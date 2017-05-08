"Каракурты" и "Буяны" обнулят морскую мощь США Сегодня, 13:30 Новый выпуск программы «Если завтра война» с Константином Душеновым. В этой программе бывший офицер-подводник отвечает на вопросы подписчиков канала. 2 Октябрьская война 1973-го года Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти