17:12 05 мая

Киев признал: дело в «Молоте», а не в обстрелах

Минобороны Украины признало, что 30 марта в Авдеевке трое военнослужащих погибли в результате разрыва отечественного миномета «Молот», а не от обстрела со стороны ополченцев, как утверждалось ранее, сообщает Взгляд со ссылкой на УНИАН.

Киев признал: дело в «Молоте», а не в обстрелах


О гибели киевских силовиков от разрыва «Молота» сообщил волонтер Богдан Ковалев. По его словам, он лично видел последствия взрыва.


В тот же день командование АТО опубликовало сообщение, в котором заявило, что ополченцы из минометов обстреляли позиции одной из отдельных механизированных бригад вблизи Авдеевки, в результате чего погибли двое (на самом деле, трое) военнослужащих.

В Минобороны тогда отметили, что выводы о причинах смерти можно будет сделать только после проведения взрывотехнической экспертизы.

И вот теперь новое сообщение военного ведомства: «4 апреля 2017 года следователем военной прокуратуры было начато производство по ч. 3 ст. 414 УК Украины "Нарушение правил обращения с оружием" по факту неосторожного обращения с минометом "Молот"».

Данное сообщение прямо указывает на причины гибели военнослужащих.

Это не первые жертвы отечественно миномета: летом прошлого года при аналогичных обстоятельствах на полигоне Широкий Лан погиб командир минометного расчета Сергей Пономаренко.

Использованы фотографии: http://lugansk1.info
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Комментарии 16

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  1. Machete Сегодня, 15:53
    Это как надо испоганить неубиваемый советский миномёт, чтобы он начал сам взрываться?
    Machete
    1. Fregate Сегодня, 15:59
      А еще, это еще одно подтверждение, что они обстреливают ДНР.
      Fregate
      1. рич Сегодня, 16:12
        Киев признал: дело в «Молоте», а не в обстрелах. Минобороны Украины признало, что 30 марта в Авдеевке трое военнослужащих погибли в результате разрыва отечественного миномета «Молот»

        Fregate: А еще, это еще одно подтверждение, что они обстреливают ДНР.

        Да еще какое подтверждение, Артем. Неопровержимое. Из первых уст. - "При стрельбе из миномета «Молот», он разорвался, что повлекло гибель трех украинских военнослужащих".
        рич
        1. Чёрный Сегодня, 16:17
          Цитата: рич
          При стрельбе из миномета «Молот», он разорвался,

          если дать дураку орган стеклянный, он его разобьет и руки порежет wassat
          Чёрный
          1. NIKNN Сегодня, 16:20
            Да мне хоть повесились...Господь расставит все по своим местам...терпение...
            NIKNN
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:43
              Цитата: NIKNN
              Да мне хоть повесились...Господь расставит все по своим местам...терпение...

              Согласен с вами абсолютно! hi
              ОТДЕЛ
          2. Pirogov Сегодня, 16:28
            Цитата: Чёрный
            если дать дураку орган стеклянный, он его разобьет и руки порежет

            Там не в дураках дело ,хотя это тоже присутствует, дело в стволе миномёта ,неспособность Украины делать артиллерийские орудия ,признано даже Киевом ,теперь осталось признать ,что даже миномёт сделать не в состоянии.
            Pirogov
          3. Лелёк Сегодня, 17:02
            Цитата: Чёрный
            если дать дураку орган стеклянный, он его разобьет и руки порежет


            Привет.
            Ну да, ну да - "...гранаты не правильной системы..." А вот так реализуется дончанами спонсорская военная помощь каклам. Сколько доллЯров спишется с ВСУ (но не с долга Руины)? stop
            Лелёк
        2. hirurg Сегодня, 16:42
          Учатся признавать, уже прогресс.
          Спички детям-не игрушка.
          hirurg
  2. volodya Сегодня, 15:53
    Вот так они сами себя и молотят!
    volodya
  3. inkass_98 Сегодня, 15:57
    Так что "дело было не в боббине"... (С)
    inkass_98
  4. Berkut24 Сегодня, 16:00
    Дело не в миномете. Дело в несуществующей национальности.
    Berkut24
  5. KIBL Сегодня, 16:13
    Криворучки с кривожопками!Да Нехай,пущай побольше таких самоподрывов!Таких ков не жалко!
    KIBL
    1. Серый брат Сегодня, 16:32
      Цитата: KIBL
      Криворучки с кривожопками!

      "Радио Свобода" подтверждает это. Сей ресурс выложил видео подрыва автомобиля ОБСЕ.
      Снято стационарной камерой установленной заранее, однако в силу криворукости исполнителей место подрыва оказалось за кадром и оператор пытается исправить этот косяк с помощью зума.

      Хохлы палятся по страшному.
      Серый брат
  6. APASUS Сегодня, 16:23
    Потери личного состава ВСУ от минометов Молот, уже можно заносить отдельной строкой .То что они скрывали сам факт это как то можно объяснить ,а вот то что этот случай не первый и никак не повлиял на расследование ,на запрет на использование до окончания следствия ,доведения технических требований до безопасного уровня,объяснить просто нельзя .
    Хотя если подумать серьезно ,то выбывшая единица требует замены ,а каждый миномет как минимум треть хорошей иномарки..................
    APASUS
    1. Чёрный Сегодня, 16:27
      Цитата: APASUS
      Потери личного состава ВСУ от минометов Молот, уже можно заносить отдельной строкой .

      Да уж....пора производителя к ордену представить ... laughing
      Чёрный
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