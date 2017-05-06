Израиль показал результаты удара по аэропорту Дамаска
Накануне израильское телевидение продемонстрировало фотоснимки международного аэропорта Дамаска, сделанные с помощью спутника. На кадрах показаны результаты ракетного удара, который производился из воздушного пространства Израиля самолётами этого государства. По крайней мере, именно так ситуацию представители в израильском военном ведомстве.
Израильский телеканал утверждается, что удар наносился по ангару, в который было отгружено оружие, прибывшее из Тегерана.
Из материала:
При этом заявлено, что самолётов внутри объекта не было.
На коллаже, состоящем из двух снимков, представлен объект, отснятый в январе и в конце апреля текущего года. Своеобразный вариант «До и После» от Израиля.
Отмечено, что снимки делал израильский спутник-шпион Eros B.
Отдельные эксперты заявляют, что израильские самолёты могли применить противобункерные бомбы MPR-500, превращённые в корректируемые боеприпасы посредством специального комплекта JDAM.
Из презентационного ролика израильских бетонобойных боеприпасов от компании IMI.
Израильский телеканал утверждается, что удар наносился по ангару, в который было отгружено оружие, прибывшее из Тегерана.
Из материала:
Это оружие предназначалось для группировки «Хезболла». Оружие находилось в грузовиках в ангаре, предназначавшемся для самолётов.
При этом заявлено, что самолётов внутри объекта не было.
На коллаже, состоящем из двух снимков, представлен объект, отснятый в январе и в конце апреля текущего года. Своеобразный вариант «До и После» от Израиля.
Отмечено, что снимки делал израильский спутник-шпион Eros B.
Отдельные эксперты заявляют, что израильские самолёты могли применить противобункерные бомбы MPR-500, превращённые в корректируемые боеприпасы посредством специального комплекта JDAM.
Из презентационного ролика израильских бетонобойных боеприпасов от компании IMI.
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