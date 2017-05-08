Тегеран предостерег Эр-Рияд от необдуманных шагов
Глава военного ведомства Ирана Хосейн Дехган посоветовал властям Саудовской Аравии «не глупить», иначе от страны останутся лишь священные для мусульман места – Мекка и Медина, передает РИА Новости .
Эти слова прозвучали после того, как министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что желание Тегерана «властвовать над исламским миром» является препятствием для налаживания диалога с королевством.
По мнению Салмана, Иран стремится добраться до святыни всех мусульман в Саудовской Аравии – Каабы в Мекке.
Агентство напоминает, что разногласия между Тегераном и Эр-Риядом значительно обострились в 2011 году, когда в регионе началась так называемая арабская весна, в которой Иран поддержал шиитские силы, а Саудовская Аравия – суннитов.
Мы им (Саудовской Аравии) советуем не глупить. Однако если же они сделают что-либо необдуманное, мы не оставим ни одного места (в Саудовской Аравии) в целостности и сохранности, за исключением Мекки и Медины,цитирует министра агентство Tasnim.
Эти слова прозвучали после того, как министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что желание Тегерана «властвовать над исламским миром» является препятствием для налаживания диалога с королевством.
По мнению Салмана, Иран стремится добраться до святыни всех мусульман в Саудовской Аравии – Каабы в Мекке.
Мы не ждем военных действий на территории Саудовской Аравии, чтобы начать противодействовать Ирану,добавил он.
Агентство напоминает, что разногласия между Тегераном и Эр-Риядом значительно обострились в 2011 году, когда в регионе началась так называемая арабская весна, в которой Иран поддержал шиитские силы, а Саудовская Аравия – суннитов.
Использованы фотографии: http://www.salamnews.org
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