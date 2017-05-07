Басурин: «коммерческие» разборки «азовцев» с «дудаевцами» в Донбассе закончились перестрелкой

По нашим данным, вблизи поселка Талаковка (на восточной окраине Мариуполя) произошло столкновение между военнослужащими полка "Азов" и наемниками из "батальона имени Джохара Дудаева",

Такая открытая конфронтация является ярким показателем того, что "Азов", лишившийся финансирования западных стран, пытается хотя бы за счет рэкета остаться "на плаву",