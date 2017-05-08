Чернобыль: символ мужества

Своим героизмом и самоотверженностью при ликвидации последствий катастрофы военнослужащие заняли достойное место в отечественной истории26 апреля – международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф«По вине оперативного персонала на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв реактора с разрушением его активной зоны и выбросом радиоактивности в атмосферу и на местность. Пожар, начавшийся сразу после взрыва, потушен, но пожарные и сотрудники станции при тушении возгорания получили тяжёлое радиоактивное облучение. В настоящее время обстановка на Чернобыльской АЭС в целом находится под контролем».Такой была изначальная информация, доложенная Генеральному секретарю ЦК КПСС в апреле 1986 года. Примерно таким же было и сообщение Совета Министров СССР, переданное в средства массовой информации. Так был создан образ чрезвычайной ситуации, сложившейся на Чернобыльской АЭС…Закон СССР от 12 мая 1991 года и все последующие законодательные акты Российской Федерации имеют одно и то же название – «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Кстати сказать, этот закон положил конец дискуссиям и спорам о том, что же было в Чернобыле: авария или катастрофа. Закон чётко констатирует: на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года произошла катастрофа.От последствий чернобыльской катастрофы, по разным данным, пострадали несколько миллионов мирных граждан, проживающих в разных регионах страны. И совершенно очевидно, что если бы не самоотверженная работа ликвидаторов, то пострадавших было бы несоизмеримо больше.Главным действующим лицом в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы стали Вооружённые Силы. И это объяснимо: только армия с её технической оснащённостью, профессионализмом, организованностью и дисциплиной, с патриотизмом её личного состава, воспитанного в духе готовности к самопожертвованию ради Отечества, могла справиться с абсолютно новым, неосвоенным ранее видом спасательной операции.В течение первых двух недель мая 1986 года в Чернобыле были созданы войсковая группировка сил и система управления и руководства их действиями. Вместе с тем скоро стало ясно, что если для ликвидации последствий и дальше направлять кадровые части, то это негативно скажется на боеспособности армии. Поэтому к выполнению работ в Чернобыле решили привлечь мобилизационные ресурсы с участием кадрового офицерского состава в качестве командного звена.Для участия в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы было привлечено 321 воинское формирование из 15 военных округов, трёх флотов и двух флотилий, трёх групп войск за рубежом. Общая численность задействованных военнослужащих неизвестна, но в наше время всё чаще звучит цифра 600 тысяч человек.Руководство всеми силами ликвидации последствий осуществляли оперативная группа Политбюро ЦК КПСС, правительственная комиссия при Совете Министров СССР и оперативная группа Министерства обороны СССР. С декабря 1986 года оперативную группу Министерства обороны СССР сменила 912-я оперативная группа гражданской обороны.Для участия в ликвидации последствий катастрофы были отмобилизованы военнообязанные четырёх мобилизационных возрастных групп: II, III, IV, V. Конечно, в Чернобыль не направлялись поголовно все военнообязанные запаса. Многие из них не прошли медкомиссию по состоянию здоровья. Многие «чернобыльцы» справедливо считают ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы войной.В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 мая 1986 года № 634-188 «О проведении дезактивационных работ в районах Украинской ССР и Белорусской ССР, подвергшихся радиоактивному загрязнению в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, в частности, говорилось:«1. При устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС весь объём работ по ликвидации последствий возложить на Вооружённые Силы СССР.2. Задачи войск:– предотвращение распространения радиоактивного загрязнения на прилегающую территорию;– проведение дезактивации объектов ЧАЭС и населённых пунктов;– захоронение 4-го энергоблока и обеспечение ввода в строй 1, 2, 3-го энергоблоков.3. Учитывая большие масштабы дезактивационных работ, ускорить развёртывание соответствующих соединений, частей и подразделений, призвать из запаса на специальные учебные сборы сроком до 6 месяцев необходимое количество военнообязанных, а также привлечь из народного хозяйства в установленном порядке транспортные средства и другую технику на период выполнения работ. Призыв военнообязанных осуществлять сверх лимитов, установленных Министерству обороны…»К осени 1990 года объёмы работ по ликвидации последствий уменьшились настолько, что на высшем уровне было принято решение продолжить выполнение очистительных работ в РСФСР, Белоруссии, Украине на республиканском уровне силами специально подготовленных для этого команд, а части и соединения Министерства обороны из района ликвидационных работ вывести. 22 ноября 1990 года стал последним днём функционирования 912-й оперативной группы Гражданской обороны СССР, осуществлявшей координацию и управление деятельностью всех воинских формирований и частей Министерства обороны.Реальное участие армии в ликвидационных работах уточняет общий срок ликвидационных работ в Чернобыле, считая 22 ноября 1990 года последним днём ликвидации последствий чернобыльской катастрофы на государственном уровне.Следует особо подчеркнуть, что ликвидационная кампания по устранению последствий чернобыльской катастрофы явилась событием исторической важности в жизни страны. Мужество и героизм, проявленные военнослужащими кадра и запаса, необходимо воспевать в произведениях народного творчества и использовать в патриотической и воспитательной работе.