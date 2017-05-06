В Погранслужбе ФСБ РФ рассказали о том, что украинский катер делал у берегов Крыма

На пульт дежурного службы в Балаклаве Пограничного управления ФСБ России по республике Крым поступила информация о том, что к государственной границе РФ приблизился поисково-спасательный катер (флаг Украина), экипаж которого производит фото и видеосъёмку российских судов. Пограничники предупредили украинский катер и пресекли дальнейшие противоправные действия с его стороны.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России комментирует инцидент с украинским катером в Чёрном море, о котором накануне вышел материал в том числе и на «ВО» . Напомним, что, по словам украинской стороны, 23 апреля катер находился «в территориальных водах Украины», а его экипаж «героически себя вёл во время приближения российских кораблей».По данным Погранслужбы ФСБ РФ, катер вёл наблюдение за российскими судами, приблизившись к границам РФ в районе Крымского полуострова. РИА Новости приводит заявление:Украинский катер вёл фото- и видеофиксацию работы земснарядов (судно, предназначенное для дноуглубительных работ или добычи нерудных стройматериалов) «Печора» и «Амур» в районе Крыма. Пограничная служба сочла приближение украинского катера к российским техническим судам опасным и предприняла действия в соответствии с международным законодательством. Отмечается, что огонь по украинскому катеру не открывался.Как только к украинскому плавсредству стали приближаться катера погранслужбы, тот начал уходить в сторону Скадовска (Херсонская область, Украина), о чём и сообщил командир украинского экипажа.