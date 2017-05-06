Аваков "разрешил" украинцам праздновать 9 мая
Украинцы могут праздновать Девятое мая и посещать шествия и акции, такие как "Бессмертный полк", но правоохранительные органы не допустят антиукраинских высказываний и символики на памятных мероприятиях, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков, передает РИА Новости
По словам Авакова, "Бессмертный полк" используют, чтобы устроить "внутренние конфликты в украинском обществе".
Ранее украинские националисты заявили, что собираются провести Девятого мая свою акцию под названием "Смертный полк". В СБУ пообещали принять меры, чтобы не допустить провокаций, и отметили, что оснований для запрета "Бессмертного полка" нет.
На всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день — подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления!— написал министр в Facebook, пообещав, что все попытки со стороны "жаждущих провокаций сил" будут пресекаться.
По словам Авакова, "Бессмертный полк" используют, чтобы устроить "внутренние конфликты в украинском обществе".
Празднуйте, горюйте, возлагайте цветы и отдавайте честь — это право каждого гражданина Украины. Но создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не допустит— добавил Аваков.
Ранее украинские националисты заявили, что собираются провести Девятого мая свою акцию под названием "Смертный полк". В СБУ пообещали принять меры, чтобы не допустить провокаций, и отметили, что оснований для запрета "Бессмертного полка" нет.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Аваков фото
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