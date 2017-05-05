В «Рособоронэкспорте» назвали условие возможного сотрудничества с США

"Рособоронэкспорт" готов работать с США в рамках проектов, реализуемых в сфере военно-технического сотрудничества. Однако только если эти проекты отвечают интересам России, то есть после принятия соответствующих решений президентом и правительством нашей страны,

Российско-американское сотрудничество в сфере реализации оружия и военной техники возможно, если это выгодно России и после принятия соответствующего решения высшим руководством страны, передает РИА Новости сообщение официального представителя «Рособоронэкспорта».Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что одобренный сенатом проект федерального бюджета на 2017 финансовый год «включает в себя ограничения на любое сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом"». При этом министр обороны США имеет право откладывать ограничения, если это «соответствует жизненно важным интересам Соединенных Штатов».сказал агентству представитель компании.