Израиль показал результаты удара по аэропорту Дамаска

Это оружие предназначалось для группировки «Хезболла». Оружие находилось в грузовиках в ангаре, предназначавшемся для самолётов.

Накануне израильское телевидение продемонстрировало фотоснимки международного аэропорта Дамаска, сделанные с помощью спутника. На кадрах показаны результаты ракетного удара, который производился из воздушного пространства Израиля самолётами этого государства. По крайней мере, именно так ситуацию представители в израильском военном ведомстве.Израильский телеканал утверждается, что удар наносился по ангару, в который было отгружено оружие, прибывшее из Тегерана.Из материала:При этом заявлено, что самолётов внутри объекта не было.На коллаже, состоящем из двух снимков, представлен объект, отснятый в январе и в конце апреля текущего года. Своеобразный вариант «До и После» от Израиля.Отмечено, что снимки делал израильский спутник-шпион Eros B.Отдельные эксперты заявляют, что израильские самолёты могли применить противобункерные бомбы MPR-500, превращённые в корректируемые боеприпасы посредством специального комплекта JDAM.Из презентационного ролика израильских бетонобойных боеприпасов от компании IMI.