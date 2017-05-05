Индонезия передала Филиппинам второй корабль-док
В Сурабае (Индонезия) состоялась церемония передачи ВМС Филиппин десантного корабля-дока (ДКД) LD 602 Davao Del Sur, построенного индонезийским судостроительным объединением PT PAL Indonesia (Persero), сообщает bmpd со ссылкой на finance.detik.com.
Прибытие корабля в Манилу ожидается 8 мая. Официальная церемония ввода Davao Del Sur в строй филиппинского флота запланирована на 17 мая.
Davao Del Sur является вторым кораблем, построенным PT PAL в рамках контракта стоимостью около 91 млн. долларов, заключенного с Минобороны Филиппин в начале 2014 года.
Резка стали для ДКД была начата на верфи в Сурабае в январе 2016 года, а спуск корабля на воду состоялся в конце сентября того же года.
По данным ресурса, корабль имеет полное водоизмещение около 7000 тонн, наибольшую длину 123 м и ширину 21,8 м, оснащен двумя дизелями по 3000 л.с. каждый, развивает скорость до 16 узлов. ДКД имеет доковую камеру для базирования 2-х десантных катеров типа LCU-23M, которые также были построены в Индонезии. Способен взять на борт до 520 человек десанта и 2800 т груза. Предусмотрены две площадки для вертолетов. Вооружение должно включать одну баковую 76-мм артиллерийскую установку Oto Melara (Leonardo) Compact и две 25-мм артиллерийские установки (будут монтироваться на Филиппинах).
Прибытие корабля в Манилу ожидается 8 мая. Официальная церемония ввода Davao Del Sur в строй филиппинского флота запланирована на 17 мая.
Davao Del Sur является вторым кораблем, построенным PT PAL в рамках контракта стоимостью около 91 млн. долларов, заключенного с Минобороны Филиппин в начале 2014 года.
Резка стали для ДКД была начата на верфи в Сурабае в январе 2016 года, а спуск корабля на воду состоялся в конце сентября того же года.
По данным ресурса, корабль имеет полное водоизмещение около 7000 тонн, наибольшую длину 123 м и ширину 21,8 м, оснащен двумя дизелями по 3000 л.с. каждый, развивает скорость до 16 узлов. ДКД имеет доковую камеру для базирования 2-х десантных катеров типа LCU-23M, которые также были построены в Индонезии. Способен взять на борт до 520 человек десанта и 2800 т груза. Предусмотрены две площадки для вертолетов. Вооружение должно включать одну баковую 76-мм артиллерийскую установку Oto Melara (Leonardo) Compact и две 25-мм артиллерийские установки (будут монтироваться на Филиппинах).
Использованы фотографии: Tagar
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