Минобороны РФ обвинило Пентагон в зацикленности на "холодной войне"

Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах "холодной войны", как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять. Нас часто спрашивают, чем офицеры российских сил специальных операций отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность

Вероятно, поэтому они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны