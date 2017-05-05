17:11 05 мая

Во Франции разрабатывается новый сухпай для бойцов спецназа

На днях во французской прессе появился материал, в котором сообщается, что во Франции начинается разработка нового варианта армейского сухпайка. Речь идёт о варианте сухого пайка в первую очередь для бойцов подразделений специального назначения. Отмечается, что существующий французский общевойсковой сухпай по целому ряду критериев не подходит для элитных подразделений французской армии, которым (в силу особенностей боевого применения) нужны и «другие» калории, и по-иному сбалансированный состав.

На сегодняшний день во французской армии используется индивидуальный продуктовый набор RCIR. Паёк поставляется в коробке. Общая его масса составляет от 1,5 до 1,8 кг. Содержимое запечатывается в специальную обёрточную плёнку, которая позволяет длительно сохранять продукты и беречь их от температурного воздействия. Предельно допустимая температура хранения содержимого французского сухпая составляет 55 градусов Цельсия.

Энергетическая ценность сухого пайка составляет 3200 ккал, что соответствует натовскому стандарту. При этом сухпай может комплектоваться в 14 вариантах, семь из которых – «мусульманские» (без использования свинины), четыре можно использовать без разогрева. В составе имеющихся индивидуальных наборов – шоколад, печенье, жевательная резинка, мармелад, чай (кофе), овощная закуска, супы. Видео от 2015 года:




Новый паёк разрабатывается с учётом особенностей усвоения пищи при более существенных нагрузках, которые испытывают на себе бойцы отрядов спецназначения. Отмечается, что французские специалисты тщательно изучают американский опыт в этом виде деятельности. Опытные образцы сухпайка имеют калорийность в 3900 ккал. В состав введены энергетические батончики, которые часто используются космонавтами, белковые продукты, соки, обогащённые витамином C, бутерброды на основе цельнозернового хлеба.

Во Франции разрабатывается новый сухпай для бойцов спецназа


Ответственный за реализацию программы заявляет, что первые отзывы военнослужащих носят положительный характер.


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Комментарии 17

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:31
    Добавят химии и закроют дело. Это наши все натуральное в сухой паек добавляют. На Западе всякие добавки предпочитают.
    oleg-gr
    1. tiredwithall Сегодня, 16:35
      Особенно умиляет жевательная резинка. Интересно, сколько калорий на нее списали?
      tiredwithall
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 17:04
        Жевательная резинка входит в сухпайки России и Белоруссии. Служит она для поддержки гигиены полости рта.
        ЧитаюНовости
        1. afrikanez Сегодня, 17:08
          Хоть бы показали в какой российский сухпай входит жевательная резинка. Ни разу её там не видел belay
          afrikanez
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:40
      Лягушки сушеные там надеюсь имеются..)))) wassat
      ОТДЕЛ
      1. tiredwithall Сегодня, 16:45
        Да Вы гурман и сибарит.
        tiredwithall
  2. Pirogov Сегодня, 16:32
    Им бы ещё баб научить рожать бойцов ,а то новости о боевых лягушках ,кроме улыбки не чего не вызывают.
    Pirogov
    1. Михаил Матюгин Сегодня, 16:55
      Ну во первых французы всегда были серьёзными воинами, а во вторых бабы рожают детей, не бойцов. Просто потом часть из них надо правильно воспитать.
      Михаил Матюгин
  3. А1845 Сегодня, 16:43
    В составе имеющихся индивидуальных наборов – шоколад, печенье, жевательная резинка, мармелад, чай (кофе), овощная закуска, супы
    а под что закуска, не сказано feel
    А1845
    1. adma Сегодня, 16:51
      Цитата: А1845
      а под что закуска, не сказано

      Это точно. То ли дело у нас. Под кабачковую икру, да таблеточку сухого спирта.... laughing
      adma
  4. Тургон Сегодня, 16:47
    Ну что же они так, забыли добавить вино Бордо - Антр де Мер или Бургундию - Шамбертен. Франция им этого не простит , пусть ждут революцию laughing
    Тургон
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 17:06
      Паёк - сухой.
      ЧитаюНовости
  5. adma Сегодня, 16:50
    Вкусный у французов паёк. И вполне съедобный .Чё зря хаить?
    adma
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 17:06
      Хают те кто больше трёх дней на сухпаях не жил.
      ЧитаюНовости
  6. Шалтай Сегодня, 17:03
    Цитата: tiredwithall
    Особенно умиляет жевательная резинка. Интересно, сколько калорий на нее списали?

    Жвачка конечно продукт спорный , для мозгов иногда полезно , но вызывает чувство голода .
    Энерго-гели более калорийные , чем батончики на единицы объема и веса .
    Цитата: oleg-gr
    Это наши все натуральное в сухой паек добавляют. .

    Это наверняка временное явление . Французские бич/пакеты вполне употребимые .
    .
    Шалтай
  7. andrewkor Сегодня, 17:05
    Ну травки,травки поболее!!!
    andrewkor
  8. Ecilop Сегодня, 17:05
    Конечно, все это хорошо. Но поржать хочется wink
    Ecilop
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