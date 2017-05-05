На дне Финского залива обнаружены погибшие в годы Великой Отечественной войны подлодки
Участники подводно-поисковой экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружили две подводные лодки Балтийского флота Советского Союза, погибшие в годы Великой Отечественной войны, передает "Интерфакс-АВН"
Как сообщил руководитель экспедиции Константин Богданов, экспедиция стартовала из Кронштадта и проводилась в районе внешних островов Финского залива Гогланд и Большой Тютерс.
Участникам экспедиции удалось также установить обстоятельства гибели обеих подводных лодок: субмарины подорвались на минах.
По традиции экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы", погибшим экипажам будут отданы воинские почести. В субботу, 6 мая, к месту гибели подводных лодок отправятся участники экспедиции, священники. Водолазы установят на корпуса субмарин таблички с полными списками членов экипажей, будет отслужена панихида и отданы воинские почести.
Экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" проводятся на местах гибели советских кораблей в годы Великой Отечественной войны с 2005 года.
Как сообщил руководитель экспедиции Константин Богданов, экспедиция стартовала из Кронштадта и проводилась в районе внешних островов Финского залива Гогланд и Большой Тютерс.
Нами обнаружены две подводные лодки: Щ-406 и Щ-320. Поиск велся современным гидролокационным оборудованием. После того, как мы обнаружили объекты, по очертаниям сходные с контурами подводных лодок, к ним погрузились водолазы и провели подводную съемку- сказал К.Богданов.
Участникам экспедиции удалось также установить обстоятельства гибели обеих подводных лодок: субмарины подорвались на минах.
По состоянию подводных лодок видно, что и там, и там экипаж после подрыва боролся за жизнь. В одной из лодок полностью открыт люк, во второй, вероятнее всего, оставшийся в живых экипаж пытался спастись на специальном аппарате- отметил К.Богданов.
По традиции экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы", погибшим экипажам будут отданы воинские почести. В субботу, 6 мая, к месту гибели подводных лодок отправятся участники экспедиции, священники. Водолазы установят на корпуса субмарин таблички с полными списками членов экипажей, будет отслужена панихида и отданы воинские почести.
Также каждый раз, когда мы обнаруживаем погибший корабль, мы передаем информацию в министерство обороны РФ. Место гибели наносится на карту, обозначается как братская могила- добавил собеседник агентства.
Экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" проводятся на местах гибели советских кораблей в годы Великой Отечественной войны с 2005 года.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›две подводные лодки: Щ-406 и Щ-320.
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