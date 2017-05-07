Украина сорвала процесс по определению количества пленных для обмена

Украина полностью сорвала верификацию. Мы планировали 15 мая уже обсуждать число обмена "всех на всех", но без полной верификации этот процесс остановился,

Я сегодня уже направила письмо господину Фришу – координатору подгруппы – о том, что украинская сторона опять нарушила взятые на себя обязательства. И что дальше делать, мы будем обсуждать на заседании подгруппы 15 мая,