13:56 05 мая

Белоруссия решила помочь Украине мылом, дрожжами и туалетной бумагой

Совет министров Республики Беларусь публикует заявление о том, что Минск направляет Киеву гуманитарную помощь. Соответствующая публикация появилась на белорусском правительственном портале. В приложении к документу сообщается о номенклатуре товаров, которые Белоруссия направляет Украине: помимо 12 тысяч банок тушёнки, 12 тыс. пачек макаронных изделий, 8 тысяч бутылок растительного масла белорусское правительство отправляет в качестве гуманитарной помощи и 8 тысяч рулонов туалетной бумаги. Примечательно, что примерно такое количество украинских военнослужащих сейчас находятся у так называемой линии соприкосновения...

В общей сложности, помощь, оказываемая Беларусью Украине оценивается примерно в 62 тыс. долларов. Помимо указанных товаров в состав гумпомощи входит туалетное мыло «Ландыш» (1 тыс. кусков), шампунь «Волшебство природы» (1250 флаконов), мука пшеничная (16 тонн), сахар (4 тонны), дрожжи и др.

Белоруссия решила помочь Украине мылом, дрожжами и туалетной бумагой



Из сообщения Совмина РБ:
Совет Министров Республики Беларусь постановлением от 04.05.2017 №332 поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности ”Белгоспищепром“, Гродненскому облисполкому, совместному предприятию «БЕЛИТА» обществу с ограниченной ответственностью, совместному открытому акционерному обществу ”Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» и открытому акционерному обществу «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине.

Министерству по чрезвычайным ситуациям при содействии Министерства иностранных дел поручено обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу гуманитарной помощи Миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения Украины.

Министерству финансов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами поручено выделить средства для возмещения стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, а также возместить транспортные, командировочные и другие расходы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.


Полный перечень – по ссылке .

Напомним, что ранее сама Украина решила отправить гуманитарную помощь. В Молдавию. В связи со снегопадами в этой республике.


Использованы фотографии: ZN.ua
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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 13:50
    Простите, но я чего то не до понимаю. Экономика Украины "на подъеме", за неё "весь мир", экономика Белоруссии в "стагнации", она под санкциями, так кто кому гуманитарку слать должен?
    svp67
  2. Сева Сегодня, 13:52
    Значит мы помогаем Донбасу, а Лукашеко нацистам? О как....
    Сева
  3. Altona Сегодня, 13:52
    Да здравствует мыло душистое и бумага пушистая? laughing
    Altona
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 13:53
    Я что-то вообще не понял этих телодвижений....
    Может мыло и шампусик, что б веревки мылить? Тогда пойму..
    И если уж на то пошло - в республике еще порядка 10 000 ветеранов.
    Если уж так приперло подарить кому-то - так раздайте здесь.
    Этим-то жовто-блакитным за какие заслуги?

    КОТ БАЮН
  5. soroKING Сегодня, 13:53
    вот это всё богатство Пеця и перадаст Молдове wassat
    soroKING
  6. Михаил177 Сегодня, 13:55
    Усатый наш "союзник" кредиты у нас дешёвые выторговывает, а потом на эти деньги хохлов кормит. Чёрте что.
    Михаил177
  7. рич Сегодня, 13:55
    26 апреля, во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко, Александр Лукашенко пообещал, что направит гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне конфликта.

    Что-ж молодец. Пообещал - сделал. Дойдет ли только эта гуманитарка по назначению
    рич
  8. major071 Сегодня, 13:55
    Сахар и дрожжи? Меня терзают смутные сомненья... drinks
    major071
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