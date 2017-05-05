---Генштаб озвучил планы ВКС РФ в Сирии.

Основные усилия будут направлены на развитие наступления на восток от Пальмиры и последующее деблокирование города Дейр эз-Зор, свыше трех лет находящегося в осаде боевиков, а также освобождение северо-восточных территорий в провинции Алеппо вдоль реки Евфрат

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ направят основные усилия на наступление у Пальмиры и деблокирование Дейр эз-Зора, заявил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, передает РИА Новости — сказал Рудской.Он отметил, что "установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований международной террористической организации ИГИЛ*".ИГИЛ* - запрещена в России