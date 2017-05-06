Аваков "разрешил" украинцам праздновать 9 мая

На всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день — подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления!

Празднуйте, горюйте, возлагайте цветы и отдавайте честь — это право каждого гражданина Украины. Но создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не допустит