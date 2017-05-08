08:53 08 мая

"Французский бунт против Европы": почему Ле Пен есть что праздновать

Как будут в ближайшие дни трактовать итоги французских выборов (заметим, вполне ожидавшиеся) — примерно понятно.

"Французский бунт против Европы": почему Ле Пен есть что праздновать


Европейская чиновничья корпорация в эти минуты — уже объявляет большую победу европейских же ценностей, а также перелом хребта евроскептицизму и национал-популизму.


Это вполне объяснимо. Для еврочиновничества важнейшая из задач — продемонстрировать, что курс продолжается, никакого "заката ЕС" нет, а случившийся в 2016-м подъем "политических маргиналов" был просто эпизодом, нервной реакцией на наплыв беженцев 2015-го.

Так что поражение французской националистки Ле Пен будет нанизано СМИ и политиками на мартовское поражение нидерландской Партии свободы (в принципе скорее либеральной, сочетающей в себе социальную левизну и "либеральную исламофобию", базирующуюся на тезисе о несовместимости исламского уклада и личных свобод). И, для наглядности, все это нанижут на прошлогоднее поражение австрийского "антииммигранта" Хофера в борьбе за достаточно церемониальный пост президента.

Все это будет выстроено в цепочку, призванную показать: "откат от идеологии прогресса и глобализации", в прошлом году намеченный победой Д. Трампа и Брекзитом, — благополучно завершён.

…В действительности эта пропагандисткая картинка предельно далека от реальности. И вот почему.

Во-первых, формально во втором туре президентских выборов во Франции правящие партии, сросшиеся с еврочиновничеством, вообще не участвовали. С Ле Пен все понятно — но и банкир-министр Макрон, пусть даже специально для выборов, но все же отпочковался от социалистов и на исходе кампании грозил "брюссельским бюрократам" реформированием ЕС и Фрекситом. То есть мимикрировал под тот самый анти-истеблишмент и популизм, который теперь вроде как объявляют побежденным.

Во-вторых, если в далеком 2002-м против общепризнанного пугала "Национального фронта" удалась мобилизация избирателя, и не дотянувший в первом туре до 20% голосов республиканец Жак Ширак во втором разгромил Ле Пена-отца со счетом 82:18, то на этих выборах мы наблюдали совершенно иное.

Радикальные голлисты из "Вставай, Франция" — вошли с недавним "пугалом" в коалиционные отношения.

Ультралевые избиратели Меланшона (фактически поделившего третье место с Фийоном) — решили преимущественно бойкотировать второй тур.

А главное — сорвалась "игра в Резистанс" и мобилизацию: явка в 2017-м оказалась значительно ниже, чем в 2002-м. И вообще чуть ли не поставила антирекорд за полвека.

К тому же Ле Пен-отец во втором туре сумел прибавить лишь 1% голосов к результатам первого. А Ле Пен-дочь прибавила почти в полтора раза.

Кстати, еще зимой во втором туре социологи ей обещали против Макрона лишь 34%.

То есть в действительности во Франции мы видим никакое не поражение антибрюссельских и антиглобалистских сил, а напротив — их продолжающийся подъем.

Хотя, конечно, и не столь революционный, как хотелось бы иным мега-политологам, которые теперь будут объяснять несостоявшийся триумф своих концепций, скажем, тем, что "Ле Пен не сумела опереться на голоса католиков, а надо было вот как".
На самом деле самое главное уже произошло — и теперь никуда не уйдет.

Антиглобалистский западноевропейский национализм вырвался из политического гетто, в котором он торчал несколько десятилетий, и перестал быть для массового избирателя экзистенциальным злом и безусловным страшилой.

В то время как одержанная — пусть и с помощью некоторого шулерства — победа истеблишмента во Франции привела всего лишь к тому, что представителю этого самого истеблишмента Макрону предстоит продолжать тот же курс, что привел к нынешнему кризису обеих правящих партий.

То есть: укреплять "особые отношения с Германией", упрощать жизнь работодателям за счет работников (тем самым увеличивая число "гибко трудоустроенных", то есть пресловутого прекариата), уменьшать число госслужащих и наращивать расходы на оборону в рамках "противостояния российской агрессии". Что до вопроса культурно-религиозного — то его Макрон, судя по обещаниям, решать не намерен вообще.

В итоге есть основания полагать, что через пять лет Ле Пен — возможно, нынешняя, а возможно, и дозревшая до президентской кампании "третья Ле Пен", Марион-Марешаль, которой в 2022-м будет тридцать два — вновь выйдет во второй тур против растерявшего новизну Макрона. И это произойдет в год, когда результаты его "центристской альтернативы" (ее называют даже "центристской революцией") будут уже вполне очевидны.

Разница в положении Национального Фронта и любой "партии истеблишмента", старой или наскоро сооруженной для выборов — в том, что нынешнее поражение для него всего лишь очередная небольшая победа. Никогда ещё ни один из Ле Пенов не имел в общенациональном зачете таких цифр, а значит, НФ по-прежнему в стадии роста популярности.

К тому же партия остается с прежней чистой репутацией "не использованной альтернативы для Франции". И к выборам-2022 придет с ней же.

В отличие от очередного "кандидата от богатых и высокопоставленных", как бы ни звучала в двадцать втором его фамилия и какое бы громкое название политтехнологи ни придумали его группе поддержки.

И в других европейских странах — в той же Германии, где запоздало выкристаллизовались собственные "альтернативщики" — вероятно, будет в ближайшие годы происходить то же самое.

Поэтому говорить о подавлении бунта европейцев против евробюрократии по меньшей мере преждевременно.
Автор: Виктор Мараховский
Первоисточник: https://ria.ru/analytics/20170507/1493856737.html


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. pafegosoff Сегодня, 05:59
    Мне кажется, что "победа" Макрона - "микрона" выразится в том, что французы в период его правления осознают острую потребность в революции и сноса всей либеральной надстройки. Европа на два-три года замрёт от хамства "неоконов" - "либералов", а потом - рванёт так, что 14 июля будут сказкой...
    pafegosoff
    1. рич Сегодня, 06:13
      Французский народ сделал свой выбор. Значит на данный период ему нужней Макрон, чем Ле Пен
      рич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:26
        Цитата: рич
        Французский народ сделал свой выбор. Значит на данный период ему нужней Макрон, чем Ле Пен

        Ле Пен на втором месте и это о многом говорит (особенно после встречи с Путиным)..Мы раскачаем старушку европу!
        ОТДЕЛ
        1. рич Сегодня, 07:50
          Я не понял, Виталий. Она, что до встречи с Путиным была на первом месте?
          рич
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:05
            Цитата: рич
            Я не понял, Виталий. Она, что до встречи с Путиным была на первом месте?

            До встречи с Путиным она вообще ни на каком месте не была..И серьезно ее партию никто в мире не воспринимал! Вывод 30-40 % голосовали не только за Ли Пен ,но и за Россию, а это много значит и сигнал Западу (прекратить травлю России) и с Трампом в том числе такая же история..Вот что то так хотел высказать.. hi
            ОТДЕЛ
        2. dag Сегодня, 07:54
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: рич
          Французский народ сделал свой выбор. Значит на данный период ему нужней Макрон, чем Ле Пен

          Ле Пен на втором месте и это о многом говорит (особенно после встречи с Путиным)..Мы раскачаем старушку европу!

          ну это как в старом анекдоте - с остался марафон первым пришёл Картер , второй -Брежнев.
          Сообщение ТАСС - состоялся марафон. -Леонид Ильич пришёл второй , Картер - предпоследний
          dag
  2. Butters Сегодня, 06:03
    В гонке за президенское кресло второго места не бывает. Не праздует она, а с горя напивается.
    Butters
    1. dag Сегодня, 06:13
      Цитата: Butters
      В гонке за президенское кресло второго места не бывает. Не праздует она, а с горя напивается.

      Ле Пен нечего празднывать , она проиграла вчистую.
      Если брать США , то вы никогда не увидите , что кандидат выставлявший свою кандидатуру на пост президента , проиграв выставит её ещё раз , -- лузер , это как печать.
      Ле пен , я думаю точно так же уйдёт в небытие , хотя Франция - не Америка ,
      Во Франции вся политика как у женщины с пониженной социальной ответственностью.
      Единственное , что можно сказать - эта статья так , для утешения -- тк ничего хорошего от Макрона России ждать не приходится.
      dag
      1. Ольгович Сегодня, 06:30
        Цитата: dag
        Ле Пен нечего празднывать , она проиграла вчистую.

        Какая ерунда: 40% избирателей-это огромный успех. Летом-парламентские выборы и 40% НЕмакроновского Парламента-это очень немало.
        Идет только рост-от выборов до выборов.
        Цитата: dag
        Если брать США , то вы никогда не увидите , что кандидат выставлявший свою кандидатуру на пост президента , проиграв выставит её ещё раз , -- лузер , это как печать.

        Плевать на США: там все, как не у людей. Ле Пены проигрывали, но -выигрывают все больше.
        Ольгович
        1. Butters Сегодня, 07:07
          Вы ничего не понимаете в данном вопросе. Ну какие 40 процентов избирателей?

          Или у вас, милейший, с математикой проблемы, с разделом "округление"?
          Butters
          1. Ольгович Сегодня, 07:54
            Цитата: Butters
            Вы ничего не понимаете в данном вопросе


            У Вас, любезнейший, с русским языком -проблемы. В данном вопросе можно ЗНАТЬ-НЕ ЗНАТЬ, при чем тут "понимание"? Читайте словари Ожегова, Даля.

            Вечером же в 23.00 была такая информация :
            Ранее МВД Франции опубликовало первые данные о результатах выборов, согласно которым Ле Пен набирает 40,07% голосов, Макрон — 59,93%.


            Теперь-понимаете? lol
            Ольгович
            1. Butters Сегодня, 08:08
              Ссылку на это правило (а не на весь словарь, даже два) приведете? Плохо у вас получается меня подцеплять. Лингвистом я не являюсь, но вот определение слова понимать взятое с http://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_eng_mathematic
              s/8461/понимать:
              понимать — Познавать, сознавать, постигать, разуметь, уразумевать, раскусить, смекать, соображать, прозреть, разобрать, вникнуть, проникнуть (в смысл), освоиться с чем, схватить (умом), обнять (умом), видеть, смыслить, знать толк в чем нибудь, в толк взять

              С тем же успехом, я мог бы сказать "Вы ничего не смыслите в данном вопросе".
              Цитата: Ольгович
              Вечером же в 23.00 была такая информация

              Когда вы писали это сообщение, 23.00 вечера уже давно прошли. Вы бы еще информацию с эксит-полов бы сюда привели. Не набрала Ле Пен 40% голосов.
              Butters
              1. Ольгович Сегодня, 08:29
                Плохо у вас получается меня подцеплять
                .
                Вы сами подвесились. smile
                Цитата: Butters
                понимать — Познавать, сознавать, постигать, разуметь, уразумевать, раскусить, смекать, соображать, прозреть, разобрать, вникнуть, проникнуть (в смысл), освоиться с чем, схватить (умом), обнять (умом), видеть, смыслить, знать толк в чем нибудь, в толк взять


                Какое это отношение имеет к ЗНАНИЮ цифр? Понимание -это вникнуть, проникнуть (в смысл), сознавать, постигать, разуметь, уразумевать, раскусить, т.е. сделать анализ , основанный на знании этих результатов, осмыслить их.
                Понимаете? yes
                Цитата: Butters
                Когда вы писали это сообщение, 23.00 вечера уже давно прошли. Вы бы еще информацию с эксит-полов бы сюда привели. Не набрала Ле Пен 40% голосов.


                У меня не новостная лента , а комментарий к новости, основанный на моем знании цифр и моем понимании произошедшего. yes

                Понимаете?
                Ольгович
                1. Butters Сегодня, 08:46
                  Цитата: Ольгович
                  Какое это отношение имеет к ЗНАНИЮ цифр? Понимание -это вникнуть, проникнуть (в смысл), сознавать, постигать, разуметь, уразумевать, раскусить, т.е. сделать анализ , основанный на знании этих результатов, осмыслить их.

                  Ссылки на правило русского языка тоже не будет? Неинтересно с вами разговаривать, ни разу ни на что, в общении со мной, ссылки не привели. Не смогли свою мысль чем-то подкрепить. Зато обвинений в стиле "сам " от вас я наслушался предостаточно.
                  Цитата: Ольгович
                  У меня не новостная лента , а комментарий к новости, основанный на моем знании цифр и моем понимании произошедшего

                  Я так разумею, "понимание" - слово дня для вас? Извольте хоть потрудиться, да погуглить, прежде чем заведомо недостоверные комментарии писать.
                  Butters
      2. user1212 Сегодня, 06:44
        Цитата: dag
        ничего хорошего от Макрона России ждать не приходится.

        Мы то привыкшие, нас столетия шельмовали в Европе, а вот принесет ли он что хорошие французам... будем посмотреть wink
        user1212
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:52
          Как будут в ближайшие дни трактовать итоги французских выборов (заметим, вполне ожидавшиеся) — примерно понятно.
          мне например-глубоко плевать,кто Там победил-проиграл....своих проблем нет что ли?
          андрей юрьевич
        2. Смог Сегодня, 06:55
          Спорить ни с кем не буду. Просто приведу сухие цифры.
          Президентские выборы во Франции 2012 года были проведены 22 апреля (первый тур) и 6 мая (второй тур). Они стали десятыми выборами президента Пятой республики. На выборах был избран на пятилетний срок следующий президент Пятой республики. Первичные партийные выборы по выдвижению кандидатов состоялись во Франции с января по октябрь 2011 года.

          По результатам первого тура выборов лидировал Франсуа Олланд, набравший 28,63 % голосов и действующий президент Николя Саркози набравший 27,18 %, они и вышли во второй тур. Третье место заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с 17,90 % голосов, за ней следовал лидер «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон, набравший 11,10 % голосов[1].

          И если увеличение процента голосов с 17,9% в 2012г до 35% отданных за Марин Ле Пен в 2017г. это по мнению некоторых регресс, то что тогда прогресс????
          Смог
          1. dag Сегодня, 07:03
            Цитата: Смог
            Спорить ни с кем не буду. Просто приведу сухие цифры.
            Президентские выборы во Франции 2012 года были проведены 22 апреля (первый тур) и 6 мая (второй тур). Они стали десятыми выборами президента Пятой республики. На выборах был избран на пятилетний срок следующий президент Пятой республики. Первичные партийные выборы по выдвижению кандидатов состоялись во Франции с января по октябрь 2011 года.
            По результатам первого тура выборов лидировал Франсуа Олланд, набравший 28,63 % голосов и действующий президент Николя Саркози набравший 27,18 %, они и вышли во второй тур. Третье место заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с 17,90 % голосов, за ней следовал лидер «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон, набравший 11,10 % голосов[1].

            И если увеличение процента голосов с 17,9% в 2012г до 35% отданных за Марин Ле Пен в 2017г. это по мнению некоторых регресс, то что тогда прогресс????

            давайте не будем передергивать.тк вы сравниваете в первом случае результаты первого круга выборов и второго.а это не корректно тк во втором только 2 кандидата.
            в первом круге мари набрала 21.5% -вот это её реальный рост за 4 года те 4%
            dag
            1. Смог Сегодня, 07:05
              Но во 2-й тур в отличии от 2012г. вышла!
              Это тоже регресс?????
              Смог
              1. dag Сегодня, 07:18
                Цитата: Смог
                Но во 2-й тур в отличии от 2012г. вышла!
                Это тоже регресс?????

                прогресс конечно - только толку ?
                Прогресс летает в космос , а ни в Елисейский дворец.
                Её папа прогрессировал - да так на пенсию и ушёл.
                Её похоже ждёт такой же результат.
                dag
  3. мичман Сегодня, 06:22
    Лично я Марина поздравляю Вас с победой. 40% жителей страны с Вами, я думаю, что и вся Россия тоже. Удачи Вам в Вашей политической деятельности. Мне много пришлось работать с Французскими предприятиями, когда Президентом был Митеран. Честь имею.
    мичман
    1. dag Сегодня, 07:11
      Цитата: мичман
      Лично я Марина поздравляю Вас с победой. 40% жителей страны с Вами, я думаю, что и вся Россия тоже. Удачи Вам в Вашей политической деятельности. Мне много пришлось работать с Французскими предприятиями, когда Президентом был Митеран. Честь имею.

      нет у Мари 40% .
      Часть голосовавших за мари ( тк всего 2 кандидата во втором туре ) -голосовали против Макрона ( отдав ей голоса) .
      её реальный рейтинг - 21.5 % -это то что она получила в первом туре.
      ну а насчёт России -не отвечайте за всю Россию.
      Мне лично абсолютно розового до Ле Пен - наши проблемы нам решать самим - в этом нам она точно не поможет.
      dag
      1. мордвин 3 Сегодня, 07:15
        Цитата: dag
        нет у Мари 40% .
        Часть голосовавших за мари ( тк всего 2 кандидата во втором туре ) -голосовали против Макрона ( отдав ей голоса) .

        Сколько процентов, в таком случае, у Макрона? recourse
        мордвин 3
        1. dag Сегодня, 07:29
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: dag
          нет у Мари 40% .
          Часть голосовавших за мари ( тк всего 2 кандидата во втором туре ) -голосовали против Макрона ( отдав ей голоса) .

          Сколько процентов, в таком случае, у Макрона? recourse
          Я считаю что реальная поддержка и реальные избиратели -это то что кандидат получает в первом туре -остальное от лукавого и от противном.
          Макрон -23.7 %
          Ле Пен - 21.5 %
          это их реальные избиратели.
          Поэтому и в парламентего будет примерно такой расклад.
          нет ни у одной реальных 35 .ни у второго 65-ти.
          но реалии таковы , что кандидатов 2 , а место одно -- и в этом Ле Пен проиграла , причём разгромно.
          ИМХО
          dag
      2. Anglorussian Сегодня, 07:44
        Она вывела свою партию в мейнстрим практически избавилась от негативной стигмы партии маргиналов- это большой успех. Вы например можете представить Баркашова на втором месте на российских выборах? А макрон собрал 64 процента только благодаря протестным голосам-против ЛеПен.
        Anglorussian
  4. Monster_Fat Сегодня, 06:26
    Автор статьи-мечтатель, не понимающий менталитета европейцев. Никогда националисты не победят на выборах в крупных странах ЕС, по причине вполне, банальной-их всегда будет меньше. Дело в том, что маховик морального разложения западного общества стремительно набирает обороты, на волне мультикультурализма, толерантности, пресловутого приоритета "общечеловеческих ценностей", приоритета желаний над необходимостью. В результате, избиратели выраждаются в некое мешанско-потребительское стадо, требующее все большей моральной свободы и для которого неприемлемы любые самоограничения, накладываемые в случае проведения "национальной политики". Никакого такого "возврата к корням" современные жители Европы и не желают, они желают все большего разнообразия, снятия большего количества моральных ограничений и пр. Кроме того, европейские люди чрезвычайно бояться "ухудшения" уровня жизни, "отнятия свобод" и пр. что может последовать при приходе "не привычных", "радикальных" политиков. Этого они бояться больше всего и на этот испуг их взял Макрон и те, кто стоит за ним. То же самое повторится и через пять лет. Вылезет очередной Макрон с обещаниями ничего не менять, но осчастливить всех и западное стадо, с радостным блеяньем побежит к себе обратно в стойло, где его уже будут ждать привычные, "улыбчивые" "дяди" с ножницами и острыми ножами.
    Monster_Fat
    1. Anglorussian Сегодня, 07:48
      Дело в том что свободы и благополучие европейцев уже растворяются- благодаря несменному курсу европолитиканов. И народ начинает соображать что политиканов надо менять и оставлять все как есть - чревато. Времена меняются.
      Anglorussian
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:29
        Не... Страх перемен и законопослушность не пересилить. Их пугают страхом того, что если националисты начнут прижимать мигрантов-те взбунтуются и начнется, типа "гражданская война", со всеми ее прелестями и европейский обыватель сразу пугается. И еще, этому обывателю говорят, что если ничего не менять-то мигранты все равно ассимилируются и все само собой рассосется, нужно только потерпеть....лет так 15-20..... И обыватель радуется-все ведь оказывается просто-надо лишь "потерпеть" и никакой "гражданской войны".. wink laughing
        Monster_Fat
        1. Anglorussian Сегодня, 08:40
          Вы это где вычитали? Перемены уже происходят и уже видны невооруженным глазом. Поэтому обыватель уже их не боится, более того- хочет перемен в свою пользу. О крахе мультикультурализма даже ленивый не говорит- это примерно как отрицать гравитацию. И ещё- терпение на исходе. Пока определенная инерция есть- политиканы у власти уже подгоняют свои программы под реалии. Но на их место уже метят другие. И если 10 лет назад скорее Баркашов в России был вторым на выборах чем ЛеПен- то сейчас о ней открыто говорят как об опасном сопернике. И да- сейчас пловцы через море уже не беженцы а мигранты- риторика сменилась быстро.
          Anglorussian
  5. Познающий Сегодня, 06:29
    Вообщем, хранцузы, рухнув с дуба, вместо ненавистного Ф. Олланда избрали ухудшенную и чуть "подкрашенную" копию его же request .
    Познающий
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:47
    Там ещё парламентские выборы! Иначе получится диссонанс. Макрон в одну сторону, а парламент - в другую.
    Горный стрелок
  7. sagitch Сегодня, 06:47
    Сейчас начнется, на всех каналах, гадания на кофейной гуще! С Трампом достали, теперь Макароны на завтрак, обед и ужин!
    sagitch
  8. sagitch Сегодня, 07:15
    Вспомнился анекдот:

    Входит к Сталину адьютант.
    - К Вам, экстрасенс, товарищи Сталин!
    - А кто это такой?
    - Ну..., он говорит что может предсказывать будущее! Может рассказать о Вашей политической карьере, например.
    Сталин задумался..., и...
    - Расстрелять!
    И добавил:
    - Знал бы, не пришел бы!
    - Не люблю шарлатанов!
    sagitch
  9. 72jora72 Сегодня, 07:17
    Цитата: dag
    Ле Пен нечего празднывать , она проиграла вчистую.

    Да ты что)))!
    72jora72
    1. dag Сегодня, 07:22
      Цитата: 72jora72
      Цитата: dag
      Ле Пен нечего празднывать , она проиграла вчистую.

      Да ты что)))!

      ну если вы считаете что разница в 2 раза это не разгром (65 и 35 %)- хорошо.
      только что это тогда ?
      dag
  10. parusnik Сегодня, 08:07
    Как и следовало ожидать, победила "демократия"..с учетом того сколько французов на выборы не пришло..Победа Эммануэля Маркона..одна ассоциация..вспоминается мелодия из одноименного фильма "Эммануэль"..Эммануэль...Эммануэль...Эммануэль.
    ..ла-ла-ла....
    parusnik
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