Тегеран предостерег Эр-Рияд от необдуманных шагов

Мы им (Саудовской Аравии) советуем не глупить. Однако если же они сделают что-либо необдуманное, мы не оставим ни одного места (в Саудовской Аравии) в целостности и сохранности, за исключением Мекки и Медины,

Мы не ждем военных действий на территории Саудовской Аравии, чтобы начать противодействовать Ирану,