В Сомали впервые за 24 года погиб американский военнослужащий
Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что в Сомали погиб американский военнослужащий. Это сообщения сразу же обнажает тот факт, что в Сомали присутствует американский военный контингент, хотя ранее в США утверждали, что возможность ввода в африканское государство ограниченной миссии войск только обсуждается.
Информагентство сообщает, что американский военнослужащий получил смертельное ранение в ходе операции против аффилированной с «Аль-Каидой» (* запрещено в РФ) террористической группировки «Аш-Шабаб» (*запрещена в РФ).
Операция проводилась примерно в 65 км от столицы Сомали – города Могадишо. Место гибели солдата ВС США - город Барии. Заявлено, что американский спецназ оказывал помощь сомалийской армии. Что именно сегодня понимается под сомалийской армией в условиях фактической раздробленности Сомали, не сообщается.
Американское военное командование отмечает, что это первый случай гибели солдата армии США за последние 24 года.
Группировка «Аш-Шабаб» (*) контролирует существенную часть Сомали, фактически пытаясь «завязать» на себя и контроль основных видов экономической деятельности страны. Ранее сообщалось, что «Аш-Шабаб» оказывает влияние на так называемых сомалийских пиратов, а также занимается работорговлей.
Информагентство сообщает, что американский военнослужащий получил смертельное ранение в ходе операции против аффилированной с «Аль-Каидой» (* запрещено в РФ) террористической группировки «Аш-Шабаб» (*запрещена в РФ).
Операция проводилась примерно в 65 км от столицы Сомали – города Могадишо. Место гибели солдата ВС США - город Барии. Заявлено, что американский спецназ оказывал помощь сомалийской армии. Что именно сегодня понимается под сомалийской армией в условиях фактической раздробленности Сомали, не сообщается.
Американское военное командование отмечает, что это первый случай гибели солдата армии США за последние 24 года.
Группировка «Аш-Шабаб» (*) контролирует существенную часть Сомали, фактически пытаясь «завязать» на себя и контроль основных видов экономической деятельности страны. Ранее сообщалось, что «Аш-Шабаб» оказывает влияние на так называемых сомалийских пиратов, а также занимается работорговлей.
Использованы фотографии: https://www.nytimes.com
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