17:17 05 мая

Военные эксперты прокомментировали обнаружение российской электроники в снайперских прицелах ИГ

Электронно-оптические преобразователи (ЭОП) российского производства, об обнаружении которых в прицелах винтовок снайперов из группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* о которых писали СМИ, не являются продукцией военного назначения и доступны в свободной продаже, заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, передает РИА Новости

Найдены прицелы инфракрасные третьего поколения с микроканальными усилителями. Их делают несколько предприятий в России, они не относятся к продукции военного назначения, свободно продаются в наших магазинах охотничьих и свободно продаются за рубежом. В охотничьих или стрелковых магазинах, там, где разрешено нарезное оружие
— сказал Мураховский.

Военные эксперты прокомментировали обнаружение российской электроники в снайперских прицелах ИГ



Он уточнил, что армейские образцы прицелов, например, тепловизионных, входящих в комплект боевой экипировки "Ратник", отсутствуют в свободной продаже. Изготовленные на матрицах, так называемых микроболометрах, прицелы за рубеж свободно не поставляются. Их распространение контролируется Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Они поставляются по контрактам для стран, у которых есть сертификат конечного пользователя. Таких изделий у оппозиции в Сирии не замечено
— добавил Мураховский.

Со своей точкой зрения на данное событие выступил член Общественного совета при Минобороны и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Российские электронно-оптические преобразователи (ЭОП), предназначенные для прицелов ночного видения снайперских винтовок, могли появиться у террористов из "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* лишь как военные трофеи, добытые в боях с сирийской армией, считает Игорь Коротченко.

Он подчеркнул, что сообщения СМИ о попадании ЭОП в руки боевиков не подтверждены, поэтому пока не могут считаться достоверными.

Это не официальное заявление Минобороны РФ либо сирийского военного командования, поэтому эта информация нуждается в проверке
— сказал Коротченко

Ранее "Коммерсант" написал, что боевики ИГ* и "ан-Нусры"* используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно. Вывоз прицелов ночного видения третьего поколения за пределы стран-покупателей категорически запрещен как в РФ, так и в США. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (статья 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось, пишет газета. По сведениям издания, по факту находок в Сирии проводятся оперативные мероприятия в рамках доследственной проверки.

ИГ* "ан-Нусра"* - запрещены в России

Использованы фотографии: WideFon.com
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Комментарии 5

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  1. hirurg Сегодня, 15:39
    А телефоны китайские, внедорожники японские.....и ...вывод.
    А вот ПТРК американские-это уже вопрос..
    hirurg
    1. Дамир Сегодня, 16:04
      не это главное Уважаемый!!!! а то что прицелы Российские, третьего там они поколения не третьего кто разбираться будет???.... и сейчас пойдет вой на тему Россия вооружает террористов!!!! при этом не рассказывая откуда у бармалеев ПТРК , куда они закупили 1 млрд патронов 7,62х39... куда закупили 600 000 шт. магазинов к АК.... это все данные 2013 г..... плюс что-то производится на территории самих США и т.д.....
      Дамир
      1. рич Сегодня, 16:47
        надо разобраться о каких вообще ЭОП идет речь конкретно. Модель, серийный номер и т.д. А так - пустой разговор
        рич
  2. APASUS Сегодня, 16:40
    Вообщем не понятно количество данного вооружения и оптики у бармалеев. Вполне возможно что взяли в виде трофеев ,купили у своих же сирийцев (восток дело тонкое) ,да я бы не исключил поставки контрабандой,у бармалеев денег полно и на вооружение они не жалеют.
    А пока это вилами по воде ,одни предположения
    APASUS
  3. Никкола Мак Сегодня, 17:12
    Интересно, а если АКМ с ижевской "стрелой" у бармалеев найдут - эксперты тоже будут широко комментировать как они туда попали?
    Никкола Мак
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