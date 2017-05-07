Басурин: «коммерческие» разборки «азовцев» с «дудаевцами» в Донбассе закончились перестрелкой
В результате перестрелки, произошедшей в зоне АТО на Донбассе между военнослужащими украинского полка «Азов» и наемниками «батальона имени Дудаева», погибли 5 человек, еще 13 получили ранения, передает ТАСС сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.
По его словам, столкновение «закончилась перестрелкой, в результате которой погибли двое и ранены шестеро боевиков "Азова", а со стороны "дудаевцев" – трое погибших и семеро раненых».
Басурин добавил, что конфликт между двумя формированиями начался еще в 2014 году на национальной почве, а затем перерос в открытую борьбу за контроль над потоками контрабанды.
По нашим данным, вблизи поселка Талаковка (на восточной окраине Мариуполя) произошло столкновение между военнослужащими полка "Азов" и наемниками из "батальона имени Джохара Дудаева",сказал Басурин в воскресенье, ссылаясь на данные разведки.
По его словам, столкновение «закончилась перестрелкой, в результате которой погибли двое и ранены шестеро боевиков "Азова", а со стороны "дудаевцев" – трое погибших и семеро раненых».
Басурин добавил, что конфликт между двумя формированиями начался еще в 2014 году на национальной почве, а затем перерос в открытую борьбу за контроль над потоками контрабанды.
Такая открытая конфронтация является ярким показателем того, что "Азов", лишившийся финансирования западных стран, пытается хотя бы за счет рэкета остаться "на плаву",заключил представитель командования Донецкой республики.
Использованы фотографии: Reuters
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