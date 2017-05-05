20:04 05 мая

Российская военная полиция в Сирии взяла живым террориста-смертника

Начальник Главного оперативного управления ГШ ВС генерал-полковник Сергей Рудской в ходе брифинга сообщил о предотвращённом российскими военнослужащими теракте в Сирии. По словам генерала Рудского, во время выполнения ВС САР совместно с военнослужащими Координационного центра по примирению сторон гуманитарной операции в пригороде Дамаска (Восточная Гута) террорист-смертник попытался себя взорвать. Взрыв он планировал осуществить при прохождении гуманитарной колонны.

Российская военная полиция в Сирии взяла живым террориста-смертника


РИА Новости приводит заявление Сергея Рудского:
При себе у террориста было десять килограмм взрывчатки и гранаты. Он был обнаружен бойцами военной полиции России во время пропуска гумконвоя через контрольно-пропускной пункт. Террорист бы обезврежен и задержан живым. Его передали представителям Службы нацбезопасности Сирии.



Отмечается, что прохождение гуманитарной колонны из 51 грузовика контролировалось сотрудниками российской военной полиции. Кроме того, с воздуха велось сопровождение колонны 4-мя беспилотными летательными аппаратами.

В ходе брифинга Сергей Рудской отметил, что в Сирии на данный момент создаются четыре зоны деэскалации конфликта. В двух из них находятся крупные группировки боевиков общей численности до 30 тыс. В двух других – около 12 тыс. По словам Рудского, подписание документа о деэскалации конфликта, который (документ) согласовали в Астане представители делегаций РФ, Ирана и Турции, не означает прекращение борьбы против террористов ИГ и «ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ).

Использованы фотографии: @vezhlivo
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Комментарии 26

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  1. Монос Сегодня, 18:06
    Зачем задерживали? Отправили бы сразу к Аллаху. Ну хочет человек умереть, зачем мешать?
    Монос
    1. cniza Сегодня, 18:08
      Они передали сирийцам , которые знают путь короче.
      cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:09
      Цитата: Монос
      Зачем задерживали? Отправили бы сразу к Аллаху.

      Сирийцы знают ,как с ним по душам поговорить...! Не завидую я ему и вряд ли он к Аллаху попадет в райские кущи..! Фото к статье классное ! good
      ОТДЕЛ
    3. Tusv Сегодня, 18:32
      Цитата: Монос
      Зачем задерживали? Отправили бы сразу к Аллаху.

      Здрасте. А кто басурманам будет вещать:"Вас ждет Русский каша, Русский баня и наш благодушие"
      Tusv
    4. тол100в Сегодня, 19:42
      Цитата: Монос
      Зачем задерживали?

      А затем, чтобы хозяев своих назвал! Всех и поименно! Он торпеда , а главнюки сидят там .... , да Вы и сами Все знаете где Они сидят - в Госдепе!
      тол100в
    5. sgazeev Сегодня, 19:44
      Цитата: Монос
      Зачем задерживали? Отправили бы сразу к Аллаху. Ну хочет человек умереть, зачем мешать?

      Это легкая смерть,пусть помучается,сирийцы оттянутся по полной,живьём зашить в свиную шкуру,инфаркт обеспечен. am
      sgazeev
    6. Geisenberg Сегодня, 19:51
      Цитата: Монос
      Зачем задерживали? Отправили бы сразу к Аллаху. Ну хочет человек умереть, зачем мешать?


      Так он и шел к Аллаху. Не чего упырю там делать. Пусть пока по земле походит, потом тюрьма и в ад )
      Geisenberg
  2. cniza Сегодня, 18:07
    При себе у террориста было десять килограмм взрывчатки и гранаты. Он был обнаружен бойцами военной полиции России во время пропуска гумконвоя через контрольно-пропускной пункт. Террорист бы обезврежен и задержан живым. Его передали представителям Службы нацбезопасности Сирии.


    Не слабенькая живая бомбочка , а наши ребята молодцы.
    cniza
  3. adma Сегодня, 18:08
    Ух ты! Так вот где штатное место под сухпай и автомат!
    adma
    1. mihey Сегодня, 18:16
      Про сухпай не знаю, но для автомата место вполне привычное lol
      mihey
      1. рич Сегодня, 19:25
        вот командир увидит это фото и объявит благодарность. Одно из основных не писанных правил -л/оружие на привалах никогда не должно находится в подвешенном за ремень на какие либо предметы состоянии, а находится в пределах прямого не ограниченого ничем доступа
        рич
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:34
          Цитата: рич
          вот командир увидит это фото и объявит благодарность. Одно из основных не писанных правил -л/оружие на привалах никогда не должно находится в подвешенном за ремень на какие либо предметы состоянии, а находится в пределах прямого не ограниченого ничем доступа

          Я бы уволил бы не только самого в/полицая, но и его командира, на хрена такой полицейский нужен, если он основы УГКС, не знает или знает, но не выполняет...
          DOCTOR ZLO
    2. Geisenberg Сегодня, 19:52
      Цитата: adma
      Ух ты! Так вот где штатное место под сухпай и автомат!


      Тебя только место под сухпай с автоматом интересует ?
      Geisenberg
      1. adma Сегодня, 19:57
        А тебя должно меньше всего интересовать, что меня интересует.
        adma
  4. Lek3338 Сегодня, 18:29
    В ходе брифинга Сергей Рудской отметил, что в Сирии на данный момент создаются четыре зоны деэскалации конфликта. В двух из них находятся крупные группировки боевиков общей численности до 30 тыс. В двух других – около 12 тыс.

    Зачем ?Бесполётная зона ,бесполётная зона кричали тута .Но как видим создала Россия ьесполётную зону , только одна загвоздка для себя !
    ВО это тема отдельной новости а не привязка к поимке террориста !
    Lek3338
    1. Серый брат Сегодня, 18:51
      Цитата: Lek3338
      .Но как видим создала Россия ьесполётную зону , только одна загвоздка для себя !

      Когда это?
      Намедни ВВП с турецким султаном встречался, так он доходчиво этот момент разъяснил на пресс-конференции - если в зонах деэскалации будет зафиксирована военная активность, то прилетят ВКС и дадут хулиганам бомбой по голове.
      А в зале, в это время, сидел Шойгу слушал всё то, что я вам сейчас своими словами пересказал и улыбался по доброму.
      Серый брат
      1. Lek3338 Сегодня, 19:02
        Когда это
        Сейчас из статьи .

        Значит 42 тысячная группировка ,возьмет и не будет проявлять НИКАКОЙ военной активности ?
        Наивно как то .Тогда тем более непонятно зачем вообще останавливать вылеты ВКС ?
        Lek3338
        1. Серый брат Сегодня, 19:11
          Цитата: Lek3338
          Значит 42 тысячная группировка ,возьмет и не будет проявлять НИКАКОЙ военной активности ?


          Если не полезут воевать то не будет. Но они обязательно полезут и самые активные получат приз от ВКС.
          А так, им ультиматумы никто не ставит и оружие сложить не заставляет.
          Если они хотят говорить - с ними будут говорить, если они хотят воевать - с ними будут воевать.
          Как гриться - любой каприз за ваши деньги.
          Серый брат
        2. Серый брат Сегодня, 19:20
          Цитата: Lek3338
          Сейчас из статьи .

          Может мы разные статьи читаем?
          Нет ни слова про бесполётные зоны.
          Серый брат
        3. sgazeev Сегодня, 19:51
          Цитата: Lek3338
          Когда это
          Сейчас из статьи .
          Значит 42 тысячная группировка ,возьмет и не будет проявлять НИКАКОЙ военной активности ?
          Наивно как то .Тогда тем более непонятно зачем вообще останавливать вылеты ВКС ?

          Оппозицию проверяют на вшивость,а ИГИЛ и иже с ними будут колошматить.
          sgazeev
      2. тол100в Сегодня, 19:51
        Цитата: Серый брат
        что я вам сейчас своими словами пересказал и улыбался по доброму.

        С.К.Шойгу может и ХМУРИТЬСЯ!
        тол100в
  5. samarin1969 Сегодня, 18:39
    Если уж Россия ввязалась в войну на Востоке, то война должна вестись методами Тохтамыша....иначе победы не видать. Неудовлетворенные почитатели гурий будут лезть пока им не ответят на понятном им языке...
    samarin1969
  6. Михаил Матюгин Сегодня, 18:50
    Молодцы ребята, искренние поздравления! Сложно понять, как это произошло, возможно не сработала бомбочка у бармалея. Или он реально просто вёз 10 кг тротила?
    Михаил Матюгин
  7. APASUS Сегодня, 19:21
    Посадили этого бойца на его тротил и отправили по адресу..........
    APASUS
    1. тол100в Сегодня, 19:54
      Цитата: APASUS
      Посадили этого бойца на его тротил и отправили по адресу.......

      Был у меня один - крылья изобрел, так его на бочку с порохом, пущай полетает!
      тол100в
  8. лысова Сегодня, 20:01
    Молодцы ребятки ! Теперь перепрограммируют и всё выудят.
    лысова
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