07:51 06 мая

Венесуэльская оппозиция начала крушить памятники Уго Чавесу

После заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о необходимости созыва Учредительного собрания и проведения ряда политических реформ уличные протесты вспыхнули с новой силой. Оппозиция во главе с Энрике Каприлесом фактически подтвердила тот факт, что никакие решения Мадуро её не интересуют. Главная цель – добраться до власти при активной поддержке американского капитала.

Акции оппозиции приводят к настоящим погромам в целом ряде городов страны. Дошло до того, что в городе Вилья-дель-Росарио был сброшен с постамента памятник бывшему президенту страны Уго Чавесу. Затем памятник начали крушить уже на земле, облили бензином и подожгли.

Венесуэльская оппозиция начала крушить памятники Уго Чавесу



Антиоппозиционные силы заявили, что эта акция обнажает сущность протестов: на улицы выведены люди, которые спонсируются крупными капиталистическими кругами, в интересы которых не входит построение государства социального равноправия, за которое боролся Уго Чавес. К этим людям присоединились откровенные радикалы.



При этом отмечено, что венесуэльская оппозиция действует по тем же лекалам, по которым действовали протестующие в ряде стран мира, где активизировались американские «общественные фонды». В частности, используется методика сидячего протеста – демонстранты, которые только что громили полицейские участки и поджигали машины, усаживаются на дороги и «превращаются» в мирных акционистов. И любые попытки задержаний выставляются в качестве посягательств на свободу и демократические ценности с одновременным ведением репортажа «Би-Би-Си» или CNN.


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Комментарии 5

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  1. vorobey Сегодня, 07:45
    прямо дежавю... если начнут орать слава украине или москоляку на гиляку... точно скажу что сценарист один laughing
    vorobey
    1. vovanpain Сегодня, 07:49
      Где то это уже видели. yes И после сноса памятников жизнь в этом где то,"зацвела" новыми красками. laughing
      vovanpain
    2. ЛукичЪ Сегодня, 07:50
      Цитата: vorobey
      прямо дежавю... если начнут орать слава украине или москоляку на гиляку... точно скажу что сценарист один

      а он и есть один. не удивлюсь, если скоро "неизвестные" снайперы появятся
      ЛукичЪ
    3. МПК105 Сегодня, 07:51
      Простите,что вмешиваюсь-сами мы не местные...
      Цитата: vorobey
      прямо дежавю... если начнут орать слава украине или москоляку на гиляку... точно скажу что сценарист один laughing

      Да тут и думать не надо будет ни о чём-на поверхности всё... wink
      МПК105
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 07:48
    В Венесуэле, много новой российской военной техники. Если оппозиция придет к власти, американцы заберут к себе на полигоны Су-30 и всё остальные вкусные няшки sad
    Невский_ЗУ
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