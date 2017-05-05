Во Франции разрабатывается новый сухпай для бойцов спецназа
На днях во французской прессе появился материал, в котором сообщается, что во Франции начинается разработка нового варианта армейского сухпайка. Речь идёт о варианте сухого пайка в первую очередь для бойцов подразделений специального назначения. Отмечается, что существующий французский общевойсковой сухпай по целому ряду критериев не подходит для элитных подразделений французской армии, которым (в силу особенностей боевого применения) нужны и «другие» калории, и по-иному сбалансированный состав.
На сегодняшний день во французской армии используется индивидуальный продуктовый набор RCIR. Паёк поставляется в коробке. Общая его масса составляет от 1,5 до 1,8 кг. Содержимое запечатывается в специальную обёрточную плёнку, которая позволяет длительно сохранять продукты и беречь их от температурного воздействия. Предельно допустимая температура хранения содержимого французского сухпая составляет 55 градусов Цельсия.
Энергетическая ценность сухого пайка составляет 3200 ккал, что соответствует натовскому стандарту. При этом сухпай может комплектоваться в 14 вариантах, семь из которых – «мусульманские» (без использования свинины), четыре можно использовать без разогрева. В составе имеющихся индивидуальных наборов – шоколад, печенье, жевательная резинка, мармелад, чай (кофе), овощная закуска, супы. Видео от 2015 года:
Новый паёк разрабатывается с учётом особенностей усвоения пищи при более существенных нагрузках, которые испытывают на себе бойцы отрядов спецназначения. Отмечается, что французские специалисты тщательно изучают американский опыт в этом виде деятельности. Опытные образцы сухпайка имеют калорийность в 3900 ккал. В состав введены энергетические батончики, которые часто используются космонавтами, белковые продукты, соки, обогащённые витамином C, бутерброды на основе цельнозернового хлеба.
Ответственный за реализацию программы заявляет, что первые отзывы военнослужащих носят положительный характер.
На сегодняшний день во французской армии используется индивидуальный продуктовый набор RCIR. Паёк поставляется в коробке. Общая его масса составляет от 1,5 до 1,8 кг. Содержимое запечатывается в специальную обёрточную плёнку, которая позволяет длительно сохранять продукты и беречь их от температурного воздействия. Предельно допустимая температура хранения содержимого французского сухпая составляет 55 градусов Цельсия.
Энергетическая ценность сухого пайка составляет 3200 ккал, что соответствует натовскому стандарту. При этом сухпай может комплектоваться в 14 вариантах, семь из которых – «мусульманские» (без использования свинины), четыре можно использовать без разогрева. В составе имеющихся индивидуальных наборов – шоколад, печенье, жевательная резинка, мармелад, чай (кофе), овощная закуска, супы. Видео от 2015 года:
Новый паёк разрабатывается с учётом особенностей усвоения пищи при более существенных нагрузках, которые испытывают на себе бойцы отрядов спецназначения. Отмечается, что французские специалисты тщательно изучают американский опыт в этом виде деятельности. Опытные образцы сухпайка имеют калорийность в 3900 ккал. В состав введены энергетические батончики, которые часто используются космонавтами, белковые продукты, соки, обогащённые витамином C, бутерброды на основе цельнозернового хлеба.
Ответственный за реализацию программы заявляет, что первые отзывы военнослужащих носят положительный характер.
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