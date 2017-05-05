На дне Финского залива обнаружены погибшие в годы Великой Отечественной войны подлодки

Нами обнаружены две подводные лодки: Щ-406 и Щ-320. Поиск велся современным гидролокационным оборудованием. После того, как мы обнаружили объекты, по очертаниям сходные с контурами подводных лодок, к ним погрузились водолазы и провели подводную съемку

По состоянию подводных лодок видно, что и там, и там экипаж после подрыва боролся за жизнь. В одной из лодок полностью открыт люк, во второй, вероятнее всего, оставшийся в живых экипаж пытался спастись на специальном аппарате

Также каждый раз, когда мы обнаруживаем погибший корабль, мы передаем информацию в министерство обороны РФ. Место гибели наносится на карту, обозначается как братская могила