Венесуэльская оппозиция начала крушить памятники Уго Чавесу

После заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро о необходимости созыва Учредительного собрания и проведения ряда политических реформ уличные протесты вспыхнули с новой силой. Оппозиция во главе с Энрике Каприлесом фактически подтвердила тот факт, что никакие решения Мадуро её не интересуют. Главная цель – добраться до власти при активной поддержке американского капитала.Акции оппозиции приводят к настоящим погромам в целом ряде городов страны. Дошло до того, что в городе Вилья-дель-Росарио был сброшен с постамента памятник бывшему президенту страны Уго Чавесу. Затем памятник начали крушить уже на земле, облили бензином и подожгли.Антиоппозиционные силы заявили, что эта акция обнажает сущность протестов: на улицы выведены люди, которые спонсируются крупными капиталистическими кругами, в интересы которых не входит построение государства социального равноправия, за которое боролся Уго Чавес. К этим людям присоединились откровенные радикалы.При этом отмечено, что венесуэльская оппозиция действует по тем же лекалам, по которым действовали протестующие в ряде стран мира, где активизировались американские «общественные фонды». В частности, используется методика сидячего протеста – демонстранты, которые только что громили полицейские участки и поджигали машины, усаживаются на дороги и «превращаются» в мирных акционистов. И любые попытки задержаний выставляются в качестве посягательств на свободу и демократические ценности с одновременным ведением репортажа «Би-Би-Си» или CNN.