Первые вертолеты Ка-52 отправятся инозаказчику в конце лета

В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты согласно контракту должны будем поставить в конце лета текущего года,

У нас все идет по графику. Первая группа иностранных специалистов уже проходит теоретическое обучение в Подмосковье, на базе КБ Камова, 31 мая они вылетают в Арсеньев. Со 2 июня начинается обучение здесь, первый полет, практическое занятие – 10 июня,