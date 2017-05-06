15:33 06 мая

Минобороны РФ обвинило Пентагон в зацикленности на "холодной войне"

Генералы Пентагона зациклены на "холодной войне" с Россией и не понимают реальных угроз безопасности, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Так он прокомментировал выступление в американском сенате командующего силами специальных операций ВС США генерала Реймонда Томаса, передает РИА Новости

Томас в своей речи назвал Россию "одной из пяти основных угроз для США" и отметил, что агрессивные действия Москвы носят постоянный характер.




Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах "холодной войны", как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять. Нас часто спрашивают, чем офицеры российских сил специальных операций отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность
— заявил он.

Он отметил, что "из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне требования к военнослужащим ССО иные, если не сказать больше".

Вероятно, поэтому они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны
— заключил Конашенков.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›генерал-майор игорь конашенков фото
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Комментарии 16

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  1. cniza Сегодня, 13:52
    Вероятно, поэтому они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны


    Они хотят увеличивать и осваивать бюджет , а война для них - это если только , со странами третьего мира.
    cniza
    1. oleg-gr Сегодня, 13:53
      Холодная война - самый лучший период для "ястребов". Денег не жалеют, много внимания у политиков, "дурацкие вопросы" про разоружение не задают. В общем и целом - ляпота, как сказал Иван Васильевич (Грозный).
      oleg-gr
      1. ser-pov Сегодня, 13:56
        Зачет Конашенкову за троллинг амерских генералов... Хорошо хоть, прямо как Задорнов не сказал- "Ну тупые...." fellow
        ser-pov
        1. sgazeev Сегодня, 14:07
          Цитата: ser-pov
          Зачет Конашенкову за троллинг амерских генералов... Хорошо хоть, прямо как Задорнов не сказал- "Ну тупые...." fellow

          sgazeev
        2. Чёрный Сегодня, 14:17
          Умом нам запад не понять, аршином тоже не измерять. Лавров сказал " де6илы ....... и тут Лаврову можно верить laughing
          Чёрный
          1. ЛукичЪ Сегодня, 14:46
            Цитата: Чёрный
            Лавров сказал " де6илы ....... и тут Лаврову можно верить

            ЛукичЪ
      2. ЛукичЪ Сегодня, 14:49
        Цитата: oleg-gr
        Холодная война - самый лучший период для "ястребов".

        вот поэтому контуженный маккейн там в конгрессе и рулит. остальные генералы из пентагона рядом стоят
        ЛукичЪ
    2. ser-pov Сегодня, 13:59
      Да уж куда уже увеличивать..? Они бы то что,уже выделено, попилить успели бы - бедолаги... wassat
      ser-pov
      1. рич Сегодня, 14:45
        главными качествами российских офицеров являются ум и решительность

        А главными качествами американских - безумная решительность, Хотя почему только американских? Достаточно комментарии на ВО почитать
        рич
  2. Вальцманюга Сегодня, 13:57
    Вроде солидные люди а все жалуетесь на отмороженных пеньдосов , пора уже понять что от "демократических" мародеров и фашистов уговоры и заискивания не помогают , их считают за проявление слабости и бьют еще сильнее .
    Вальцманюга
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:59
    Да без России смысл их существования становится вопросом вопросов. Или враг должен быть реально силён, и тогда все оправдано - и рост бюджетов, и новые звёзды на погонах, или "штык в землю" и по домам, лужайки стричь. laughing
    Горный стрелок
  4. poquello Сегодня, 14:07
    Россия единственная страна способная их уничтожить, успокоиться не могут.
    poquello
    1. rrrd Сегодня, 14:14
      С языка снял.
      rrrd
  5. Siegen Сегодня, 14:53
    Генералы Пентагона ... не понимают реальных угроз безопасности

    Что ждёт пентагоновских генералов?
    "...решительность..." офицеров российских сил специальных операций...
    Siegen
  6. uporov65 Сегодня, 14:55
    «Угроза» со стороны России, это гарантированный лакомый кусок от бюджета страны на военные нужды. Это возможность для Пентагона чтобы переоснастить свои вооружённые силы, и подпитать свой военпром. А за счёт локальных конфликтов, то есть, впендюривание демократии, избавится от не актуального для вооружённых сил оружия.
    uporov65
  7. словак Сегодня, 15:03
    Вывод: в ФША должны начать происходить инциденты, вплоть до аналогичных 11.09, чтобы они перестали пугать себя и весь мир мифической агрессией РФ, и занялись собой
    словак
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