Мечи и орала Третьего рейха

Военная мощь фашистской Германии, которую Советский Союз и его союзники по антигитлеровской коалиции сломили в мае 1945 года, определялась высоким экономическим потенциалом страны-агрессора. На вермахт, люфтваффе и бундесмарине на протяжении всей войны работали крупнейшие немецкие и европейские концерны. Какие компании с мировым именем ковали мечи Третьему рейху — разбиралась «Лента.ру».Сталелитейные заводы Круппа во Второй мировой войне, как и ранее в Первой, работали на армию. Эльзасский завод «Эльмаг» в Мюльхаузене выпускал полугусеничные бронетранспортеры, предприятие в Магдебурге — танки «Т IV» и самоходные установки. Основу военной программы автомобильного отделения завода в Эссене составляли трехосные грузовики.В 1940 году «железный», как его величали, Густав Крупп из рук Гитлера получил орден Орла Германской империи с надписью «фюреру экономики Германии». Однако «семейный бизнес» в это время продвигал его сын Альфрид. Крупп-младший имел самые широкие полномочия, когда дело касалось, умножения потенциала концерна, за счет присоединения наиболее ценных предприятий, расположенных на территории оккупированных стран.По решению Ялтинской и Потсдамской конференций, концерн подлежал ликвидации. В июле 1948 года военный трибунал в Нюрнберге признал Альфрида и десять директоров его заводов виновными в разграблении промышленных предприятий других государств и использовании рабского труда.Альфрида Круппа приговорили к лишению свободы на 12 лет, но после начала войны в Корее (1950–1953) верховный комиссар США в Германии добился для него амнистии и возврата имущества.Ненавистные мундиры СС и сотрудников гестапо, форма гитлерюгенда и вермахта — все это продукция компании Hugo Boss. Бренд был основан в 1923 году в Метцингене. На небольшой швейной фабрике Хуго Босс организовал пошив рабочих спецовок, дождевиков и формы для солдат. Первые годы нельзя назвать успешными: в 1930 бизнес был на грани закрытия.От банкротства Хуго Босса спасло вступление в нацистскую партию. Сразу пошли крупные заказы по «партийной линии» — униформа для штурмовиков. Окончательно же дела поправились в 1933 году, после прихода к власти Гитлера. Госзаказ так вырос, что пришлось расширять производство.В годы войны Босс выполнял крупные контракты на производство военной формы. На его фабриках работали невольники из оккупированных стран и пленные.После краха Третьего рейха Хуго Босса официально признали пособником нацизма. Впрочем, не считая репутационных потерь, отделался он сравнительно легко — уплатил штраф в размере 80 тысяч дойчмарок. В 1999 году компания Hugo Boss присоединилась к выплатам компенсаций бывшим работникам, которые во время войны привлекались к принудительным работам в Германии.Bayer AG была основана в 1863 году Фридрихом Байером и его партнером Иоганном Фридрихом Вескоттом. После Первой мировой войны компания вошла в IG Farben — конгломерата немецких предприятий химической промышленности. Он-то и сформировал финансовое ядро нацистского режима.IG Farben владел 42,5 процента акций компании, производившей «Циклон Б», которым убивали в газовых камерах Освенцима и других лагерей смерти.Компания активно использовала рабский труд заключенных, в частности, филиалов концлагеря Маутхаузен. Из концлагерей поставляли и подопытных для экспериментов на людях.Союзники по антигитлеровской коалиции после победы разделили IG Farben — за участие в военных преступлениях нацистов. Вскоре Bayer возродилась как независимое предприятие. Директор компании Фриц тер Меер, приговоренный к семи годам тюрьмы Нюрнбергским трибуналом, в 1956-м стал главой наблюдательного совета Bayer.Основанная в 1933 году компания Siemens Apparate und Maschinen GmbH производила авиационные моторы, электрическое оборудование и точную механику для армии, военного и торгового флота. Сам Карл Фридрих фон Сименс не симпатизировал нацистам — в свое время он состоял в демократической партии.Сименс скончался 7 июля 1941 года. Гитлер не прислал ни соболезнования, ни венка. На похоронах не было ни одного официального представителя власти.На заводах и фабриках Siemens широко использовался труд заключенных концлагерей и военнопленных, а также «остарбайтеров» (восточных рабочих). По данным компании, к осени 1944 года в штате предприятий насчитывалось до 50 тысяч подневольных рабочих — почти пятую часть всего персонала.В 1913 году в Мюнхене Карл Рапп и Густав Отто (его отец Николауса Августа Отто изобрел двигатель внутреннего сгорания) создали две фирмы по производству авиадвигателей. С началом мировой войны количество заказов резко возросло, и бизнесмены объединили предприятия. В июле 1917 года завод получил название Bayerische Motoren Werke («Баварские моторные заводы»). Так возник всемирно известный бренд BMW.После Первой мировой войны, по Версальскому договору Германии запретили производить авиационные двигатели, что поставило компанию BMW на грань краха. Был принято решение перепрофилировать завод на выпуск двигателей для мотоциклов, а затем и самих мотоциклов. В 1930-е компания наладила изготовление легковых автомобилей.В те годы владельцами BMW были Гюнтер Квандт и его сын Герберт. Дружба с Гитлером помогала им поглощать компании, основанные евреями, отправленными в концентрационные лагеря, и получать контракты на производство оружия, боеприпасов, артиллерийских орудий, авиадвигателей, аккумуляторов для субмарин.На заводах BMW работали около 50 тысяч узников концлагерей и военнопленных. В марте 2016 года, когда компания отмечала официальное 100-летие, руководство принесло извинения за сотрудничество с нацистами в годы Второй мировой войны.Производитель автомобилей Mercedez-Benz концерн Daimler-Benz существовал с 1926 по 1998 годы. Во время правления Гитлера компания снабжала вермахт разнообразной военной техникой, поставляла двигатели для самолетов, танков и подлодок, комплектующие для стрелкового оружия.О масштабах военного производства свидетельствует статистика: в 1932 году в компании работало менее 10 тысяч человек, в 1938 году — более 14 тысяч, а в 1944-м — свыше 74 тысяч человек. Среди них — примерно 7 процентов военнопленных и около 40 процентов граждан стран Европы и СССР, принудительно ввезенных в Германию.Daimler-Benz выполнял и спецзаказы. В частности, для Гитлера изготовили трехосный Mercedes G4. Это детище немецкого автопрома было оборудовано специальной подставкой под ноги и поднятым на 13 сантиметров передним пассажирским сиденьем. Именно на этой машине фюрер въехал в занятую Вену.Штабные автомобили и амфибии — разработки Фердинанда Порше. Талантливый конструктор основал свою компанию в апреле 1931 года. Он принимал участие в разработке тяжелых танков, в том числе «Тигров», и сверхтяжелого «Мауса».Его имя, по личному распоряжению Гитлера, в 1943 году было присвоено тяжелой самоходной установке Panzerjager Tiger (P). Дебютировали «Фердинанды» в битве на Курской дуге. С броней толщиной 200 миллиметров и мощной пушкой StuK 43/71 калибром 88 миллиметров, они были грозным оружием.Сверхтяжелый танк «Маус» конструкторы под руководством Порше начали проектировать в июле 1942 года. Вес этого монстра достигал 188 тонн, толщина брони — 200 миллиметров. «Маус» был вооружен пушкой калибром 128 миллиметров Pak 44 L/55.Однако в конце 1944 года, когда стало понятно, что военное поражение Германии лишь вопрос времени, Гитлер приказал свернуть все подобные проекты из-за непомерной траты ресурсов. «Маус» на фронт так и не попал. Что касается самого Фердинанда Порше, то он в декабре 1945 года был арестован по обвинению в военных преступлениях. На свободу вышел в августе 1947 года.На заводе Porsche в Штутгарте в годы войны использовался труд рабов Третьего рейха. Компания же утверждает, что под политическим давлением нацистского режима была вынуждены принять на работу несколько десятков пригнанных из Польши чернорабочих.