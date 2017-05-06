Саудовская Аравия купит у США военные корабли и систему ПРО THAAD

Как известно, одним из государств, которые посетит Трамп с первым после своего избрания на президентский пост зарубежным визитом, станет Саудовская Аравия. Повод для визита, как выясняется, существенный. Трамп собирается обсудить с королём Саудовской Аравии вопрос заключения контракта на поставки саудитам систем противоракетной обороны THAAD. В очередной раз разговор зашёл о том, что таким образом Саудовская Аравия «сможет себя обезопасить от возможных ракетных ударов со стороны Ирана». Старая тема, которую из «чулана» вытаскивает уже и Дональд Трамп.По данным американских СМИ, Трамп считает, что на безопасности Саудовской Аравии «не лучшим образом сказалась ядерная сделка, заключённая при Бараке Обаме». С чего вдруг у Трампа возникли опасения о саудовской безопасности, не сообщается.Известно и о том, что Эр-Рияд намеревается приобрести у США не только системы ПРО THAAD, но также четыре боевых корабля и программное обеспечение для управления и контроля над ходом боевых операций. Это говорит о том, что Саудовская Аравия явно собирается расширять границы боевого применения своих войск, не ограничивая это применение территорией соседнего Йемена, где саудовские войска испытывают явные трудности.Кстати, сделка по поставке Саудовской Аравии четырёх боевых кораблей американского производства обсуждалась ещё в 2015 году. Сумма предполагаемого контракта только по военным кораблям составляет около 11,5 млрд долларов. Общая же сумма контракта Эр-Рияда с Вашингтоном может превысить 20 млрд долларов.