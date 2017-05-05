13:56 05 мая

Украинские танки получили тепловизоры

На украинские танки Т-64БВ начали устанавливать тепловизионные прицелы, GPS навигацию и новую радиостанции, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на «Украинский военный портал».

Украинские танки получили тепловизоры


«Тепловизоры получают как наводчик-оператор, так и командир танка. В распоряжении первого – ночной прицел 1К13 МБТ производства одной из киевских частных компаний. Он позволяет обнаруживать цель типа "танк" на дальности в 5000 м и распознавать на дистанции в 2500 м. Особенностью данного прицела является возможность применять управляемую ракету в ночных условиях (дальность до 4800 м). Время непрерывной работы -1 8 часов. Вес прицела 23 кг», – говорится в сообщении.


По данным ресурса, командир Т-64БВ получил «перископический бинокулярный прибор наблюдения ТКН-3-ТБО», который «значительно повысил возможности наблюдения, обнаружения, распознавания целей и выдачи целеуказания наводчику–оператору».

Как заявили украинские специалисты, появление данных устройств «позволяет обнаруживать и поражать цели в сложных (туман, задымленность, запыленность) дневных и ночных условиях». По их словам, теперь можно не бояться «встречных и фоновых засветок», от которых так страдают устаревшие приборы ночного видения.

Машины также получили приборы GPS-навигации СН-4215 и радиостанции нового образца с радиусом действия 70 км.



Однако новым оборудованием оснащены лишь несколько танков, отправленных на натовские соревнования. «Для того чтобы поставить процесс модернизации на поток необходимы большие деньги, которых у Украины просто нет. Без этого не будет возможности закупать иностранные комплектующие, а именно на их основе и созданы эти "новые" прицелы и другое оборудование», – заключает автор материала Роман Катков.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 14

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:47
    Оснастили несколько показательных танков. Нужны большие средства, которых нет. И не дадут. Если и дадут, то найдутся более важные "закупки". Ничего не меняется на Окраине.
    oleg-gr
    1. cniza Сегодня, 12:51
      Однако новым оборудованием оснащены лишь несколько танков, отправленных на натовские соревнования.


      Вот основной информационный посыл.


      Без этого не будет возможности закупать иностранные комплектующие, а именно на их основе и созданы эти "новые" прицелы и другое оборудование»,


      А это реалии.
      cniza
    2. рич Сегодня, 12:53
      Однако новым оборудованием оснащены лишь несколько танков, отправленных на натовские соревнования. «Для того чтобы поставить процесс модернизации на поток необходимы большие деньги, которых у Украины просто нет

      Ну и что тут дальше обсуждать?
      рич
      1. NIKNN Сегодня, 13:40
        Цитата: рич
        Ну и что тут дальше обсуждать?

        Да ни чего. дДавайте похлопаем в ладоши и скажем "...хай живе ....краина..."
        NIKNN
  2. Ольгович Сегодня, 12:48
    Тепловизоры получают как наводчик-оператор, так и командир танка. В распоряжении первого – ночной прицел 1К13 МБТ производства одной из киевских частных компаний

    Слово "частных" радует: мало что увидят уквояки...
    Ольгович
  3. Монос Сегодня, 12:49
    Для того чтобы поставить процесс модернизации на поток необходимы большие деньги, которых у Украины просто нет. Без этого не будет возможности закупать иностранные комплектующие, а именно на их основе и созданы эти "новые" прицелы и другое оборудование

    У кого-то "импортозамещение", а у кого-то "экспортозамещение". Каждому своё.
    Монос
  4. Altona Сегодня, 13:02
    Я тоже подумал, что только на "безвизовые" танки этой роскоши и хватило. Да даже если бы и все танки попытались бы переоснастить, то "усё бы поснималы да попродовалы бы, шоб гроши на пьянку булы". Поэтому за будущее бронекавалерии Украины можно быть спокойным.
    Altona
  5. Дамир Сегодня, 13:03
    Однако новым оборудованием оснащены лишь несколько танков, отправленных на натовские соревнования

    а ларчик просто открывался......
    Дамир
    1. svp67 Сегодня, 13:09
      Цитата: Дамир
      а ларчик просто открывался......

      А у него еще и "двойное дно" имеется, все эти "супер-пупер новые" прицелы и приборы есть СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ. Вот как то ТАК.
      svp67
      1. Дамир Сегодня, 13:36
        да к счастью этого добра на Донбассе нет....
        Дамир
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:06
    Когда начинать бояться? Похоже, и не стоит вовсе. Внакраина продолжает пожирать сама себя...
    Горный стрелок
  7. yehat Сегодня, 13:26
    я до сих пор не могу привыкнуть к логике абсурда, которая так популярна на украине.
    выпендриваются, какие-то прицелы делают, когда нет денег даже на текущий ремонт техники.
    но распил наверняка имеется, если поискать.
    yehat
  8. voron770247 Сегодня, 13:42
    Можно было бы и Оплот отправить, но на нем гаек маловато - не наделали еще...
    voron770247
  9. Alexey-74 Сегодня, 13:43
    Дерзайте, а частные компании на Украине уже специализируются на тепловизорах военного назначения? ну тогда поздравляю! Распил последних денег и контрольный выстрел в голову танкостроения вам обеспечен, неумные люди!!!
    Alexey-74
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