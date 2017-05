Португалия спустила на воду третий патрульный корабль типа Viana Do Castelo

ВМС Португалии наверстывают планы по вооружению патрульными кораблями. Компания West Sea Shipyards спустила на воду третий патрульный корабль типа Viana Do Castelo, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.comНовый португальский патрульный корабль получил название NRP Sines (бортовой номер – P362). Сейчас ведется достройка корабля на плаву, после чего ему предстоит серия заводских и приемочных испытаний. Командование ВМС Португалии планирует, что Sines заступит на боевое дежурство уже в июне 2018 года.NRP Sines является третьим кораблем типа Viana Do Castelo. Предыдущие два – NRP Viana do Castelo (P360) и NRP Figueira da Foz (P361) – строились компанией Estaleiros Navais и были переданы флоту с существенной задержкой (строительство кораблей началось в 2005 году, военным они были переданы в 2011 и 2013 годах соответственно). Помимо NRP Sines, компания West Sea Shipyards строит три корабля типа Viana Do Castelo. Таким образом, португальский флот получит шесть патрульных кораблей нового типа, которые заменят на боевой службе корветы Baptista de Andrade.Корабль NRP Sines вооружен автоматической пушкой калибра 30 мм, а также двумя 7,62-мм пулеметами и двумя пусковыми установками для мин MK55 Mod 2. На корабле также оборудована площадка для легкого вертолета Super Lynx MK95. Длина NRP Sines составляет более 83 м, водоизмещение – 1750 т, экипаж насчитывает 35 человек. Несмотря на сравнительно скромные боевые возможности, патрульные типа Viana Do Castelo являются одними из самых крупных военных кораблей, построенных в Португалии.