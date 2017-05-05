Военные эксперты прокомментировали обнаружение российской электроники в снайперских прицелах ИГ
Электронно-оптические преобразователи (ЭОП) российского производства, об обнаружении которых в прицелах винтовок снайперов из группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* о которых писали СМИ, не являются продукцией военного назначения и доступны в свободной продаже, заявил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, передает РИА Новости
Он уточнил, что армейские образцы прицелов, например, тепловизионных, входящих в комплект боевой экипировки "Ратник", отсутствуют в свободной продаже. Изготовленные на матрицах, так называемых микроболометрах, прицелы за рубеж свободно не поставляются. Их распространение контролируется Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Со своей точкой зрения на данное событие выступил член Общественного совета при Минобороны и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Российские электронно-оптические преобразователи (ЭОП), предназначенные для прицелов ночного видения снайперских винтовок, могли появиться у террористов из "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* лишь как военные трофеи, добытые в боях с сирийской армией, считает Игорь Коротченко.
Он подчеркнул, что сообщения СМИ о попадании ЭОП в руки боевиков не подтверждены, поэтому пока не могут считаться достоверными.
Ранее "Коммерсант" написал, что боевики ИГ* и "ан-Нусры"* используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно. Вывоз прицелов ночного видения третьего поколения за пределы стран-покупателей категорически запрещен как в РФ, так и в США. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (статья 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось, пишет газета. По сведениям издания, по факту находок в Сирии проводятся оперативные мероприятия в рамках доследственной проверки.
ИГ* "ан-Нусра"* - запрещены в России
Найдены прицелы инфракрасные третьего поколения с микроканальными усилителями. Их делают несколько предприятий в России, они не относятся к продукции военного назначения, свободно продаются в наших магазинах охотничьих и свободно продаются за рубежом. В охотничьих или стрелковых магазинах, там, где разрешено нарезное оружие— сказал Мураховский.
Он уточнил, что армейские образцы прицелов, например, тепловизионных, входящих в комплект боевой экипировки "Ратник", отсутствуют в свободной продаже. Изготовленные на матрицах, так называемых микроболометрах, прицелы за рубеж свободно не поставляются. Их распространение контролируется Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Они поставляются по контрактам для стран, у которых есть сертификат конечного пользователя. Таких изделий у оппозиции в Сирии не замечено— добавил Мураховский.
Со своей точкой зрения на данное событие выступил член Общественного совета при Минобороны и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Российские электронно-оптические преобразователи (ЭОП), предназначенные для прицелов ночного видения снайперских винтовок, могли появиться у террористов из "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"* лишь как военные трофеи, добытые в боях с сирийской армией, считает Игорь Коротченко.
Он подчеркнул, что сообщения СМИ о попадании ЭОП в руки боевиков не подтверждены, поэтому пока не могут считаться достоверными.
Это не официальное заявление Минобороны РФ либо сирийского военного командования, поэтому эта информация нуждается в проверке— сказал Коротченко
Ранее "Коммерсант" написал, что боевики ИГ* и "ан-Нусры"* используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно. Вывоз прицелов ночного видения третьего поколения за пределы стран-покупателей категорически запрещен как в РФ, так и в США. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (статья 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось, пишет газета. По сведениям издания, по факту находок в Сирии проводятся оперативные мероприятия в рамках доследственной проверки.
ИГ* "ан-Нусра"* - запрещены в России
Использованы фотографии: WideFon.com
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