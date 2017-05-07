Камчатские ракетчики выполнили стрельбы из комплексов С-400 и «Панцирь-С1»
Камчатские ракетчики провели на полигоне Ашулук в Астраханской области боевые стрельбы из зенитных комплексов С-400 и «Панцирь-С1», передает ТАСС сообщение представителя Тихоокеанского флота Владимира Матвеева.
Он уточнил, что «личный состав и боевые машины были передислоцированы с аэродрома Елизово в Астраханскую область самолетами военно-транспортной авиации Ил-76».
Представитель ТОФ добавил, что «на вооружение камчатского зенитного ракетного полка "Панцирь-С1" поступил в 2016 году и несет боевое дежурство по противовоздушной обороне совместно с комплексом С-400 "Триумф"».
ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение комплекса обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.
С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. В апреле 2017 года заместитель главкома ВКС Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
Стрельба проводилась по шести воздушным высокоскоростным целям зенитными ракетами и пушками комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1". Расчеты показали высокую выучку, все цели уничтожены,рассказал Матвеев.
Он уточнил, что «личный состав и боевые машины были передислоцированы с аэродрома Елизово в Астраханскую область самолетами военно-транспортной авиации Ил-76».
Представитель ТОФ добавил, что «на вооружение камчатского зенитного ракетного полка "Панцирь-С1" поступил в 2016 году и несет боевое дежурство по противовоздушной обороне совместно с комплексом С-400 "Триумф"».
ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение комплекса обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.
С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. В апреле 2017 года заместитель главкома ВКС Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
Использованы фотографии: Алексей Павлишак/ТАСС
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