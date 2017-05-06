10:43 06 мая

Израиль показал результаты удара по аэропорту Дамаска

Накануне израильское телевидение продемонстрировало фотоснимки международного аэропорта Дамаска, сделанные с помощью спутника. На кадрах показаны результаты ракетного удара, который производился из воздушного пространства Израиля самолётами этого государства. По крайней мере, именно так ситуацию представители в израильском военном ведомстве.

Израильский телеканал утверждается, что удар наносился по ангару, в который было отгружено оружие, прибывшее из Тегерана.

Из материала:
Это оружие предназначалось для группировки «Хезболла». Оружие находилось в грузовиках в ангаре, предназначавшемся для самолётов.



При этом заявлено, что самолётов внутри объекта не было.

На коллаже, состоящем из двух снимков, представлен объект, отснятый в январе и в конце апреля текущего года. Своеобразный вариант «До и После» от Израиля.

Израиль показал результаты удара по аэропорту Дамаска


Отмечено, что снимки делал израильский спутник-шпион Eros B.

Отдельные эксперты заявляют, что израильские самолёты могли применить противобункерные бомбы MPR-500, превращённые в корректируемые боеприпасы посредством специального комплекта JDAM.

Из презентационного ролика израильских бетонобойных боеприпасов от компании IMI.



2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zibelew Сегодня, 10:16
    А сначала отрицали факт удара. А на территории Израиля нет ничего, что угрожает другим странам?
    Zibelew
    1. Арон Заави Сегодня, 10:19
      Цитата: Zibelew
      А сначала отрицали факт удара

      Ну извини.
      Арон Заави
      1. рич Сегодня, 10:23
        показаны результаты ракетного удара, который производился из воздушного пространства Израиля самолётами этого государства.

        Смысл закрывать небо над Сирией? Если авиаудары наносятся из сопредельного воздушного пространства. Только от вертолетов и штурмовой авиации?
        рич
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:26
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Zibelew
        А сначала отрицали факт удара

        Ну извини.

        Да мы все понимаем Арон ...! Вы не исправимы... wassat
        Ну как говорится в России ПОНЕСЛОСЬ! Аллах Акбар ..
        ОТДЕЛ
      3. g16.ru Сегодня, 10:33
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Zibelew
        А сначала отрицали факт удара

        Ну извини.


        "Извини" по очередному факту военной агрессии против суверенного государства?
        Которое не может ничего противопоставить агрессору, так как и без того погрязло в затяжном конфликте с внешним врагом, которому все "цивилизованные страны" старательно помогают?

        Действия "государства израилева" мне очень напоминают эдакого дебелого переросля, который всех задирает, а когда получает заслуженное - бежит к папочке со словами "меня обидели".
        Кто есть "папочка" - и так ясно, или подсказать?

        Подло, мезрко и низко - как обычно, ничего нового в "цивилизованном мире" не придумали.
        g16.ru
  2. Горный стрелок Сегодня, 10:23
    Вот ведь разведка у кого работает! Я в восхищении. Не одобряя, разумеется, удара с воздуха по соседнему государству. Что характерно, плевать хотели на общественное мнение. Сказано - "будем мочить в сортире"? И будут мочить.
    Горный стрелок
    1. ИванИванов Сегодня, 10:26
      Правда разведке приходится верить на слово
      ИванИванов
    2. Арон Заави Сегодня, 10:27
      Цитата: Горный стрелок
      Вот ведь разведка у кого работает! Я в восхищении. Не одобряя, разумеется, удара с воздуха по соседнему государству. Что характерно, плевать хотели на общественное мнение. Сказано - "будем мочить в сортире"? И будут мочить.

      Ну при всем сочувствии к сирийцам, хотелось бы ,что бы их руководство не превращало свою территорию в перевалочный пункт для оружия , направленного против Израиля.
      Арон Заави
      1. g16.ru Сегодня, 10:35
        Цитата: Арон Заави
        Ну при всем сочувствии к сирийцам, хотелось бы ,что бы их руководство не превращало свою территорию в перевалочный пункт для оружия , направленного против Израиля.

        Доказательств, как обычно, нет и не будет?
        Просто потому, что "а мне так разведка донесла"?
        Даже не смешно.
        g16.ru
        1. Арон Заави Сегодня, 10:41
          Цитата: g16.ru

          Доказательств, как обычно, нет и не будет?
          Просто потому, что "а мне так разведка донесла"?
          Даже не смешно.

          Вам не кажется ,что разведсообщество Израиля обязано отчитываться и нести ответственность за информацию перед военно-политическим кабинетом Израиля, а не перед читателями "ВО"?
          Арон Заави
      2. сибиралт Сегодня, 10:36
        Если оружие поставляет Иран, то пусть попробуют его и бомбить! Или там со стукачами плохо?
        сибиралт
      3. Ныробский Сегодня, 10:41
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Горный стрелок
        Вот ведь разведка у кого работает! Я в восхищении. Не одобряя, разумеется, удара с воздуха по соседнему государству. Что характерно, плевать хотели на общественное мнение. Сказано - "будем мочить в сортире"? И будут мочить.

        Ну при всем сочувствии к сирийцам, хотелось бы ,что бы их руководство не превращало свою территорию в перевалочный пункт для оружия , направленного против Израиля.

        Там Иран планирует свою базу организовать. Интересно, если такой бункер будет находиться на иранской базе, Израиль так же решительно его отбомбит, или воздержится, опасаясь получить ответку?
        Ныробский
    3. ser-pov Сегодня, 10:30
      Ну давайте и мы будем отвечать постоянно... К чему это приведет? А для Израиля это до поры до времени, пока на это смотрят сквозь пальцы...По мне так это просто беспредел..
      ser-pov
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 10:34
      Цитата: Горный стрелок
      Вот ведь разведка у кого работает!

      Нам бы их лобби и связи на планете..Так что не нужно их слишком восхвалять, они по сути такой ореол себе в СМИ выбрали после того как их немцы (по одному окрику в колонны выстраивали..) Я не антисемит . сразу предупреждаю, просто наблюдение! hi
      ОТДЕЛ
  3. g16.ru Сегодня, 10:41
    Цитата: ОТДЕЛ
    Ну как говорится в России ПОНЕСЛОСЬ! Аллах Акбар ..

    В России говорится "воистину Акбар" и к истинным "аллахакбарам" (именно так, причем со всем уважением к мусульманам России) отношение соответствующее
    g16.ru
Картина дня