18:45 07 мая

Басурин: «коммерческие» разборки «азовцев» с «дудаевцами» в Донбассе закончились перестрелкой

В результате перестрелки, произошедшей в зоне АТО на Донбассе между военнослужащими украинского полка «Азов» и наемниками «батальона имени Дудаева», погибли 5 человек, еще 13 получили ранения, передает ТАСС сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.



По нашим данным, вблизи поселка Талаковка (на восточной окраине Мариуполя) произошло столкновение между военнослужащими полка "Азов" и наемниками из "батальона имени Джохара Дудаева",
сказал Басурин в воскресенье, ссылаясь на данные разведки.


По его словам, столкновение «закончилась перестрелкой, в результате которой погибли двое и ранены шестеро боевиков "Азова", а со стороны "дудаевцев" – трое погибших и семеро раненых».

Басурин добавил, что конфликт между двумя формированиями начался еще в 2014 году на национальной почве, а затем перерос в открытую борьбу за контроль над потоками контрабанды.

Такая открытая конфронтация является ярким показателем того, что "Азов", лишившийся финансирования западных стран, пытается хотя бы за счет рэкета остаться "на плаву",
заключил представитель командования Донецкой республики.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 22

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  1. Монос Сегодня, 17:26
    Крысы жрут друг друга.
    Монос
    1. ЛукичЪ Сегодня, 17:56
      Цитата: Монос
      Крысы жрут друг друга.

      процесс пошёл
      ЛукичЪ
      1. cniza Сегодня, 18:05
        Цитата: Монос
        Крысы жрут друг друга.


        Это не просто крысы , это фашисты.
        cniza
        1. Александр 3 Сегодня, 18:14
          Оставшуюся после этой грызни крысу надо в назидание посадить на кол.
          Александр 3
    2. pjastolov Сегодня, 18:16
      Это не крысы, пауки в банке, и деваться из банки некуда - гейропа таких правильных не принимает hi
      pjastolov
    3. 210окв Сегодня, 18:27
      Я бы добавил.....Из за "зелени" коей их лишили..Надеюсь...
      Цитата: Монос
      Крысы жрут друг друга.
      210окв
  2. Владимир 38 Сегодня, 17:34
    Скорее бы уже перестреляли друг друга, надо им как то помогать в этом..
    Владимир 38
    1. Pirogov Сегодня, 17:38
      Цитата: Владимир 38
      Скорее бы уже перестреляли друг друга, надо им как то помогать в этом..

      Всему своё время ,главное ,что тенденция появилась ,а дальше будет больше.
      Pirogov
  3. 210окв Сегодня, 17:34
    Сдох "максим" ну и фиг с ним! yes
    210окв
  4. ЛукичЪ Сегодня, 17:41
    петюня им обещал по 1000 гривен в день и обманул. а кушать хочется. вот и перешли на подножный корм. а лужаек мало.... вот и происходит то, что произошло. сало уронили! подняли сало!
    ЛукичЪ
    1. pjastolov Сегодня, 18:18
      А корову уже другие доят wassat
      pjastolov
  5. Аскет Сегодня, 17:44
    Дикое Поле во всей красе
    Аскет
    1. Смог Сегодня, 18:14
      Цитата: Аскет
      Дикое Поле во всей красе

      А куеву по барабану. Там поют.........
      Смог
    2. рич Сегодня, 18:16
      А.Н.Толстой "Хождение по мукам" кника вторая "Восемнадцатый год": -
      ...Даже крымские татары не выбегали больше на Дикую степь - грабить было нечего. Грабили друг-друга..."

      Классика! hi
      рич
      1. sabakina Сегодня, 18:29
        Дмитрий, Вы затронули одну из струн моей души. "Хождение по мукам" не просто классика, это воспитание целого поколения. Хотя стоит признать, нынешнее поколение, crying младое и незнакомое, смотрит "Симсиков".
        sabakina
        1. Смог Сегодня, 18:37
          С наступающим, коллеги soldier drinks Тоже перечитывал раз десять. Классная вещь.
          .
          Смог
  6. iliitchitch Сегодня, 17:45
    Видать , грабить уже некого и нечего , "за пайку" погрызлись несерьёзно , до миномётов дело не дошло . Скоро эти воши "по просторам" рассосутся , отлавливать задолбаемся .
    iliitchitch
  7. Ирек Сегодня, 17:56
    Это "дудаевцы"... Ф А это "азовцы"... Ф
    Ирек
  8. antikilller55 Сегодня, 17:57
    маловато как то 200-ых плохо готовят их там американцы и канадцы.
    antikilller55
  9. LÄRZ Сегодня, 18:08
    украинского полка «Азов»
    А чего так скромненько? Уж называйте прямо :"им. Степана бандеры"
    LÄRZ
  10. sabakina Сегодня, 18:22
    По его словам, столкновение «закончилась перестрелкой, в результате которой погибли двое и ранены шестеро боевиков "Азова", а со стороны "дудаевцев" – трое погибших и семеро раненых».

    Простите, а они точно с Кавказа? Видимо всё таки с его предгорья.... wink
    sabakina
  11. Партизан Крамаха Сегодня, 18:31
    Маловато будет!
    Партизан Крамаха
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