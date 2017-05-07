Порошенко поздравил украинцев с «Евровидением» и европейской весной
Украинский президент Петр Порошенко поздравил граждан страны с официальным стартом «Евровидения-2017» и попросил запомнить дату – 11 июня, день, когда будет отменен визовый режим с Европой, передает РИА Новости .
Порошенко отметил, что «Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже второй раз принимает "Евровидение" у себя».
Открытие международного песенного конкурса состоится в Киеве сегодня, финал запланирован на 13 мая. В «Евровидении» примут участие 42 страны. Россия участия в конкурсе не принимает – российскому представителю Юлии Самойловой во въезде на Украину было отказано из-за ее выступления в Крыму.
Ранее Европейский вещательный союз предлагал Москве транслировать конкурс через спутник либо сменить исполнителя. Однако на Первом канале сочли данное предложение неприемлемым и приняли решение конкурс не транслировать.
Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, очень хорошо, что не будет исполнителя от РФ, а то неизбежно в Киев понаехали бы российские хулиганы, разбирайся потом с ними.
Порошенко отметил, что «Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже второй раз принимает "Евровидение" у себя».
Я желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало столько иностранных гостей. Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с как можно лучшими впечатлениями о нашей с вами стране. Какая страна ни выиграла бы конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности. Поздравляю, вас, дорогие украинцы с европейской весной,сказал он.
Так совпало, но стало глубоко символичным, что именно в дни Евровидения Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму. Запомните эту дату – 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза. Это – первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине на протяжении последних трех лет,добавил президент.
Открытие международного песенного конкурса состоится в Киеве сегодня, финал запланирован на 13 мая. В «Евровидении» примут участие 42 страны. Россия участия в конкурсе не принимает – российскому представителю Юлии Самойловой во въезде на Украину было отказано из-за ее выступления в Крыму.
Ранее Европейский вещательный союз предлагал Москве транслировать конкурс через спутник либо сменить исполнителя. Однако на Первом канале сочли данное предложение неприемлемым и приняли решение конкурс не транслировать.
Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, очень хорошо, что не будет исполнителя от РФ, а то неизбежно в Киев понаехали бы российские хулиганы, разбирайся потом с ними.
Использованы фотографии: APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
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