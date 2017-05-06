07:50 06 мая

В Погранслужбе ФСБ РФ рассказали о том, что украинский катер делал у берегов Крыма

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России комментирует инцидент с украинским катером в Чёрном море, о котором накануне вышел материал в том числе и на «ВО» . Напомним, что, по словам украинской стороны, 23 апреля катер находился «в территориальных водах Украины», а его экипаж «героически себя вёл во время приближения российских кораблей».

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, катер вёл наблюдение за российскими судами, приблизившись к границам РФ в районе Крымского полуострова. РИА Новости приводит заявление:
На пульт дежурного службы в Балаклаве Пограничного управления ФСБ России по республике Крым поступила информация о том, что к государственной границе РФ приблизился поисково-спасательный катер (флаг Украина), экипаж которого производит фото и видеосъёмку российских судов. Пограничники предупредили украинский катер и пресекли дальнейшие противоправные действия с его стороны.


В Погранслужбе ФСБ РФ рассказали о том, что украинский катер делал у берегов Крыма



Украинский катер вёл фото- и видеофиксацию работы земснарядов (судно, предназначенное для дноуглубительных работ или добычи нерудных стройматериалов) «Печора» и «Амур» в районе Крыма. Пограничная служба сочла приближение украинского катера к российским техническим судам опасным и предприняла действия в соответствии с международным законодательством. Отмечается, что огонь по украинскому катеру не открывался.

Как только к украинскому плавсредству стали приближаться катера погранслужбы, тот начал уходить в сторону Скадовска (Херсонская область, Украина), о чём и сообщил командир украинского экипажа.


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Комментарии 17

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  1. Подрезчик Сегодня, 05:45
    Разведчик! И к тому же трусливый!
    Подрезчик
    1. dedBoroded Сегодня, 05:55
      Не разведчик, а обычный провокатор!
      dedBoroded
      1. ЛукичЪ Сегодня, 06:07
        Цитата: dedBoroded
        Не разведчик, а обычный провокатор!

        одно другому не мешает
        ЛукичЪ
      2. Zoldat_A Сегодня, 06:13
        Цитата: dedBoroded
        Не разведчик, а обычный провокатор!

        Тонкинский залив - 2 ?
        Тогда-то грубо сляпано было, а теперь на такое вообще никто не поведётся....
        Zoldat_A
  2. 30 вис Сегодня, 06:33
    А вот перелельная реальность из Нэзалэжной ..... Из более мягкой укро газеты -http://112.ua/- Российский корабль 24 апреля 2017 года во время проведения спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска, штатных учений совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфрастурктуры Украины.

    Корабли Российской Федерации, базирующиеся в аннексированном Россией Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием "застопорить ход и лечь в дрейф".

    Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяли курс на Скадовск. ...___ ... Укро херои и ахрыссивны москали . Всё у них с головы на наги .. Паралельная свидомая действительность ..
    30 вис
    1. Jovanni Сегодня, 07:09
      Да им после Крыма везде захваты мерещатся. Причем то, что у них всю власть в стране американские ставленники прибрали к рукам, - это нормально...
      Jovanni
  3. Mixweb Сегодня, 06:41
    Не удивлюсь, если в некоторых укропских источниках было сказано, что украинский катер потопил половину ЧФ РФ и безнаказанно ушел)))
    Mixweb
    1. 30 вис Сегодня, 06:51
      А вот ещё "глоток свободы " от свидомых бандеровцев ----Как сообщал "Обозреватель", вблизи Скадовска военные РФ попытались захватить украинский катер, который участвовал в штатных учениях. Команда украинского катера отказалась выполнять требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего судно взяло курс на Скадовск.Обозревательвчера в 19:57-- морские херои украыны готовятся к получению наград за храбрость . Очень быстро смогли убежать на баркасе (линкоре ) у Скадовск !
      30 вис
  4. Смог Сегодня, 06:41
    Да ладно вам- провокатор, разведчик, ну и прочая ерундистика.Ну плыл (именно плыл) поисково-спасательный (!!!!!!) катер великого войска морскова страны окраины.Глядят- два ЗЕМСНАРЯДА чего то с дном Черного моря что то делают. А кто Черное море выкопал? Правильно вел ик коукры!!!!! А раз вырыли не замай, нашинское оно Черное море, а тут кляты москалики будут понимаш с нашим дном что то делать (Д.Б.) И взыграл у них ретивое и поплыли вэликоукры порядок наводить.
    Ну а дальше сказка закончилась, началась проза жизни от которой пришлось срочно сматываться hi
    Смог
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:50
      Цитата: Смог
      А кто Черное море выкопал?

      Ну смог , посмеялся от души!!!! laughing wassat
      ОТДЕЛ
      1. avg-mgn Сегодня, 07:21
        Ха, ха,...! Так значит не докопали, вот наши и исправляли брак Великих Укров.
        avg-mgn
      2. ЛукичЪ Сегодня, 07:25
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну смог , посмеялся от души!!!

        а как это?
        ЛукичЪ
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:06
    Самолёт уже обстреливали, причём СВЕРХУ! Теперь надо было катер утопить. Но вот гуманность... мешает нам гуманность. Сущность скакунов - провокация, причем глупая и трусливая am
    Горный стрелок
    1. avg-mgn Сегодня, 07:26
      Сущность скакунов - провокация,..
      Ну и зачем вестись на глупые провокации?
      avg-mgn
  6. ibn.shamai Сегодня, 07:16
    А лохлы пишут что ихний катер чуть ли не со всем черноморским флотом сражался...... и победил! Экипаж представлен к гос. наградам за "героизм и мужество" при отражении российской атаки! Вот блин сказочники!
    ibn.shamai
  7. ibn.shamai Сегодня, 07:26
    Цитата: 30 вис
    Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины.

    Потом показали Русским голую задницу и героически резко слиняли!
    ibn.shamai
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:41
    а его экипаж «героически себя вёл во время приближения российских кораблей».

    ... ага, скулил "щэ нэ вмэрла" laughing ...
    a.s.zzz888
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