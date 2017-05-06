07:50 06 мая

Саудовская Аравия купит у США военные корабли и систему ПРО THAAD

Как известно, одним из государств, которые посетит Трамп с первым после своего избрания на президентский пост зарубежным визитом, станет Саудовская Аравия. Повод для визита, как выясняется, существенный. Трамп собирается обсудить с королём Саудовской Аравии вопрос заключения контракта на поставки саудитам систем противоракетной обороны THAAD. В очередной раз разговор зашёл о том, что таким образом Саудовская Аравия «сможет себя обезопасить от возможных ракетных ударов со стороны Ирана». Старая тема, которую из «чулана» вытаскивает уже и Дональд Трамп.

Саудовская Аравия купит у США военные корабли и систему ПРО THAAD


По данным американских СМИ, Трамп считает, что на безопасности Саудовской Аравии «не лучшим образом сказалась ядерная сделка, заключённая при Бараке Обаме». С чего вдруг у Трампа возникли опасения о саудовской безопасности, не сообщается.


Известно и о том, что Эр-Рияд намеревается приобрести у США не только системы ПРО THAAD, но также четыре боевых корабля и программное обеспечение для управления и контроля над ходом боевых операций. Это говорит о том, что Саудовская Аравия явно собирается расширять границы боевого применения своих войск, не ограничивая это применение территорией соседнего Йемена, где саудовские войска испытывают явные трудности.

Кстати, сделка по поставке Саудовской Аравии четырёх боевых кораблей американского производства обсуждалась ещё в 2015 году. Сумма предполагаемого контракта только по военным кораблям составляет около 11,5 млрд долларов. Общая же сумма контракта Эр-Рияда с Вашингтоном может превысить 20 млрд долларов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Alert5
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Комментарии 11

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  1. Zoldat_A Сегодня, 06:04
    Кто там вчера говорил про сотрудничество Пентагона и Рособоронэкспорта? Для нации барыг главное - заработать на войне. А кто там в кого стрелять будет - и не важно даже. Желательно, конечно, чтобы стреляли в Россию.....
    От них можно другого ждать????
    Zoldat_A
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:46
      Интересно , а когда Трамп в Израиль поедет с визитом что предложит в подарок..? АПЛ может быть или авианосец..
      ОТДЕЛ
      1. Zoldat_A Сегодня, 06:48
        Цитата: ОТДЕЛ
        что предложит в подарок..? АПЛ может быть или авианосец

        Да что угодно... Но - за их израильские деньги... Бизнес - ничего личного....
        Zoldat_A
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:53
          Цитата: Zoldat_A
          Но - за их израильские деньги... Бизнес - ничего личного....

          Вот в этом я сильно сомневаюсь, Израиль не любит платить, это уже давно известно.
          ОТДЕЛ
    2. Арарат Сегодня, 06:55
      А что Росчия только мирным и безвредным странам оружие продает?
      Арарат
      1. vorobey Сегодня, 07:36
        Цитата: Арарат
        А что Росчия только мирным и безвредным странам оружие продает?


        мирные и безвредные страны..это как. request .. огласите весь список пожалуйста...
        vorobey
  2. Ольгович Сегодня, 06:13
    Две "демократии" нашли друг друга....
    Ольгович
  3. Старый26 Сегодня, 06:22
    Ну покупка систем ПРО Саудами в принципе было ожидаемым событием. За последние 10-15 лет уровень ракетной техники Ирана повысился, а Сауды с Ираном никогда, насколько помню, не были друзьями
    Старый26
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:53
    Саудовская Аравия купит у США военные корабли и систему ПРО THAAD
    Из саудитов вояки.Как из гуано пуля. laughing Пусть хоть что покупают.А трамповская Америка решила внести драйва судя по всему.Между ближневосточными друзьями Америки..Или Израиль и Саудовская Аравия браты? bully
    Наблюдатель2014
    1. 31rus4 Сегодня, 07:37
      Уважаемые,очень важный визит ,по всем параметрам ,это и цена на нефть и контроль региона и экономическая проблема,но самое интересное конечно вооружение.Саудиты это и база и плацдарм и на Сирию и на Иран,а если глобально ,то вполне вероятно и против России в первую очередь
      31rus4
  5. профессор Сегодня, 07:38
    Сумма предполагаемого контракта только по военным кораблям составляет около 11,5 млрд долларов. Общая же сумма контракта Эр-Рияда с Вашингтоном может превысить 20 млрд долларов.

    1. США молодцы. Вот так надо поддерживать свой ВПК. good
    2. Саудиты и Исламское Государство Иран вернутся в средние века не произведя ни одного выстрела, а лишь по причине того, что выкачают всю свою нефть.
    профессор
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