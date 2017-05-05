Розыгрыш подарков для подписчиков и ветеранов сайта
В 19-00 по Москве на канале Трансляция в "ютубе" в прямом эфире состоится розыгрыш подарков для подписчиков и ветеранов сайта. Приглашаем всех желающих на трансляцию.
Итоги розыгрыша подарков 5.05.2017.
Подписчики сайта:
Кепи с логотипом:
5. krokodil25
25. LonGip
Туристический набор (мультитул, мультиключ, компас, огниво, кресало, пила-цепь):
18. Beby
23. Борис Борисович Скрынник
26. sergeyk
Футболки:
21. Moskovit
22. alferiev
Наборы туристические для еды:
4. stalkerwalker
9. lwxx
10. region58
Ветераны сайта:
Кепи:
60. esaul
83. Andrey_Nik
249. sezam
Туристический набор (мультитул, мультиключ, компас, огниво, кресало, пила-цепь):
120. midashko
137. киргиз
239. Yuri11076
Футболки:
17. viktor_ui
25. фигвам
32. omoloi
37. Klibanophoros
48. Uhalus
51. Rico1977
55. NKVD
73. Скоробей
96. Вялик
148. Alexej
199. f4b2
275. Инет боец
Наборы туристические для еды:
38. Serge_SB
50. профессор
125. Grenader
Поздравляем победителей!
Все выигравшие, пришлите почтовые адреса для отправки ваших подарков на почту
[email protected] и размеры (для футболок).
Итоги розыгрыша подарков 5.05.2017.
Подписчики сайта:
Кепи с логотипом:
5. krokodil25
25. LonGip
Туристический набор (мультитул, мультиключ, компас, огниво, кресало, пила-цепь):
18. Beby
23. Борис Борисович Скрынник
26. sergeyk
Футболки:
21. Moskovit
22. alferiev
Наборы туристические для еды:
4. stalkerwalker
9. lwxx
10. region58
Ветераны сайта:
Кепи:
60. esaul
83. Andrey_Nik
249. sezam
Туристический набор (мультитул, мультиключ, компас, огниво, кресало, пила-цепь):
120. midashko
137. киргиз
239. Yuri11076
Футболки:
17. viktor_ui
25. фигвам
32. omoloi
37. Klibanophoros
48. Uhalus
51. Rico1977
55. NKVD
73. Скоробей
96. Вялик
148. Alexej
199. f4b2
275. Инет боец
Наборы туристические для еды:
38. Serge_SB
50. профессор
125. Grenader
Поздравляем победителей!
Все выигравшие, пришлите почтовые адреса для отправки ваших подарков на почту
[email protected] и размеры (для футболок).
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