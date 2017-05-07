10:04 07 мая

Камчатские ракетчики выполнили стрельбы из комплексов С-400 и «Панцирь-С1»

Камчатские ракетчики провели на полигоне Ашулук в Астраханской области боевые стрельбы из зенитных комплексов С-400 и «Панцирь-С1», передает ТАСС сообщение представителя Тихоокеанского флота Владимира Матвеева.

Камчатские ракетчики выполнили стрельбы из комплексов С-400 и «Панцирь-С1»


Стрельба проводилась по шести воздушным высокоскоростным целям зенитными ракетами и пушками комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1". Расчеты показали высокую выучку, все цели уничтожены,
рассказал Матвеев.


Он уточнил, что «личный состав и боевые машины были передислоцированы с аэродрома Елизово в Астраханскую область самолетами военно-транспортной авиации Ил-76».

Представитель ТОФ добавил, что «на вооружение камчатского зенитного ракетного полка "Панцирь-С1" поступил в 2016 году и несет боевое дежурство по противовоздушной обороне совместно с комплексом С-400 "Триумф"».

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение комплекса обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. В апреле 2017 года заместитель главкома ВКС Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Использованы фотографии: Алексей Павлишак/ТАСС
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Комментарии 17

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  1. Zibelew Сегодня, 08:56
    Интересно панцирь сможет сбивать томагавки летящие низко у земли? А то в Питере парад кораблей Балтфлота на 9 мая отменили из-за прихода янкесовского эсминца "Carney".
    Zibelew
    1. Тралл Сегодня, 09:06
      Цитата: Zibelew
      А то в Питере парад кораблей Балтфлота на 9 мая отменили из-за прихода янкесовского эсминца "Carney".

      Что курите, если не секрет?
      Мероприятия в День Победы 9 мая 2017 года (бесплатные, общедоступные):
      ...9 мая 2017 года 10-00, Парад боевых кораблей, Акватория Невы в центре города...
      Источник: https://www.spb-guide.ru/page_10898.htm
      Может еще и салют отменили, чтобы не сбить случайно Томагавк?laughing
      Тралл
      1. Zibelew Сегодня, 09:20
        СМИ посмотрите питерские. Вчера вечером последние корабли из Невы убрали. Сначала ушли Колпино и Уренгой, потом тральщики. А ведь для парада на Неве собрали отряд из 6 кораблей.
        Zibelew
        1. 210окв Сегодня, 09:27
          Вопрос.Так отменили,или убрали по другим причинам?Или просто прочли "UA.Utro"
          Цитата: Zibelew
          СМИ посмотрите питерские. Вчера вечером последние корабли из Невы убрали. Сначала ушли Колпино и Уренгой, потом тральщики. А ведь для парада на Неве собрали отряд из 6 кораблей.
          210окв
          1. Zibelew Сегодня, 09:31
            А какой парад без кораблей. Их и с Кронштадта убрали, хотя там тоже парад планировали. Почитайте фонтанку, смотрите группы в соцсети. И зачем в каждой теме устраивать хохлосрач.
            Zibelew
    2. Burbon Сегодня, 09:15
      Цитата: Zibelew
      А то в Питере парад кораблей Балтфлота на 9 мая отменили из-за прихода янкесовского эсминца "Carney".

      laughing wassat fool да уж......утро после вчерашнего у вас не задалось.......
      Burbon
    3. 210окв Сегодня, 09:17
      И что?Весь Балтфлот будет один эсминец гонять?Чушь не городите.Никто не отменял.
      Цитата: Zibelew
      Интересно панцирь сможет сбивать томагавки летящие низко у земли? А то в Питере парад кораблей Балтфлота на 9 мая отменили из-за прихода янкесовского эсминца "Carney".
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 09:19
        Он, наверное, имел ввиду, что эсминец будет гонять весь Балтфлот laughing
        Тралл
    4. rrrd Сегодня, 09:52
      у него вроде скорость около 300км/ч. так что можно даже из калаша . сарказм
      rrrd
      1. Zibelew Сегодня, 09:54
        Цитата: rrrd
        у него вроде скорость около 300км/ч. так что можно даже из калаша . сарказм

        А может лучше залп из трехлинеек?
        Zibelew
  2. Тралл Сегодня, 08:58
    Даешь регулярный этап Кубка Мира по зенитно-ракетному биатлону в Ашулуке! smile
    Тралл
  3. Dashout Сегодня, 09:17
    Цитата: Zibelew
    Интересно панцирь сможет сбивать томагавки летящие низко у земли? А то в Питере парад кораблей Балтфлота на 9 мая отменили из-за прихода янкесовского эсминца "Carney".

    Ничегосебе!!! Может другая причина? Из-за одного эсминца отменить парад? Конечно, это не 7 ноября 1941 года, но все-равно.. Значит, есть какая-то существенная причина....
    Dashout
    1. 210окв Сегодня, 09:23
      Человек просто прочитал "утро(укро)новости...
      Цитата: Dashout
      Цитата: Zibelew
      Интересно панцирь сможет сбивать томагавки летящие низко у земли? А то в Питере парад кораблей Балтфлота на 9 мая отменили из-за прихода янкесовского эсминца "Carney".

      Ничегосебе!!! Может другая причина? Из-за одного эсминца отменить парад? Конечно, это не 7 ноября 1941 года, но все-равно.. Значит, есть какая-то существенная причина....
      210окв
  4. NUR Сегодня, 09:18
    Топоры сможет сбить даже пзрк а также тор, бук, панцирь, стрела и т.д.
    NUR
    1. Тралл Сегодня, 09:22
      А еще Томагавк может, как говорил про киевский мост Виталя Кличко, устать и упасть. Не без помощи РЭБ. smile
      Тралл
  5. NUR Сегодня, 09:36
    Томагавк это дозвуковая крылатая ракета которую может сбить обычная шилка если будет находиться в нужное время в нужном месте, все зависит от плотности пво на охраняемом обьекте.
    NUR
    1. _Ugene_ Сегодня, 09:55
      Сбить её не сложно, большая проблема её засечь, тк летит очень низко, с огибанием рельефа, в этом и фишка КР.
      _Ugene_
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