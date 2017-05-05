20:08 05 мая

Розыгрыш подарков для подписчиков и ветеранов сайта

В 19-00 по Москве на канале Трансляция в "ютубе" в прямом эфире состоится розыгрыш подарков для подписчиков и ветеранов сайта. Приглашаем всех желающих на трансляцию.


Итоги розыгрыша подарков 5.05.2017.

Подписчики сайта:


Кепи с логотипом:

5. krokodil25
25. LonGip

Туристический набор (мультитул, мультиключ, компас, огниво, кресало, пила-цепь):

18. Beby
23. Борис Борисович Скрынник
26. sergeyk

Футболки:

21. Moskovit
22. alferiev

Наборы туристические для еды:

4. stalkerwalker
9. lwxx
10. region58


Ветераны сайта:

Кепи:

60. esaul
83. Andrey_Nik
249. sezam

Туристический набор (мультитул, мультиключ, компас, огниво, кресало, пила-цепь):

120. midashko
137. киргиз
239. Yuri11076

Футболки:

17. viktor_ui
25. фигвам
32. omoloi
37. Klibanophoros
48. Uhalus
51. Rico1977
55. NKVD
73. Скоробей
96. Вялик
148. Alexej
199. f4b2
275. Инет боец

Наборы туристические для еды:

38. Serge_SB
50. профессор
125. Grenader


Поздравляем победителей!

Все выигравшие, пришлите почтовые адреса для отправки ваших подарков на почту

[email protected] и размеры (для футболок).



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:39
    "Мы здесь чужие, на этом празднике жизни." laughing
    СРЦ П-15
    1. Trevis Сегодня, 18:41
      А я не подписчик. laughing Но похоже ветеран. bully
      Trevis
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:43
        Цитата: Trevis
        А я не подписчик. Но похоже ветеран.

        Вы счастливчик - Вас в список занесли! yes
        СРЦ П-15
        1. Trevis Сегодня, 18:48
          Вы правы! А я и не знал, вот смеху!)))
          Trevis
          1. Венд Сегодня, 18:50
            Я не ветеран, пусть кому-нибудь повезет, кому это по настоящему нужно.
            Венд
            1. рич Сегодня, 19:09
              надеюсь вездесущие "русские хакеры" не окажут давление на результаты выборов
              рич
        2. Дамир Сегодня, 19:49
          Прошу прощения!!!! а ветеран это как?????
          Дамир
      2. сибиралт Сегодня, 19:59
        Так, успейте на трансляцию в ютубе. А, если откровенно, поздравляю ветеранов "ВО" от души!
        сибиралт
    2. сибиралт Сегодня, 19:53
      Я бы подписался, да не разбираюсь в яндекс кошелках.
      сибиралт
  2. KudrevKN Сегодня, 18:39
    Большое спасибо. но жаль что я не ветеран?
    KudrevKN
    1. NIKNN Сегодня, 18:51
      Вот уж о чем жалеть не стоит, так то , что не ветеран...на празднике жизни будет неловкое чувство... wink
      NIKNN
  3. Скифотавр Сегодня, 18:58
    А подарок спецслужбы на дом доставят? laughing
    Скифотавр
    1. Trevis Сегодня, 19:00
      Почтовым Калибром laughing
      Trevis
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 19:05
      Цитата: Скифотавр
      А подарок спецслужбы на дом доставят?

      Зачем спецслужбы... Фото приза в личку пришлют! wassat
      СРЦ П-15
    3. ЛукичЪ Сегодня, 19:06
      Цитата: Скифотавр
      А подарок спецслужбы на дом доставят?

      ЛукичЪ
  4. ded100 Сегодня, 19:12
    А ветераном кого считают! winked
    ded100
    1. Fregate Сегодня, 19:16
      Кто не меньше трех диванов до дыр затер. lol (шутка)
      Fregate
  5. APASUS Сегодня, 19:18
    Эх,уходят "золотые погоны"(С)
    APASUS
  6. КОСМОС Сегодня, 19:35
    Поздравления, получившим подарки, подписчикам и ветеранам, а также всем участникам и организаторам сайта!
    КОСМОС
  7. pvv113 Сегодня, 19:50
    А кто считается ветераном?
    pvv113
    1. APASUS Сегодня, 19:56
      20 лет выслуги на сайте
      APASUS
  8. Svetoch Сегодня, 19:59
    Беда печаль. Я не выиграл ничегошеньки. crying
    Svetoch
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