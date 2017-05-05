13:59 05 мая

Индонезия передала Филиппинам второй корабль-док

В Сурабае (Индонезия) состоялась церемония передачи ВМС Филиппин десантного корабля-дока (ДКД) LD 602 Davao Del Sur, построенного индонезийским судостроительным объединением PT PAL Indonesia (Persero), сообщает bmpd со ссылкой на finance.detik.com.

Индонезия передала Филиппинам второй корабль-док


Прибытие корабля в Манилу ожидается 8 мая. Официальная церемония ввода Davao Del Sur в строй филиппинского флота запланирована на 17 мая.


Davao Del Sur является вторым кораблем, построенным PT PAL в рамках контракта стоимостью около 91 млн. долларов, заключенного с Минобороны Филиппин в начале 2014 года.

Резка стали для ДКД была начата на верфи в Сурабае в январе 2016 года, а спуск корабля на воду состоялся в конце сентября того же года.



По данным ресурса, корабль имеет полное водоизмещение около 7000 тонн, наибольшую длину 123 м и ширину 21,8 м, оснащен двумя дизелями по 3000 л.с. каждый, развивает скорость до 16 узлов. ДКД имеет доковую камеру для базирования 2-х десантных катеров типа LCU-23M, которые также были построены в Индонезии. Способен взять на борт до 520 человек десанта и 2800 т груза. Предусмотрены две площадки для вертолетов. Вооружение должно включать одну баковую 76-мм артиллерийскую установку Oto Melara (Leonardo) Compact и две 25-мм артиллерийские установки (будут монтироваться на Филиппинах).

Использованы фотографии: Tagar
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Комментарии 3

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  1. рич Сегодня, 13:33
    Уже была такая тема на ВО
    рич
    1. donavi49 Сегодня, 13:51
      Была тема про спуск в Перу. А это Филиппины. Кроме того, сама Индонезия строит для себя 6 ДКВД этого проекта.

      Итого в мире будет уже 10 Макассаров, а в этом году ожидается продажа еще 2 кораблей.
      donavi49
      1. Околоточный Сегодня, 13:54
        А нам что мешает пару таких заказать? Цена вроде около 50 млн. бакинских.
        Околоточный
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