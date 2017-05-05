20:05 05 мая

В «Рособоронэкспорте» назвали условие возможного сотрудничества с США

Российско-американское сотрудничество в сфере реализации оружия и военной техники возможно, если это выгодно России и после принятия соответствующего решения высшим руководством страны, передает РИА Новости сообщение официального представителя «Рособоронэкспорта».

В «Рособоронэкспорте» назвали условие возможного сотрудничества с США


Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что одобренный сенатом проект федерального бюджета на 2017 финансовый год «включает в себя ограничения на любое сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом"». При этом министр обороны США имеет право откладывать ограничения, если это «соответствует жизненно важным интересам Соединенных Штатов».


"Рособоронэкспорт" готов работать с США в рамках проектов, реализуемых в сфере военно-технического сотрудничества. Однако только если эти проекты отвечают интересам России, то есть после принятия соответствующих решений президентом и правительством нашей страны,
сказал агентству представитель компании.

Использованы фотографии: РИА Новости . Анна Юдина
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Комментарии 16

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  1. Владимир 38 Сегодня, 18:07
    Условия по моему полосатые ставят? Нет?
    Владимир 38
    1. cniza Сегодня, 18:10
      Цитата: Владимир 38
      Условия по моему полосатые ставят? Нет?


      Если нам не выгодно , пусть ставят сколько угодно и кому угодно.
      cniza
      1. NIKNN Сегодня, 18:17
        Бизнес и ни чего более..
        NIKNN
      2. Zoldat_A Сегодня, 19:14
        Цитата: cniza
        Если нам не выгодно , пусть ставят сколько угодно и кому угодно.

        Я чего-то не понимаю? Маразм старческий? КАК могут сотрудничать две, скажем, "фирмы", продающие одно и то же, но каждая своё? КТО-НИБУДЬ когда-нибудь видел, чтобы две бабки, торгующие пирожками на рынке вразнос, дружили и сотрудничали??? Ракеты не пирожки, конечно... Но КАЖДЫЙ заработанный "Рособоронэкспортом" доллар - прямой удар в лицо Пентагону. Как и обратно.... О каком сотрудничестве вообще речь????
        Zoldat_A
        1. sgazeev Сегодня, 20:00
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: cniza
          Если нам не выгодно , пусть ставят сколько угодно и кому угодно.

          Я чего-то не понимаю? Маразм старческий? КАК могут сотрудничать две, скажем, "фирмы", продающие одно и то же, но каждая своё? КТО-НИБУДЬ когда-нибудь видел, чтобы две бабки, торгующие пирожками на рынке вразнос, дружили и сотрудничали??? Ракеты не пирожки, конечно... Но КАЖДЫЙ заработанный "Рособоронэкспортом" доллар - прямой удар в лицо Пентагону. Как и обратно.... О каком сотрудничестве вообще речь????

          Афганистан,вертолеты и обслуживание и ремонт.
          sgazeev
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:15
      Цитата: Владимир 38
      Условия по моему полосатые ставят? Нет?

      По ходу дела так...Мы их прижать можем только по космосу! Но увы почему то боимся или договоренности есть и нарушать их нельзя..Заявление это считаю ,типо мы "огрызнулись" и все.!
      ОТДЕЛ
      1. NIKNN Сегодня, 18:19
        Цитата: ОТДЕЛ
        .Мы их прижать можем только по космосу! Но увы почему то боимся

        Ну как сказать.. вопроса о прижатии пока не возникало, а где и как нашлось бы... hi
        NIKNN
      2. Tusv Сегодня, 18:22
        Цитата: ОТДЕЛ
        По ходу дела так.

        По ходу дела ни каких американских санкций нету ибо жизненно важно
        Tusv
      3. Zoldat_A Сегодня, 19:17
        Цитата: ОТДЕЛ
        Заявление это считаю ,типо мы "огрызнулись" и все.!

        И не первый, заметьте, раз.... А барыги эмоций не понимают. Они понимают деньги, а ещё лучше - пулю.... Перед пулей святое - кошелёк отдадут....
        Zoldat_A
      4. AUL Сегодня, 19:26
        Мы их прижать можем только по космосу!
        Самому-то не смешно? Посмотрите статистику запусков за последние годы у нас и у них, и попробуйте проанализировать тенденцию процесса.
        Сотрудничество - это, когда "ты мне, я тебе". Что мы можем им предложить в этом плане?
        AUL
    3. APASUS Сегодня, 19:25
      Цитата: Владимир 38
      Условия по моему полосатые ставят? Нет?

      Хотят перетянуть одеяло на себя как положено,будут работать только на своих условиях.По сути так жизнь устроена, что на хитрую задницу всегда найдется болт с резьбой .............
      APASUS
  2. Tusv Сегодня, 18:16
    Да уж. Жизненоважный товарооборот это 90%, остальное плагиат и санкции. Надо поставить Россию на колени ибо нефиг
    Tusv
  3. domnich Сегодня, 18:19
    "Рособоронэкспорт" готов работать с США в рамках проектов, реализуемых в сфере военно-технического сотрудничества. Однако только если эти проекты отвечают интересам России..."

    Просто обменялись любезностями...
    domnich
    1. рич Сегодня, 18:32
      как воспитанные люди при встрече -поклонились, и шаркнули ножкой hi
      рич
  4. yuriy55 Сегодня, 19:23
    Бросьте вы эти растягивания соплей. Как-то не по себе становятся оценки типа: обменялись любезностями, бизнес и ничего более belay Вы еще вспомните Гитлера...Нам тоже надо было предложить ему тех. документацию на Т-34 и БМ-13...А чего? belay Бизнес и ничего более.
    Вы такие умные и добрые, скажите, почему нам не поставят линии на производство? Или не поделятся технологиями в электронике? Моё мнение однозначно: нет желания разговаривать с Россией на равных, есть тенденция раздувать щеки и демонстрировать имперские амбиции, - пожалуйста. stop На ваш западный "Дранг нах остен" у нас есть свой русский "Данунах вестен"...
    yuriy55
    1. Alekseits Сегодня, 19:58
      Ну, в оборонэкспорте так и ответили. Слова немного другие, а смысл тот же. laughing
      Alekseits
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