20:03 05 мая

Первые вертолеты Ка-52 отправятся инозаказчику в конце лета

Первые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» планируется поставить за рубеж к началу осени, передает Интерфакс сообщение глава холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

Первые вертолеты Ка-52 отправятся инозаказчику в конце лета


В рамках подписанных обязательств контракт выполняется в течение трех лет. Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. Первые вертолеты согласно контракту должны будем поставить в конце лета текущего года,
рассказал Богинский в ходе рабочей поездки на ПАО «Арсеньевская авиационная компания "Прогресс"» (Приморский край).


В цехах предприятии собрана первая партия экспортных вертолетов Ка-52, которые успешно проходят испытания.

У нас все идет по графику. Первая группа иностранных специалистов уже проходит теоретическое обучение в Подмосковье, на базе КБ Камова, 31 мая они вылетают в Арсеньев. Со 2 июня начинается обучение здесь, первый полет, практическое занятие – 10 июня,
сказал Богинский.

Он отметил, что учебный центр почти готов к приему иностранцев.

«Сегодня осмотрели учебный центр, он в высокой степени готовности, часть классов уже оборудована. Классы и сам центр оборудованы согласно обязательствам по контракту, которые мы на себя взяли», – сообщил глава холдинга.

В течение года в центре должны пройти обучение более 30 иностранных летчиков и более 70 инженерно-технических специалистов.

Использованы фотографии: fotografersha.livejournal.com
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Комментарии 4

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  1. Irokez Сегодня, 17:32
    Нусс. Поехали стрекозы России в Мир. "Красота спасёт Мир".
    Irokez
    1. рич Сегодня, 17:41
      Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика.

      Да наверно и на ТО, и на комлектующие
      рич
  2. Ихрек Сегодня, 17:45
    Статья не о чём. Кому продали, сколько продали, за сколько продали??? Минусс автору negative
    Ихрек
    1. donavi49 Сегодня, 18:06
      Египту.
      24.
      Коммерческая тайна. Бабло саудитское.

      Кстати, лицо там лучшее чем для родного заказчика, новая ОЭС. Плюс куча обновок по мелочи (оружие, что-то с РЛС - подняли характеристики от 5 до 15% на разных режимах, оптимизация обслуживания и т.п.).
      donavi49
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