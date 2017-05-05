Генштаб озвучил планы ВКС РФ в Сирии
Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ направят основные усилия на наступление у Пальмиры и деблокирование Дейр эз-Зора, заявил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской, передает РИА Новости
Он отметил, что "установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований международной террористической организации ИГИЛ*".
ИГИЛ* - запрещена в России
Основные усилия будут направлены на развитие наступления на восток от Пальмиры и последующее деблокирование города Дейр эз-Зор, свыше трех лет находящегося в осаде боевиков, а также освобождение северо-восточных территорий в провинции Алеппо вдоль реки Евфрат— сказал Рудской.
Он отметил, что "установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований международной террористической организации ИГИЛ*".
ИГИЛ* - запрещена в России
Использованы фотографии: yandex.ru/images›вкс рф в сирии
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти