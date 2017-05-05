20:08 05 мая

В Сомали впервые за 24 года погиб американский военнослужащий

Информационное агентство Associated Press сообщает о том, что в Сомали погиб американский военнослужащий. Это сообщения сразу же обнажает тот факт, что в Сомали присутствует американский военный контингент, хотя ранее в США утверждали, что возможность ввода в африканское государство ограниченной миссии войск только обсуждается.

Информагентство сообщает, что американский военнослужащий получил смертельное ранение в ходе операции против аффилированной с «Аль-Каидой» (* запрещено в РФ) террористической группировки «Аш-Шабаб» (*запрещена в РФ).

В Сомали впервые за 24 года погиб американский военнослужащий



Операция проводилась примерно в 65 км от столицы Сомали – города Могадишо. Место гибели солдата ВС США - город Барии. Заявлено, что американский спецназ оказывал помощь сомалийской армии. Что именно сегодня понимается под сомалийской армией в условиях фактической раздробленности Сомали, не сообщается.

Американское военное командование отмечает, что это первый случай гибели солдата армии США за последние 24 года.

Группировка «Аш-Шабаб» (*) контролирует существенную часть Сомали, фактически пытаясь «завязать» на себя и контроль основных видов экономической деятельности страны. Ранее сообщалось, что «Аш-Шабаб» оказывает влияние на так называемых сомалийских пиратов, а также занимается работорговлей.

Использованы фотографии: https://www.nytimes.com
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Комментарии 1

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:03
    В Сомали впервые за 24 года погиб американский военнослужащий

    Смешно, да их там ЧВК положили дай Боже, как и французов..!
    Даже с учетом , что они там с воздуха зачистки делают и ООН молчит!
    ОТДЕЛ
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