13:14 07 мая

Пхеньян заявил о срыве тайной операции ЦРУ, направленной на ликвидацию руководства КНДР

Пхеньян потребовал от Вашингтона «принести официальные извинения и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство КНДР», передает ТАСС заявление северокорейского телеграфного агентства (ЦТАК).



В последнее время, отмечает агентство, США и Южная Корея «в попытке изолировать и задушить КНДР "в ходе совместных маневров отрабатывают операции по устранению руководства народной республики с привлечением подразделений сил специального назначения».


Одновременно США спонсируют организации, которые «ведут психологическую войну и совершают другие подрывные акции в отношении КНДР».

Все это свидетельствует о том, что США являются закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания,
заявляет ЦТАК.

По данным МГБ Северной Кореи, ЦРУ и НРС (разведслужба РК) «внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя биохимическую субстанцию».

В министерстве госбезопасности сообщили, американские спецслужбы «подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны».

Утверждается, что Ким «в 2014 году работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае», а позднее перебрался в Пхеньян. Сообщается, что покушение планировалось осуществить «в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира», или «во время военного парада».

В Белом доме, ЦРУ и НРС эту информацию комментировать отказались.

Использованы фотографии: https://twitter.com/atarishadow
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Комментарии 2

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:04
    США являются закулисным организаторами практически всех переворотов и современных войн на земле , и уж извиняться они не перед кем точно не будут .
    Spartanez300
  2. iliitchitch Сегодня, 13:14
    Ын тоже , что ли , болтовнёй от запада заразился ? Ну предъяви ты того кима , живого и с языком пока ещё , перед камерой . С пяток црушников впридачу в том же состоянии . И будет тебе почёт и уважуха . Не превращайся в шведов , у которых подводные лодки в стокгольме по ночам всплывают .
    iliitchitch
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