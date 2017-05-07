Пхеньян заявил о срыве тайной операции ЦРУ, направленной на ликвидацию руководства КНДР

Все это свидетельствует о том, что США являются закулисным организатором чудовищных актов государственного терроризма в отношении КНДР, которому не избежать наказания,

Пхеньян потребовал от Вашингтона «принести официальные извинения и сурово наказать ключевых преступников, замышлявших осуществить покушение на высшее руководство КНДР», передает ТАСС заявление северокорейского телеграфного агентства (ЦТАК).В последнее время, отмечает агентство, США и Южная Корея «в попытке изолировать и задушить КНДР "в ходе совместных маневров отрабатывают операции по устранению руководства народной республики с привлечением подразделений сил специального назначения».Одновременно США спонсируют организации, которые «ведут психологическую войну и совершают другие подрывные акции в отношении КНДР».заявляет ЦТАК.По данным МГБ Северной Кореи, ЦРУ и НРС (разведслужба РК) «внедрили на территорию КНДР преступную группу, которая планировала совершить террористический акт в отношении высшего руководства страны, используя».В министерстве госбезопасности сообщили, американские спецслужбы «подкупили идеологически неустойчивого гражданина КНДР по фамилии Ким, превратив его в террориста, настроенного против высших руководителей страны».Утверждается, что Ким «в 2014 году работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае», а позднее перебрался в Пхеньян. Сообщается, что покушение планировалось осуществить «в Кумсусанском дворце, где находятся усыпальницы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира», или «во время военного парада».В Белом доме, ЦРУ и НРС эту информацию комментировать отказались.