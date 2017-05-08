16:15 08 мая

"Каракурты" и "Буяны" обнулят морскую мощь США

Новый выпуск программы «Если завтра война» с Константином Душеновым. В этой программе бывший офицер-подводник отвечает на вопросы подписчиков канала.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 5

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  1. Великанов Сегодня, 13:50
    "Каракурты" и "Буяны" обнулят морскую мощь США
    Морскую мощь США обнулят модельки эсминцев Лидер.
    Великанов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:11
      "Каракурты" и "Буяны" обнулят морскую мощь США
      recourse молодцы АФФторы....жгуть...
      андрей юрьевич
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:21
    Каракурты конечно нужны,но не мешало бы налечь на хорошую серию фрегатов и корветов...
    НЕКСУС
  3. APASUS Сегодня, 15:15
    Думаю для современной ситуации это вполне выход,небольшой корабль с мощным вооружением Достаточно дешевые и быстро производимые ,при этом несущие реально серьезное ракетное вооружение ,включая ядерные боеприпасы. Но похоже что нам надо думать дальше и конечно мы придем и к авианосцам ,крейсерам и эсминцам .
    APASUS
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:12
      Цитата: APASUS
      и конечно мы придем и к авианосцам ,крейсерам и эсминцам .

      но идти будем пешком,далеко и долго....
      андрей юрьевич
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