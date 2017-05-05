20:05 05 мая

Португалия спустила на воду третий патрульный корабль типа Viana Do Castelo

ВМС Португалии наверстывают планы по вооружению патрульными кораблями. Компания West Sea Shipyards спустила на воду третий патрульный корабль типа Viana Do Castelo, передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com

Новый португальский патрульный корабль получил название NRP Sines (бортовой номер – P362). Сейчас ведется достройка корабля на плаву, после чего ему предстоит серия заводских и приемочных испытаний. Командование ВМС Португалии планирует, что Sines заступит на боевое дежурство уже в июне 2018 года.




NRP Sines является третьим кораблем типа Viana Do Castelo. Предыдущие два – NRP Viana do Castelo (P360) и NRP Figueira da Foz (P361) – строились компанией Estaleiros Navais и были переданы флоту с существенной задержкой (строительство кораблей началось в 2005 году, военным они были переданы в 2011 и 2013 годах соответственно). Помимо NRP Sines, компания West Sea Shipyards строит три корабля типа Viana Do Castelo. Таким образом, португальский флот получит шесть патрульных кораблей нового типа, которые заменят на боевой службе корветы Baptista de Andrade.

Португалия спустила на воду третий патрульный корабль типа Viana Do Castelo


Корабль NRP Sines вооружен автоматической пушкой калибра 30 мм, а также двумя 7,62-мм пулеметами и двумя пусковыми установками для мин MK55 Mod 2. На корабле также оборудована площадка для легкого вертолета Super Lynx MK95. Длина NRP Sines составляет более 83 м, водоизмещение – 1750 т, экипаж насчитывает 35 человек. Несмотря на сравнительно скромные боевые возможности, патрульные типа Viana Do Castelo являются одними из самых крупных военных кораблей, построенных в Португалии.

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 6

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  1. Комментарий был удален.
  2. рич Сегодня, 17:44
    При таких размерах вооружение можно было и потяжелее поставить....Но как говорится, заказчику виднее. клиент всегда прав.
    рич
    1. Серый брат Сегодня, 19:00
      Цитата: рич
      .Но как говорится, заказчику виднее. клиент всегда прав.

      У них денег нет. С них скоро последние портки снимут, как с Греции.
      Серый брат
  3. domnich Сегодня, 18:01
    Шли как-то вдоль берегов Португалии курсом на Север (середина 80-х). Ночью вызывают на мостик из-за сближения с неопознанным судном. Принимаем сигналы светом. Вахтенный рулевой матрос 1 класса докладывает: «Передает по МСС – остановить движение, выйти на связь по УКВ». Я сначала не поверил такой осведомленности матроса 1 класса. Открыли с вахтенным помощником Международный свод сигналов – точно! Движение мы конечно не остановили, но на УКВ пообщались с патрульным кораблем ВМС Португалии. Служба – есть служба…
    domnich
    1. sabakina Сегодня, 18:21
      domnich, если матрос 1 класса не обязан знать МСС, то что должен знать матрос самого низкого класса? И второй вопрос. Надеюсь, ВМС Португалии в 80-х знали русский не литературный? wink
      sabakina
      1. domnich Сегодня, 19:02
        С португальцами я разговаривал на английском языке, а столь грамотного матроса в своей жизни с тех пор я больше не встречал.
        domnich
  4. пл675 Сегодня, 18:30
    перевод текста не корректен.
    Viana Do Castelo - город на севере страны, где находится верфь.
    а тип корабля - Navio Patrulha Oceânico (NPO), что можно озвучить как "патрульный корабль прибрежной океанской зоны".
    http://radiogeice.com/fm/2017/05/03/terceiro-npo-
    construido-em-viana-para-a-marinha-portuguesa-col
    ocado-hoje-a-flutuar/
    пл675
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