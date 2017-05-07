Украина сорвала процесс по определению количества пленных для обмена
Процесс по определению числа пленных для обмена между Украиной и ДНР остановлен по вине Киева, передает РИА Новости заявление правозащитника Донецкой республики Дарьи Морозовой.
Ранее Морозова отмечала, что на предстоящей встрече «в Минске 15 мая будет обсуждаться дата обмена и количество пленных, которые будут подготовлены к процедуре обмена». Обсуждение возможно только после окончания процесса определения количества пленных, пожелавших остаться на контролируемой Киевом территории.
Однако процесс был сорван украинской стороной.
По ее словам, она «оповестила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Тони Фриша» о срыве украинской стороной подготовки к обмену пленными.
Ранее Морозова отмечала, что на предстоящей встрече «в Минске 15 мая будет обсуждаться дата обмена и количество пленных, которые будут подготовлены к процедуре обмена». Обсуждение возможно только после окончания процесса определения количества пленных, пожелавших остаться на контролируемой Киевом территории.
Однако процесс был сорван украинской стороной.
Украина полностью сорвала верификацию. Мы планировали 15 мая уже обсуждать число обмена "всех на всех", но без полной верификации этот процесс остановился,сказала Морозова.
По ее словам, она «оповестила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Тони Фриша» о срыве украинской стороной подготовки к обмену пленными.
Я сегодня уже направила письмо господину Фришу – координатору подгруппы – о том, что украинская сторона опять нарушила взятые на себя обязательства. И что дальше делать, мы будем обсуждать на заседании подгруппы 15 мая,сказала правозащитник.
Использованы фотографии: официальный сайт ДНР
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти