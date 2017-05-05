Украинские танки получили тепловизоры
На украинские танки Т-64БВ начали устанавливать тепловизионные прицелы, GPS навигацию и новую радиостанции, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на «Украинский военный портал».
«Тепловизоры получают как наводчик-оператор, так и командир танка. В распоряжении первого – ночной прицел 1К13 МБТ производства одной из киевских частных компаний. Он позволяет обнаруживать цель типа "танк" на дальности в 5000 м и распознавать на дистанции в 2500 м. Особенностью данного прицела является возможность применять управляемую ракету в ночных условиях (дальность до 4800 м). Время непрерывной работы -1 8 часов. Вес прицела 23 кг», – говорится в сообщении.
По данным ресурса, командир Т-64БВ получил «перископический бинокулярный прибор наблюдения ТКН-3-ТБО», который «значительно повысил возможности наблюдения, обнаружения, распознавания целей и выдачи целеуказания наводчику–оператору».
Как заявили украинские специалисты, появление данных устройств «позволяет обнаруживать и поражать цели в сложных (туман, задымленность, запыленность) дневных и ночных условиях». По их словам, теперь можно не бояться «встречных и фоновых засветок», от которых так страдают устаревшие приборы ночного видения.
Машины также получили приборы GPS-навигации СН-4215 и радиостанции нового образца с радиусом действия 70 км.
Однако новым оборудованием оснащены лишь несколько танков, отправленных на натовские соревнования. «Для того чтобы поставить процесс модернизации на поток необходимы большие деньги, которых у Украины просто нет. Без этого не будет возможности закупать иностранные комплектующие, а именно на их основе и созданы эти "новые" прицелы и другое оборудование», – заключает автор материала Роман Катков.
«Тепловизоры получают как наводчик-оператор, так и командир танка. В распоряжении первого – ночной прицел 1К13 МБТ производства одной из киевских частных компаний. Он позволяет обнаруживать цель типа "танк" на дальности в 5000 м и распознавать на дистанции в 2500 м. Особенностью данного прицела является возможность применять управляемую ракету в ночных условиях (дальность до 4800 м). Время непрерывной работы -1 8 часов. Вес прицела 23 кг», – говорится в сообщении.
По данным ресурса, командир Т-64БВ получил «перископический бинокулярный прибор наблюдения ТКН-3-ТБО», который «значительно повысил возможности наблюдения, обнаружения, распознавания целей и выдачи целеуказания наводчику–оператору».
Как заявили украинские специалисты, появление данных устройств «позволяет обнаруживать и поражать цели в сложных (туман, задымленность, запыленность) дневных и ночных условиях». По их словам, теперь можно не бояться «встречных и фоновых засветок», от которых так страдают устаревшие приборы ночного видения.
Машины также получили приборы GPS-навигации СН-4215 и радиостанции нового образца с радиусом действия 70 км.
Однако новым оборудованием оснащены лишь несколько танков, отправленных на натовские соревнования. «Для того чтобы поставить процесс модернизации на поток необходимы большие деньги, которых у Украины просто нет. Без этого не будет возможности закупать иностранные комплектующие, а именно на их основе и созданы эти "новые" прицелы и другое оборудование», – заключает автор материала Роман Катков.
Использованы фотографии: Отвага2004
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