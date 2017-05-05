Первые вертолеты Ка-52 отправятся инозаказчику в конце лета
Первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» планируется поставить за рубеж к началу осени, передает Интерфакс сообщение глава холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.
В цехах предприятии собрана первая партия экспортных вертолетов Ка-52, которые успешно проходят испытания.
Он отметил, что учебный центр почти готов к приему иностранцев.
«Сегодня осмотрели учебный центр, он в высокой степени готовности, часть классов уже оборудована. Классы и сам центр оборудованы согласно обязательствам по контракту, которые мы на себя взяли», – сообщил глава холдинга.
В течение года в центре должны пройти обучение более 30 иностранных летчиков и более 70 инженерно-технических специалистов.
В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты согласно контракту должны будем поставить в конце лета текущего года,рассказал Богинский в ходе рабочей поездки на ПАО «Арсеньевская авиационная компания "Прогресс"» (Приморский край).
В цехах предприятии собрана первая партия экспортных вертолетов Ка-52, которые успешно проходят испытания.
У нас все идет по графику. Первая группа иностранных специалистов уже проходит теоретическое обучение в Подмосковье, на базе КБ Камова, 31 мая они вылетают в Арсеньев. Со 2 июня начинается обучение здесь, первый полет, практическое занятие – 10 июня,сказал Богинский.
Он отметил, что учебный центр почти готов к приему иностранцев.
«Сегодня осмотрели учебный центр, он в высокой степени готовности, часть классов уже оборудована. Классы и сам центр оборудованы согласно обязательствам по контракту, которые мы на себя взяли», – сообщил глава холдинга.
В течение года в центре должны пройти обучение более 30 иностранных летчиков и более 70 инженерно-технических специалистов.
Использованы фотографии: fotografersha.livejournal.com
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