19:56 06 мая

Аваков "разрешил" украинцам праздновать 9 мая

Украинцы могут праздновать Девятое мая и посещать шествия и акции, такие как "Бессмертный полк", но правоохранительные органы не допустят антиукраинских высказываний и символики на памятных мероприятиях, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков, передает РИА Новости

На всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день — подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления!
— написал министр в Facebook, пообещав, что все попытки со стороны "жаждущих провокаций сил" будут пресекаться.

Аваков "разрешил" украинцам праздновать 9 мая



По словам Авакова, "Бессмертный полк" используют, чтобы устроить "внутренние конфликты в украинском обществе".

Празднуйте, горюйте, возлагайте цветы и отдавайте честь — это право каждого гражданина Украины. Но создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не допустит
— добавил Аваков.

Ранее украинские националисты заявили, что собираются провести Девятого мая свою акцию под названием "Смертный полк". В СБУ пообещали принять меры, чтобы не допустить провокаций, и отметили, что оснований для запрета "Бессмертного полка" нет.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Аваков фото
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. sabakina Сегодня, 19:38
    Празднуйте, горюйте, возлагайте цветы и отдавайте честь — это право каждого гражданина Украины. Но создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не допустит

    Короче, будут бить, Возможно ногами.
    П.С. Тут уже писалось, что Аваков выходит на первую скрипку...
    sabakina
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:39
    Аваков "разрешил" украинцам праздновать 9 мая


    Без слов.
    Наблюдатель2014
  3. DEZINTO Сегодня, 19:40
    Горюйте о том во что превратили праздник.

    А когда начинаются предпосылки к дестабилизации этой очень стабильной страны? Когда дедушка несёт красное знамя?
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 19:50
      Смотрю я на аваковскую рожу и думаю: как бы гармонично она смотрелась на виселице
      Чёрный
    2. ЛукичЪ Сегодня, 19:50
      Цитата: DEZINTO
      Горюйте о том во что превратили праздник.
      А когда начинаются предпосылки к дестабилизации этой очень стабильной страны? Когда дедушка несёт красное знамя?

      или когда ребёнок с ленточкой как в прошлом году
      ЛукичЪ
  4. ГРАНАТ-19 Сегодня, 19:43
    Ну очень добрый "БАРИН"...!
    Разрешил он...
    Рано или поздно ему жить на Украине не разрешат,
    если в обще разрешат жить...
    ГРАНАТ-19
    1. ЛукичЪ Сегодня, 19:52
      Цитата: ГРАНАТ-19
      Ну очень добрый "БАРИН"...

      а скорее всего волк в лесу сдох....
      ЛукичЪ
  5. adma Сегодня, 19:44
    Украинцы могут праздновать Девятое мая и посещать шествия и акции, такие как "Бессмертный полк", но правоохранительные органы не допустят антиукраинских высказываний и символики на памятных мероприятиях, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков,

    adma
  6. soroKING Сегодня, 19:52
    ну ладно...скрипка там... у него request
    а "смычёк" кто будет? feel
    soroKING
Картина дня