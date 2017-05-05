Военные эксперты прокомментировали обнаружение российской электроники в снайперских прицелах ИГ

Найдены прицелы инфракрасные третьего поколения с микроканальными усилителями. Их делают несколько предприятий в России, они не относятся к продукции военного назначения, свободно продаются в наших магазинах охотничьих и свободно продаются за рубежом. В охотничьих или стрелковых магазинах, там, где разрешено нарезное оружие

Они поставляются по контрактам для стран, у которых есть сертификат конечного пользователя. Таких изделий у оппозиции в Сирии не замечено

Это не официальное заявление Минобороны РФ либо сирийского военного командования, поэтому эта информация нуждается в проверке