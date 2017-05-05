22:43 05 мая

Генштаб озвучил планы ВКС РФ в Сирии

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ направят основные усилия на наступление у Пальмиры и деблокирование Дейр эз-Зора, заявил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, передает РИА Новости

Генштаб озвучил планы ВКС РФ в Сирии


Основные усилия будут направлены на развитие наступления на восток от Пальмиры и последующее деблокирование города Дейр эз-Зор, свыше трех лет находящегося в осаде боевиков, а также освобождение северо-восточных территорий в провинции Алеппо вдоль реки Евфрат
— сказал Рудской.


Он отметил, что "установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований международной террористической организации ИГИЛ*".

ИГИЛ* - запрещена в России

Использованы фотографии: yandex.ru/images›вкс рф в сирии
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Комментарии 33

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  1. vorobey Сегодня, 21:18
    план один.. - пи пец котенку.. больше с рать в тапки не будет..
    vorobey
    1. сибиралт Сегодня, 22:09
      Озвучка всегда лучше, чем диалог глухонемых.
      сибиралт
      1. vorobey Сегодня, 22:12
        Цитата: сибиралт
        Озвучка всегда лучше, чем диалог глухонемых.


        а вот тут главное не подлезть под руку.. laughing
        vorobey
    2. NIKNN Сегодня, 22:10
      да я не понял!!!!!
      мы чего оправдываемя что ли???
      NIKNN
      1. vorobey Сегодня, 22:18
        Цитата: NIKNN
        да я не понял!!!!!
        мы чего оправдываемя что ли???


        вводим в заблуждение.. laughing ну какой игрок все карты показывает.. тем более если за столом катала США laughing
        vorobey
        1. hirurg Сегодня, 22:35
          ---Генштаб озвучил планы ВКС РФ в Сирии.
          Показал карты и направления....
          Снял штаны и повернулся...
          Ну да,...))))
          Генштаб ОЗВУЧИВАЕТ результаты, иногда.))))
          hirurg
  2. Вас Влад Сегодня, 21:18
    Интересно сколько спецназа США там положат?Которого там нет what
    Вас Влад
    1. vorobey Сегодня, 21:27
      Цитата: Вас Влад
      Интересно сколько спецназа США там положат?Которого там нет what


      а его там уже нет... спецназ США обладает удивительной способностью моментально растворяться и исчезать когда в воздухе начинает пахнуть задницей... laughing
      vorobey
      1. Вас Влад Сегодня, 21:36
        Я об чём? О том что Турция не исключает "случайного" удара по силам спецопераций США в Сирии!Я думаю что мы тоже, этого не можем исключить lol
        Вас Влад
        1. vorobey Сегодня, 21:39
          Цитата: Вас Влад
          Я об чём? О том что Турция не исключает "случайного" удара по силам спецопераций США в Сирии!Я думаю что мы тоже, этого не можем исключить lol


          ну что вы ... партнеров не бьют.. нельзя... я только за любовь.. laughing
          vorobey
        2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 21:42
          Ударить по США может только Ким у остальных очко жим жим....
          DIVAN SOLDIER
          1. vorobey Сегодня, 21:44
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            Ударить по США может только Ким у остальных очко жим жим....


            а че до сих пор не ударил ... tongue
            vorobey
            1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 21:54
              Но и США не ударили хотя грозились.
              DIVAN SOLDIER
              1. vorobey Сегодня, 22:07
                Цитата: DIVAN SOLDIER
                Но и США не ударили хотя грозились.


                наивный.. обещать не значит жениться... laughing
                vorobey
          2. Арон Заави Сегодня, 22:20
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            Ударить по США может только Ким у остальных очко жим жим....

            Это точно. Киму даже если за это уничтожат всех северокорейцев ,по барабану.
            Арон Заави
            1. vorobey Сегодня, 22:31
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: DIVAN SOLDIER
              Ударить по США может только Ким у остальных очко жим жим....

              Это точно. Киму даже если за это уничтожат всех северокорейцев ,по барабану.


              а шо таки на минуточку он тоже хезболу поддерживает что вы таки так против.. Арон не делайте больно.. Ви таки говорите шаблонами..
              vorobey
        3. Удав КАА Сегодня, 22:42
          Цитата: Вас Влад
          Турция не исключает "случайного" удара по силам спецопераций США в Сирии!
          Все просто: спецназ янки поддерживает курдов, по которым турки наносят удары. Вот чтобы потом не сетовали, что НАТо по НАТЕ отработало -- и предупреждают заранее. Но, как заявляют янкесы -- там их спецназа -- нет! Тогда и разговора быть не может... lol
          Удав КАА
  3. RASKAT Сегодня, 21:21
    Брифинг МО РФ, кому интересно.

    Вот как то так.
    RASKAT
  4. _Ugene_ Сегодня, 21:21
    Вот только США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии
    _Ugene_
    1. vorobey Сегодня, 21:31
      Цитата: _Ugene_
      Вот только США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии


      теперь и посмотрим как они там летать будут... главное не то где они будут или не будут а то куда съемочная группа белых касок поедет. laughing а вообще джентльмены мне кажется что Донбасский сценарий обкатывают наши..
      vorobey
      1. Владимир 38 Сегодня, 21:39
        Вам только кажется..
        Владимир 38
        1. vorobey Сегодня, 21:42
          Цитата: Владимир 38
          Вам только кажется..


          мне столько казалось уже... столько наговорил.. wink оказывается и птичка Ванга из отряда воробьиных laughing поживем... увидим..
          vorobey
          1. Владимир 38 Сегодня, 21:44
            Уже три года смотрим.. А точнее 17 лет. Политика вполне предсказуема. Крым единственное исключение.
            Цитата: vorobey
            мне столько казалось уже... столько наговорил.. оказывается и птичка Ванга из отряда воробьиных поживем... увидим..
            Владимир 38
            1. vorobey Сегодня, 21:50
              Цитата: Владимир 38
              Уже три года смотрим.. А точнее 17 лет. Политика вполне предсказуема. Крым единственное исключение.
              Цитата: vorobey
              мне столько казалось уже... столько наговорил.. оказывается и птичка Ванга из отряда воробьиных поживем... увидим..


              Расул Гамзатов сказал.. человеку требуется два года чтобы научиться гоаорить и 60 лет чтобы научиться молчать... перефразирую делать глупости мы учимся гораздо быстрее а вот исправлять и не повторять на это нужно время.. страну просрали (и Вы и Я в том числе), свободы хотели.. извините что никто не предупредил что бардак идет бонусом.. lol
              vorobey
              1. Владимир 38 Сегодня, 22:15
                [/quote]
                [quote=vorobey]Расул Гамзатов сказал.. человеку требуется два года чтобы научиться гоаорить и 60 лет чтобы научиться молчать... перефразирую делать глупости мы учимся гораздо быстрее а вот исправлять и не повторять на это нужно время.. страну просрали (и Вы и Я в том числе), свободы хотели.. извините что никто не предупредил что бардак идет бонусом..
                [/quote]
                Рассуждения глубокие у Гамзатова , но думаю, что речь была не о политике. И с тем что страну просрали( и Вы и Я )не согласен. Я не отношусь к элите и ни коим образом не могу влиять на политику. У простого человека есть иллюзия, что он может выбирать власть. Но это иллюзия.. Демократия - это власть демократов и не более. Про время вы верно заметили, но я думаю, что его было достаточно, для восстановления страны. В 1961 г. мы стали космической державой и это после самой ужасной войны за всю историю планеты, потребовалось 15 лет. Мы жили в очень комфортных условиях, имею ввиду цены на нефть. И наше правительство ничего путного не смогла создать за 17 лет. От того считаю, что уже и не создаст.
                Владимир 38
                1. vorobey Сегодня, 22:24
                  Цитата: Владимир 38
                  Владимир 38


                  есть замечательная фраза в фильме брат два... так это про нас.. куда вся наша социалистическая идеология и воспитание делось в одночасье... бакс задавил.. laughing
                  vorobey
                  1. Владимир 38 Сегодня, 22:33
                    Идеологию формируют идеологи, они же элита общества. Элита продалась и идеология стала другой, примитивной. И к сожалению Путин не стал ничего менять, а у него была такая возможность. В СССР все было хорошо, нужно было только малый бизнес разрешить и собственность, да и не содержать пол мира. И жили бы сейчас припеваючи. Мое мнение.
                    Владимир 38
                    1. vorobey Сегодня, 22:43
                      Цитата: Владимир 38
                      Идеологию формируют идеологи, они же элита общества. Элита продалась и идеология стала другой, примитивной. И к сожалению Путин не стал ничего менять, а у него была такая возможность. В СССР все было хорошо, нужно было только малый бизнес разрешить и собственность, да и не содержать пол мира. И жили бы сейчас припеваючи. Мое мнение.


                      Вождю , царю.. после ЕБНа досталась дырявая страна с кучей проблем . войной в подбрюшье на кавказе, толпой вооруженных людей это я не про армию и прочими бедами, без союзников и кучей долгов.. народу стыднобыло называть себя русским настолько привили за ые 10 лет комплекс вины вплоть до везувия в Помпеи... да.. сейчас я защищаю несмотря на то что со многим не согласен.. у меня 4 детей и свой бизнес мне есть на что обижаться... но не об этом речь. подойдите с другой стороны и проанализируйте... а еще мой любимый вопрос.. кого предложите в качестве альтернативы на трон.. давайте обсудим..
                      vorobey
      2. тол100в Сегодня, 21:46
        Цитата: vorobey
        а то куда съемочная группа белых касок поедет.

        Куда-бы эти постановщики не ехали со всеми псевдо-нападениями, но они приедут к заслуженному финалу - !!!!
        тол100в
        1. vorobey Сегодня, 21:52
          Цитата: тол100в
          Цитата: vorobey
          а то куда съемочная группа белых касок поедет.

          Куда-бы эти постановщики не ехали со всеми псевдо-нападениями, но они приедут к заслуженному финалу - !!!!


          Высшим судом будет если их накроет авиация наглоамериканской калолиции
          vorobey
  5. Александр 3 Сегодня, 21:22
    Дэйр эз-Зор это Сирийский Сталинград
    Александр 3
    1. vorobey Сегодня, 21:31
      Цитата: Александр 3
      Дэйр эз-Зор это Сирийский Сталинград


      точнее Ленинград
      vorobey
      1. рич Сегодня, 21:49
        четвертый год в осаде. ассоциации прямо напрвшиваются
        рич
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