg-gr
    1. himRa Сегодня, 12:24
      Ну надо понимать что с реально боевой техникой ,,гоночные,, образцы имеют мало общего
      himRa
      1. рич Сегодня, 12:31
        БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ZBD-04А (КИТАЙ)

        ХАРАКТЕРИСТИКИ Масса, кг 21500 Длина, мм 7520 Ширина, мм 3300 Высота, мм 2530 Клиренс, мм 450 Мощность двигателя, л.с. 550 Максимальная скорость по шоссе, км/ч 70 Скорость передвижения по воде, км/ч 13 Запас хода по шоссе, км 400 Преодолеваемые препятствия: - ров, мм 2500 - стенка, мм 750 Экипаж 2 Десант 7 ВООРУЖЕНИЕ 100-мм нарезная пушка – пусковая установка типа 2A70 - боезапас 41 выстрел. 30-мм пушка типа 2A72 с двойным питанием - боезапас 500 бронебойных подкалиберных и фугасных зажигательных снарядов 7,62-мм пулемет с 2000 патронами
        В настоящее время на вооружении армии Китая более 400 БМП ZBD-04А
        рич
        1. cniza Сегодня, 12:46
          Цитата: oleg-gr
          Пройдут игры и увидим "кто есть ху". "Не хвались на рать идючи" гласит народная мудрость.


          Техника это хорошо , но нужны ещё и люди , и их тренированность , тогда и поглядим.
          cniza
      2. Монос Сегодня, 12:36
        Цитата: himRa
        Ну надо понимать что с реально боевой техникой ,,гоночные,, образцы имеют мало общего

        Зато они помогают определять пути развития военной техники и совершенствования профессионального мастерства экипажей. Да и не так уж сильно соревновательная техника отличается от серийных образцов.
        Монос
        1. himRa Сегодня, 12:49
          Цитата: Монос
          Да и не так уж сильно соревновательная техника отличается от серийных образцов

          Не в качестве спора....военные не покупают технику на основе обьявленных ТТХ и результатов соревнований ,наш биатлон (танковый)все же это гонка со стрельбой...
          где форсируются моторы и скидывают 'лишний' вес
          Подозреваю что больше ''писькомер'' с целью психологического давления на союзников...
          himRa
          1. Монос Сегодня, 12:55
            Цитата: himRa
            Не в качестве спора..

            Согласен, спорить не о чем. На болидах "Формулы-1" тоже по дорогам никто не гоняет, однако все технологические новинки приходят оттуда. Это логично. Новое лучше испытывать на предельных режимах в соревновательных условиях.
            Монос
    2. Muvka Сегодня, 12:35
      Это как в прошлом году танки? И продули, если я ничего не путаю.
      Muvka
      1. АВП 518 Сегодня, 12:49
        Цитата: Muvka
        Это как в прошлом году танки? И продули, если я ничего не путаю.

        С 29 июля по 12 августа пройдут «Армейские игры-2017»! Это всего лишь третий розыгрыш международного соревнования среди военнослужащих, которые представляют почти все части света. На полигонах Китая, России и Казахстана будут состязаться танкисты, лётчики, артиллеристы, сапёры и даже повара из стран СНГ и дальнего зарубежья. По итогам двух прошлых розыгрышей в общем медальном зачёте пока лидирует сборная России. Только в последнем сезоне военные под трёхцветным флагом завоевали 20 наград высшей пробы. Однако впереди третий розыгрыш турнира. И кто знает, кому на этот раз достанутся вожделенные медали…

        В 2016 году в регламенте состязания значились 23 соревновательных категорий

        «Танковый биатлон». «Суворовский натиск». «Снайперский рубеж». «Отличники войсковой разведки». «Мастера артиллерийского огня». «Чистое небо». «Авиадартс». «Ключи от неба». «Кубок моря». «Морской десант». «Глубина». «Десантный взвод». «Эльбрусское кольцо». «Открытая вода». «Безопасный маршрут». «Инженерная формула». «Безопасная среда». «Верный друг». «Мастер-оружейник». «Рембат». «Мастера автобронетанковой техники». «Полевая кухня». «Военно-медицинская эстафета». Оргкомитет соревнования предлагает добавить ещё 5 соревновательных категорий. Поэтому в новом сезоне количество конкурсов может возрасти до 28!

        АВП 518
    3. НЕКСУС Сегодня, 12:54
      Цитата: oleg-gr
      Пройдут игры и увидим "кто есть ху". "Не хвались на рать идючи" гласит народная мудрость.

      Курганца бы туда отправить...тогда бы,уверен заявления китайские про "лучшее в мире" сразу бы закончились.
      НЕКСУС
  2. Чёрный Сегодня, 12:22
    Ну там и поглядим - лучшие они или нет smile
    Чёрный
  3. Стройбат запаса Сегодня, 12:27
    Так может нам выставить БМП-3? Есть у нас такие или нет? Для паритета в огневых возможностях.
    Стройбат запаса
  4. Siegen Сегодня, 12:28
    Китайцы заявляли, что их БМП является полностью национальной разработкой.
    Но... ZBD-04А очень часто называют «Курганцем» по-китайски».
    Siegen
    1. donavi49 Сегодня, 12:32
      Так это он и есть. Вернее первая версия, которую МО отвергло.
      donavi49
  5. yehat Сегодня, 12:44
    ZBD почему-то наводит на присказку "забодай меня комар"
    а если серьезно, то китайцы обычно декларируют верхний срез из всех проявленных на испытаниях ттх,
    а наши - гарантированный уровень. Отсюда и недопонимание. Только не стоит недооценивать восточного соседа.
    У них промышленность покруче нашей и что-то может сделать лучше.
    yehat
  6. Евгений Стрыгин Сегодня, 12:44
    у каждой страны своё "лучшее в мире". Пора бы уже привыкнуть.
    Евгений Стрыгин
  7. jetfors_84 Сегодня, 13:09
    Сначала пускай до финиша доедут. А то как у танков катки еще отвалятся. А наши тогда на бмп 3 чтоб равноценно было.
    jetfors_84
  8. Berkut24 Сегодня, 13:41
    В прошлый раз китайцы выставили самый быстрый танк. Не помогло. Кроме того, думаю что все помнят отвалившийся каток... выигрывает не самый быстрый, а самый сбалансированный и надежный агрегат.
    Berkut24
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