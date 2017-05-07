16:08 07 мая

Порошенко поздравил украинцев с «Евровидением» и европейской весной

Украинский президент Петр Порошенко поздравил граждан страны с официальным стартом «Евровидения-2017» и попросил запомнить дату – 11 июня, день, когда будет отменен визовый режим с Европой, передает РИА Новости .



Порошенко отметил, что «Украина значительно позже других стран присоединилась к этому конкурсу, но уже второй раз принимает "Евровидение" у себя».


Я желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало столько иностранных гостей. Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с как можно лучшими впечатлениями о нашей с вами стране. Какая страна ни выиграла бы конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности. Поздравляю, вас, дорогие украинцы с европейской весной,
сказал он.

Так совпало, но стало глубоко символичным, что именно в дни Евровидения Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму. Запомните эту дату – 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать по странам Европейского Союза. Это – первый весомый результат тех реформ, которые происходят в Украине на протяжении последних трех лет,
добавил президент.

Открытие международного песенного конкурса состоится в Киеве сегодня, финал запланирован на 13 мая. В «Евровидении» примут участие 42 страны. Россия участия в конкурсе не принимает – российскому представителю Юлии Самойловой во въезде на Украину было отказано из-за ее выступления в Крыму.

Ранее Европейский вещательный союз предлагал Москве транслировать конкурс через спутник либо сменить исполнителя. Однако на Первом канале сочли данное предложение неприемлемым и приняли решение конкурс не транслировать.

Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, очень хорошо, что не будет исполнителя от РФ, а то неизбежно в Киев понаехали бы российские хулиганы, разбирайся потом с ними.

Использованы фотографии: APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Pirogov Сегодня, 15:07
    Ага от евровидения ,сразу все сытые и довольные стали ! За долбал этот дурдом.
    Pirogov
    1. Zibelew Сегодня, 15:07
      Хлеба и зрелищ.
      Zibelew
      1. Pirogov Сегодня, 15:10
        Цитата: Zibelew
        Хлеба и зрелищ.

        Да зомби можно и не кормить ,главное лозунги подобрать.
        Pirogov
        1. Zibelew Сегодня, 15:17
          Зато чеченских геев оставили без Евровидения...
          Zibelew
      2. ЛукичЪ Сегодня, 15:21
        Цитата: Zibelew
        Хлеба и зрелищ.

        со вторым скоро будут проблемы
        ЛукичЪ
        1. pjastolov Сегодня, 15:22
          Скорее с первым будут проблемы
          pjastolov
          1. ЛукичЪ Сегодня, 16:00
            Цитата: pjastolov
            Скорее с первым будут проблемы

            хотел так сказать, но перепутал request
            ЛукичЪ
      3. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 15:32
        Здорово посмотреть как ломануться украинцы к нам на зароботки..и что с этого выйдет
        Мальчиш Кибальчиш
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:30
      Евровидение на 9 мая...? Ха аха ха хе..Думаю там будет сюрприз для свидомых! А у нас Парад на Красной площади !С наступающим мужики..Надеюсь мы не опозорим предков и все восстановим..! soldier
      ОТДЕЛ
  2. Рабинович Сегодня, 15:12
    Кто это смотрит. Так же как и "Модный приговор" , для меня это одного уровня передачи.
    Рабинович
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:22
      Цитата: Рабинович
      Так же как и "Модный приговор" , для меня это одного уровня передачи.

      можно добавить дом 2. ещё дебильнее
      ЛукичЪ
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:36
      Цитата: Рабинович
      Кто это смотрит. Так же как и "Модный приговор" , для меня это одного уровня передачи.

      Рабинович ты картоху уже посадил..? (судя по флагу))))А модный приговор , это вроде давно было уже..? Я с женой "Давай поженимся" смотрел , но после моих ехидных коментариев и томных вздохов ))) Это табу стало! laughing lol
      ОТДЕЛ
      1. Рабинович Сегодня, 15:43
        Нет, не посадил. Нету здоровья для садоводства. Да и дачи нет.
        Рабинович
  3. pjastolov Сегодня, 15:21
    Я желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало столько иностранных гостей. Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с как можно лучшими впечатлениями о нашей с вами стране. Какая страна ни выиграла бы конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности. Поздравляю, вас, дорогие украинцы с европейской весной,

    гейропейцы с укропами радуются весне laughing
    pjastolov
  4. HAM Сегодня, 15:28
    ..." Запомните эту дату – 11 июня. С этой даты граждане Украины получат возможность без виз путешествовать...."------С ЭТОЙ ДАТЫ ПЁТР НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ВИЗУ 30 ЕВРО-ЭКОНОМИЯЯЯ!
    HAM
    1. Гаврила Сегодня, 15:45
      только он (они все) теперь платят намного больше за газ/свет/воду/... belay
      так, что эти 30евросеребряников отбили с такой прибылью, что у мавродий слюной захлебнулся несколько раз... smile
      Гаврила
  5. Вас Влад Сегодня, 15:34
    Ирина Федоровна Себрова
    Ири́на Фёдоровна Себро́ва командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза.


    Родилась 25 декабря 1914 года в селе Тетяковка ныне Новомосковского района Тульской области в семье рабочего. Русская.
    Окончила Московский техникум мукомольной промышленности. Работала на фабрике. В 1938 году окончила московский аэроклуб, в 1940 году — Херсонскую военную авиационную школу пилотов. Была лётчиком-инструктором во Фрунзенском аэроклубе города Москвы. К этому времени, в двадцать три года, она была уже довольно опытным инструктором, выпустив за два года работы во Фрунзенском аэроклубе Москвы несколько групп курсантов.

    В РККА с октября 1941 года. В 1942 году окончила курсы при военной авиационной школе пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (325-я ночная бомбардировочная авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант Себрова И. Ф. совершила 825 боевых ночных вылетов на бомбардировку войск противника.

    Ира Себрова сделала в полку больше всех вылетов — 1004, даже произнести страшно. Я думаю, что во всем мире не найти летчика с таким количеством боевых вылетов. А была она тихой, скромной, вроде бы и не яркой девушкой. После войны рассказал мне муж Себровой — Саша Хоменко, как перегнал он Ирину машину из ремонта в полк. Саша служил тогда инженером в ремонтной мастерской (ПАРМ). Туда мы отправляли самолеты, когда был выработан моторесурс или машина требовала ремонта после обстрела. Самолет восстанавливали и возвращали на фронт.

    Прилетел Саша на аэродром в Ивановской, и Ира стала опробовать машину. Саша сел во вторую кабину. Договорились, что петлю она делать не будет, поэтому он не привязался. И вдруг он видит, что она начала делать петлю, забыла, что он не привязан. «Я вцепился в борта кабины, когда был вниз головой — чуть не выпал».

    Очевидно, Ира вспомнила о нём, быстро снизилась, села на площадку, выскочила из кабины и пошла на КПП… «Я зарулил машину на стоянку, — продолжал рассказывать Саша, — пошел тоже на командный пункт. Вижу, Ира сидит на скамейке, руками за голову держится и говорит мне: „Если бы ты выпал, что бы я сказала командиру полка?“…»

    — Ракобольская И. В., Кравцова Н. Ф. Нас называли ночными ведьмами. 2005

    Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» командиру звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (325-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии старшему лейтенанту Себровой Ирине Фёдоровне присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4856).

    С 1948 года старший лейтенант И. Ф. Себрова в запасе, а затем в отставке. Работала в Московском авиационном институте. Жила в городе-герое Москве. Умерла 5 апреля 2000 года. Похоронена на кладбище «Ракитки».
    Вас Влад
  6. iliitchitch Сегодня, 15:37
    11 июня-то причём ? Глючит петрухан опять . Ну , будут теперь "путешествовать" 90 дней "лужу-паяю" за полсольдо с неизвестным результатом . Действительно , многим запомнится . Особенно , когда у той еврокастрюли крышку сорвёт от переизбытка арабов-дармоедов . А тут ещё и "путешествуют" странники бесправные . Там и без украины бульончик закипает потихоньку .
    iliitchitch
    1. Смог Сегодня, 15:39
      Цитата: iliitchitch
      Глючит петрухан опять .

      Смог
  7. LÄRZ Сегодня, 15:38
    Хорошее время выбрали, ничего не скажешь.
    По неслучайной случайности, 9 мая в Киеве – первый полуфинал Евровидения, и если многочисленные гости из Европы воочию увидят в центре украинской столицы массовое побоище стариков-ветеранов фашистской гопотой – «эта штука будет посильнее «Фауста» Гёте!»…Смотрите, что получается с точки зрения совершенно очевидного символизма: 9 мая ветераны Великой Отечественной и их благодарные потомки будут идти по городу в рамках акции «Никто не забыт! Ничто не забыто!» (она же «Бессмертный полк», по сути), делом воплощая истину бессмертия народной памяти, благодарности и уважения к тем, кто спас мир от фашизма. И параллельно будет идти со своими наци-последышами Кохановский, так прямо и признавшийся – вон там идёт «Полк бессмертный», полк вечных победителей и героев, а мы тут идём полком смертным, сдохшим и протухшим, бандой проигравших и проклятых. Ну, ведь так же? Какие ещё могут быть логичные ассоциации? «Ты сказал». Мертвые скалят зубы на бессмертных.
    LÄRZ
  8. sabakina Сегодня, 15:46
    Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, очень хорошо, что не будет исполнителя от РФ, а то неизбежно в Киев понаехали бы российские хулиганы, разбирайся потом с ними.

    У нас в России очень вежливые хулюганы. Сначала спросят разрешения, а только потом бьют.
    sabakina
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