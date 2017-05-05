Белоруссия решила помочь Украине мылом, дрожжами и туалетной бумагой

Совет Министров Республики Беларусь постановлением от 04.05.2017 №332 поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности ”Белгоспищепром“, Гродненскому облисполкому, совместному предприятию «БЕЛИТА» обществу с ограниченной ответственностью, совместному открытому акционерному обществу ”Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» и открытому акционерному обществу «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине.



Министерству по чрезвычайным ситуациям при содействии Министерства иностранных дел поручено обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу гуманитарной помощи Миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения Украины.



Министерству финансов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами поручено выделить средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возместить транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.

Совет министров Республики Беларусь публикует заявление о том, что Минск направляет Киеву гуманитарную помощь. Соответствующая публикация появилась на белорусском правительственном портале. В приложении к документу сообщается о номенклатуре товаров, которые Белоруссия направляет Украине: помимо 12 тысяч банок тушёнки, 12 тыс. пачек макаронных изделий, 8 тысяч бутылок растительного масла белорусское правительство отправляет в качестве гуманитарной помощи и 8 тысяч рулонов туалетной бумаги. Примечательно, что примерно такое количество украинских военнослужащих сейчас находятся у так называемой линии соприкосновения...В общей сложности, помощь, оказываемая Беларусью Украине оценивается примерно в 62 тыс. долларов. Помимо указанных товаров в состав гумпомощи входит туалетное мыло «Ландыш» (1 тыс. кусков), шампунь «Волшебство природы» (1250 флаконов), мука пшеничная (16 тонн), сахар (4 тонны), дрожжи и др.Из сообщения Совмина РБ:Полный перечень – по ссылке Напомним, что ранее сама Украина решила отправить гуманитарную помощь. В Молдавию. В связи со снегопадами в этой республике.