Российская военная полиция в Сирии взяла живым террориста-смертника

При себе у террориста было десять килограмм взрывчатки и гранаты. Он был обнаружен бойцами военной полиции России во время пропуска гумконвоя через контрольно-пропускной пункт. Террорист бы обезврежен и задержан живым. Его передали представителям Службы нацбезопасности Сирии.

Начальник Главного оперативного управления ГШ ВС генерал-полковник Сергей Рудской в ходе брифинга сообщил о предотвращённом российскими военнослужащими теракте в Сирии. По словам генерала Рудского, во время выполнения ВС САР совместно с военнослужащими Координационного центра по примирению сторон гуманитарной операции в пригороде Дамаска (Восточная Гута) террорист-смертник попытался себя взорвать. Взрыв он планировал осуществить при прохождении гуманитарной колонны. РИА Новости приводит заявление Сергея Рудского:Отмечается, что прохождение гуманитарной колонны из 51 грузовика контролировалось сотрудниками российской военной полиции. Кроме того, с воздуха велось сопровождение колонны 4-мя беспилотными летательными аппаратами.В ходе брифинга Сергей Рудской отметил, что в Сирии на данный момент создаются четыре зоны деэскалации конфликта. В двух из них находятся крупные группировки боевиков общей численности до 30 тыс. В двух других – около 12 тыс. По словам Рудского, подписание документа о деэскалации конфликта, который (документ) согласовали в Астане представители делегаций РФ, Ирана и Турции, не означает прекращение борьбы против террористов ИГ и «ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ).