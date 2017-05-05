Киев признал: дело в «Молоте», а не в обстрелах
Минобороны Украины признало, что 30 марта в Авдеевке трое военнослужащих погибли в результате разрыва отечественного миномета «Молот», а не от обстрела со стороны ополченцев, как утверждалось ранее, сообщает Взгляд со ссылкой на УНИАН.
О гибели киевских силовиков от разрыва «Молота» сообщил волонтер Богдан Ковалев. По его словам, он лично видел последствия взрыва.
В тот же день командование АТО опубликовало сообщение, в котором заявило, что ополченцы из минометов обстреляли позиции одной из отдельных механизированных бригад вблизи Авдеевки, в результате чего погибли двое (на самом деле, трое) военнослужащих.
В Минобороны тогда отметили, что выводы о причинах смерти можно будет сделать только после проведения взрывотехнической экспертизы.
И вот теперь новое сообщение военного ведомства: «4 апреля 2017 года следователем военной прокуратуры было начато производство по ч. 3 ст. 414 УК Украины "Нарушение правил обращения с оружием" по факту неосторожного обращения с минометом "Молот"».
Данное сообщение прямо указывает на причины гибели военнослужащих.
Это не первые жертвы отечественно миномета: летом прошлого года при аналогичных обстоятельствах на полигоне Широкий Лан погиб командир минометного расчета Сергей Пономаренко.
О гибели киевских силовиков от разрыва «Молота» сообщил волонтер Богдан Ковалев. По его словам, он лично видел последствия взрыва.
В тот же день командование АТО опубликовало сообщение, в котором заявило, что ополченцы из минометов обстреляли позиции одной из отдельных механизированных бригад вблизи Авдеевки, в результате чего погибли двое (на самом деле, трое) военнослужащих.
В Минобороны тогда отметили, что выводы о причинах смерти можно будет сделать только после проведения взрывотехнической экспертизы.
И вот теперь новое сообщение военного ведомства: «4 апреля 2017 года следователем военной прокуратуры было начато производство по ч. 3 ст. 414 УК Украины "Нарушение правил обращения с оружием" по факту неосторожного обращения с минометом "Молот"».
Данное сообщение прямо указывает на причины гибели военнослужащих.
Это не первые жертвы отечественно миномета: летом прошлого года при аналогичных обстоятельствах на полигоне Широкий Лан погиб командир минометного расчета Сергей Пономаренко.
Использованы фотографии: http://lugansk1.info
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти