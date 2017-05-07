21:07 07 мая

Украина сорвала процесс по определению количества пленных для обмена

Процесс по определению числа пленных для обмена между Украиной и ДНР остановлен по вине Киева, передает РИА Новости заявление правозащитника Донецкой республики Дарьи Морозовой.

Украина сорвала процесс по определению количества пленных для обмена


Ранее Морозова отмечала, что на предстоящей встрече «в Минске 15 мая будет обсуждаться дата обмена и количество пленных, которые будут подготовлены к процедуре обмена». Обсуждение возможно только после окончания процесса определения количества пленных, пожелавших остаться на контролируемой Киевом территории.


Однако процесс был сорван украинской стороной.

Украина полностью сорвала верификацию. Мы планировали 15 мая уже обсуждать число обмена "всех на всех", но без полной верификации этот процесс остановился,
сказала Морозова.

По ее словам, она «оповестила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Тони Фриша» о срыве украинской стороной подготовки к обмену пленными.

Я сегодня уже направила письмо господину Фришу – координатору подгруппы – о том, что украинская сторона опять нарушила взятые на себя обязательства. И что дальше делать, мы будем обсуждать на заседании подгруппы 15 мая,
сказала правозащитник.

Использованы фотографии: официальный сайт ДНР
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Комментарии 13

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  1. hirurg Сегодня, 20:33
    Число обмена всех-на всех.......
    Всех на всех не определчет чисел...
    Или я идеалист?
    Если определяют число обмена.., то это точно не всех..
    На данный момент, тех, кто выгоден Киеву.
    hirurg
    1. cniza Сегодня, 20:41
      Они , как всегда , пытаются перехитрить сами себя , в итоге садятся в лужу и не знают что делать.
      cniza
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 20:51
        Я полностью согласен с хирургом. Обе стороны на всех каналах кричат о формуле обмена "всех на всех" а потом идут какие то срывы!
        Вождь краснокожих
      2. Pirogov Сегодня, 20:55
        Цитата: cniza
        Они , как всегда , пытаются перехитрить сами себя , в итоге садятся в лужу и не знают что делать.

        А чего не тянуть резину за хвост ,это пленным плохо ,а тем кто решает ,лишний повод выступить с обвинениями друг друга. Если бы дети решающих были в плену ,то вопрос с пленными давно решился.
        Pirogov
        1. ЛукичЪ Сегодня, 21:06
          Цитата: Pirogov
          А чего не тянуть резину за хвост ,это пленным плохо

          да, что тут неясного. для хунты пленный, это свидетель их преступлений и поэтому никакого обмена не будет. не отпустят они их
          ЛукичЪ
    2. olegfbi Сегодня, 20:52
      На данный момент, тех, кто выгоден Киеву.

      Печально всё! Очень печально на руине!
      Идёт там гражданская война. Брат с братом, мать с сыном воюют и ...
      Страшно!
      p\s Это не мои мысли, Это прямая информация.
      olegfbi
  2. 210окв Сегодня, 20:34
    Вот почему то не удивился.. request "Свои" им не нужны...
    210окв
    1. Владимир 38 Сегодня, 20:43
      Они побывавших в плену своими уже не считают)
      Цитата: 210окв
      Вот почему то не удивился.. request "Свои" им не нужны...
      Владимир 38
    2. ЛукичЪ Сегодня, 21:07
      Цитата: 210окв
      Свои" им не нужны.

      отработанный "материал". и платить за плен не надо
      ЛукичЪ
  3. olegfbi Сегодня, 20:36
    А может не совсем в тему новости, но назло всяким ... И в радость Людям!
    Вот это Великий Певучий Украинский, который любить можно и НУЖНО!!!
    olegfbi
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 20:53
      Ну, это Вам простят... А вот если бы Вы написали новость об увеличении в украине школ с украинским языком, то форумчане "запели бы" другое!...
      Вождь краснокожих
  4. Подрезчик Сегодня, 20:39
    Цитата: 210окв
    Вот почему то не удивился.. request "Свои" им не нужны...

    А за чем же им "свои". Вернуть на свою территорию уголовников и фашистов? Вы правы! Там и так идет уже бойня между "своими"!
    Подрезчик
  5. iliitchitch Сегодня, 20:52
    Количество пленных , пожелавших остаться на подконтрольной киеву территории ... Да-а . И ведь предъявят десяток-другой , которым уже всё пофигу .
    Свои уже не нужны , лишь бы в суп нагадить . Пуп планетарной энтропии какой-то . Там никогда-ничего не было хорошо , и , боюсь , не будет уже . Раздербанят их добродушные соседи , хрен соберёшь потом .
    iliitchitch
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