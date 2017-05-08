12:49 08 мая

Тегеран предостерег Эр-Рияд от необдуманных шагов

Глава военного ведомства Ирана Хосейн Дехган посоветовал властям Саудовской Аравии «не глупить», иначе от страны останутся лишь священные для мусульман места – Мекка и Медина, передает РИА Новости .

Тегеран предостерег Эр-Рияд от необдуманных шагов


Мы им (Саудовской Аравии) советуем не глупить. Однако если же они сделают что-либо необдуманное, мы не оставим ни одного места (в Саудовской Аравии) в целостности и сохранности, за исключением Мекки и Медины,
цитирует министра агентство Tasnim.


Эти слова прозвучали после того, как министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что желание Тегерана «властвовать над исламским миром» является препятствием для налаживания диалога с королевством.

По мнению Салмана, Иран стремится добраться до святыни всех мусульман в Саудовской Аравии – Каабы в Мекке.

Мы не ждем военных действий на территории Саудовской Аравии, чтобы начать противодействовать Ирану,
добавил он.

Агентство напоминает, что разногласия между Тегераном и Эр-Риядом значительно обострились в 2011 году, когда в регионе началась так называемая арабская весна, в которой Иран поддержал шиитские силы, а Саудовская Аравия – суннитов.

Использованы фотографии: http://www.salamnews.org
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Комментарии 82

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  1. Владимир 38 Сегодня, 10:47
    Вот нормальное заявление не мямлит..
    Владимир 38
    1. oleg-gr Сегодня, 10:51
      Конфессиональное противостояние не затихает.
      oleg-gr
      1. cniza Сегодня, 12:31
        Цитата: oleg-gr
        Конфессиональное противостояние не затихает.


        Там ситуация непримеримая и никто не знает когда наладится.
        cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:55
      посоветовал властям Саудовской Аравии «не глупить», иначе от страны останутся лишь священные для мусульман места – Мекка и Медина

      Отличное заявление! Громыко вспомнил сразу..))) Иран укрепляется , если такие высказывания допускает! Сейчас Израиль заистерит...))) bully
      ОТДЕЛ
    3. Зяблицев Сегодня, 10:58
      Нравятся мне мусульмане, разница в ветвях религии, но за каждую запятую в суре готовы резать друг другу и окружающим головы направо и налево.... laughing Впрочем все религии хороши: у нас резали и жгли старообрядцев, в Европах резали и жгли католики всяких гугенотов, в буддизме, еще так сяк, но то же три разнонаправленных ветви,но если вспомнить богиню Лхамо, которая содрала со своего сына живьем кожу за отступничество....Большевики где то были правы насчет материалистической картины мира и про опиум для народа, но то же слишком ретиво принялись разрушать церкви и отправлять работников культа на плаху.... laughing

      Что же касается данного вопроса - узел здесь завязан мама не горюй! Здесь и американцы, и арабы и Израиль...какая там никому не впершаяся Украина или воинственная КНДР, вот где явственно просматривается колыбель третей мировой, не дай бог... laughing , конечно же!
      Зяблицев
      1. svp67 Сегодня, 11:05
        Цитата: Зяблицев
        Нравятся мне мусульмане, разница в ветвях религии, но за каждую запятую в суре готовы резать друг другу и окружающим головы направо и налево

        А то что православные, так и остаются схизматиками для Запада Вас не удивляет?
        svp67
        1. Зяблицев Сегодня, 11:07
          Да нет! В рамках одного коммента все вывихи человеческого сознания на религиозной почве просто не описать... hi
          Зяблицев
          1. dauria Сегодня, 11:45
            вывихи человеческого сознания на религиозной почве просто не описать


            это не вывихи, наоборот - норма. Церковь- структура, возникшая на потребности людей в вере и товарно-денежных отношениях. Отсюда и конкуренция за рынок сбыта (людей). И стремление занять место во власти ( быть государственной). И церковный раскол, если государство делится ( Кто будет терпеть чужого агента влияния ?) Когда надо католики немцы жгли католиков поляков. Сам человек тут ни причём. Ему действительно нужен товар - психологическая защита. Именно поэтому борьба большевиков с церковью на истребление провалилась - замену не нашли. Да её и нет ( такой доступной, дешёвой и эффективной). Лучшим был на мой взгляд период 70-х в СССР . И не гнобили сильно , но и воли не давали.
            Знаете, когда говорят "религия-опиум", забывают, что опиаты нужны в медицине. Бороться надо с наркокартелями, а не со средством.
            dauria
            1. Зяблицев Сегодня, 11:49
              Инной раз вывих становится в последующем нормой, а норма с течением времени начинает восприниматься, как вывих...Как преподнести ! Но в целом Вы правы! hi
              Зяблицев
              1. BATUHAN Сегодня, 12:01
                Цитата: svp67
                А то что православные, так и остаются схизматиками для Запада Вас не удивляет?

                Меня сей факт РАДУЕТ. Мы разные. Православные как минимум считают грехом педерастию.
                Меркель озабочена педерастами в Чечне. Эта бабка с катушек съехала. Дожились, канцлер Германии предъявляет правителю Руси за обиженых педерастов в Чечне. европеоиды опустились ниже плинтуса, им не то, что руку подавать омерзительно, с ними на одну поляну выходить нельзя. После ее отъезда нужно Сочи дезинфицировать.
                Пусть запад горит адским огнем с его "ценностями", а говоря русским я зыком развратом и пороками.
                BATUHAN
            2. Комментарий был удален.
            3. КОТ БАЮН Сегодня, 12:46
              Церковь- структура, возникшая на потребности людей в вере и товарно-денежных отношениях

              любая вера, с моей точки зрения, это скорее всего социально-поведенческий стандарт, в котором есть место и товарно-денежным отношениям.
              А Стандарт - в широком смысле этого слова - востребован всегда. А в обществе и подавно...
              По поводу
              опиаты нужны в медицине. Бороться надо с наркокартелями

              согласен с Вами на все 100.
              Слишком много развелось "наркокартелей" в виде адвентистов, иеговистов... Каких только забавных "псевдоопиатов" не понапридумывали за 20-й век!
              КОТ БАЮН
      2. Maskom Сегодня, 12:04
        Воевать не умеют ни те , ни другие...
        А техника у саудовцев выше на несколько уровней
        Maskom
        1. Зяблицев Сегодня, 12:09
          Лично я здесь с Вами соглашусь!
          Зяблицев
    4. svp67 Сегодня, 11:03
      Цитата: Владимир 38
      Вот нормальное заявление не мямлит..

      А Вы не считали какой у него номер 1001 или 10000001? Они звучат с завидной регулярностью, что с одной, что с другой стороны....
      svp67
      1. Владимир 38 Сегодня, 11:08
        Цитата: svp67
        Цитата: Владимир 38
        Вот нормальное заявление не мямлит..

        А Вы не считали какой у него номер 1001 или 10000001? Они звучат с завидной регулярностью, что с одной, что с другой стороны....

        А зачем мне считать?)) Мил человек))
        Владимир 38
        1. svp67 Сегодня, 11:15
          Цитата: Владимир 38
          А зачем мне считать?)) Мил человек))

          Затем, что бы относиться к ним намного спокойнее... Слова не подкрепленные силой и делом - ПУСТОЕ СОТРЯСЕНИЕ ВОЗДУХА.
          svp67
    5. сибиралт Сегодня, 11:11
      Зато наша Матвиенко, в отличие от Меркель, переоделась в мусульманский "дресс - код" на встрече с саудовским принцем. Не могу представить того же Лаврова (о других помолчу) в белых халате и кальсонах с чалмой на голове, ради соблюдения средневекового этикета. laughing
      сибиралт
      1. pjastolov Сегодня, 11:17
        в гарем хочется wassat
        pjastolov
      2. svp67 Сегодня, 11:23
        Цитата: сибиралт
        Зато наша Матвиенко, в отличие от Меркель, переоделась в мусульманский "дресс - код" на встрече с саудовским принцем.

        А Вы когда в гостях или на важной беседе ,себя ведете уважительно к оппоненту или хамски?
        Найдите ДЕСЯТЬ отличай в стиле одежде Матвиенко в Саудовской Аравии и в православном Храме

        svp67
        1. сибиралт Сегодня, 11:33
          По хамски - требовать от гостей не свойственный им "дресс-код". Вы "что-то путаете, батя". Путин же не запрещает им приходить на официальный приём в традиционных подштанниках. Этак, и африканские страны потребуют являться к ним на приём в набедренных повязках.
          сибиралт
          1. svp67 Сегодня, 11:51
            Цитата: сибиралт
            По хамски - требовать от гостей не свойственный им "дресс-код". Вы "что-то путаете, батя". Путин же не запрещает им приходить на официальный приём в традиционных подштанниках. Этак, и африканские страны потребуют являться к ним на приём в набедренных повязках.

            Так и она у себя в СовФеде встречает по иному, а в "чужой монастырь, со своим уставом не лезут".
            svp67
            1. сибиралт Сегодня, 11:59
              Султан пришел в женскую спальню, судя по пуховикам, в соответствующей случаю одежде. И что? laughing
              сибиралт
            2. LetatUtki Сегодня, 12:01
              Цитата: svp67
              в "чужой монастырь, со своим уставом не лезут".


              Из европейских стран, когда едут то голову не покрывают и ничего - никто там в Саудовской Аравии не умер.
              И никто это не воспринимает как неуважение так как не отказывают им. Да и не только недавно Меркель не покрывала, до неё ранее покрывать голову в Саудовской Аравии отказывались премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывшая первая леди США Мишель Обама и глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен.

              И ничего.. Они же не в трусах на встречу идут, а одеваются достаточно закрыто, но при этом не идут на уступки так как требовать покрытия головы это уже явный перебор.
              LetatUtki
              1. svp67 Сегодня, 12:06
                Цитата: LetatUtki
                И ничего.. Они же не в трусах на встречу идут, а одеваются достаточно закрыто, но при этом не идут на уступки так как требовать покрытия головы это уже явный перебор.

                А ПЕРЕБОР то в чем? Она, что хиджаб одела? Её стиль одежды точно такой же как в православном Храме. Православная христианка среди вахабитов, это и так можно оценить. У них то женщины совсем иную одежду носят...
                svp67
                1. LetatUtki Сегодня, 12:48
                  Она может делать все, что угодно - хоть никаб или бурку надеть.
                  Просто, что об этом подумают в России в светской стране - это вопрос. Она не представляет христианство, она представляет Россию, одно из самых сильных светских государств мира, которое не должно, по моему мнению, прогибаться в таких случаях.

                  В Храме это другое дело. Путин, Обама - всё, кто приезжал в Израиль и подходили к Стене Плача - надевали кипу.
                  Но никто не заставлял.

                  А тут речь скорее не об уважении, а об том, чтобы каждый оставался при своих ценностях и принципах. Не может ни одна страна заставить лидера или представителя другой страны покрывать голову против желания и воли.

                  Уважение это надеть одежду покрывающую плечи или закрывающую колени, но покрывать голову это выходит из понятия уважение и переходит в понятие - каждый решает сам за себя + как выглядит страна на фоне подобного поведения.

                  Православная христианка среди вахабитов, это и так можно оценить.


                  Это было бы так, если бы она сама не пояснила почему она покрыла голову -
                  Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что покрыла голову платком в ходе визита в Саудовскую Аравию, желая проявить тем самым дипломатическую культуру и выразить уважение к традициями другого государства, сообщило РИА «Новости».
                  «Есть, во-первых, дипломатическая культура. Если приезжаешь в другую страну, ты должен уважительно относиться к культуре, к традициям, религиозным особенностям. И это непременные условия дипломатического этикета», – пояснила Матвиенко журналистам.


                  Вы реально полагаете, что кроме России никто в мире не понимает в дипломатическом этикетке и культуре ? Ни США, ни Германия ни Великобритания?
                  LetatUtki
      3. активатор Сегодня, 11:31
        Цитата: сибиралт
        Не могу представить того же Лаврова (о других помолчу) в белых халате и кальсонах с чалмой на голове, ради соблюдения средневекового этикета.

        Лавров на фиджи. Мысли у него были примерно такие : вода закипела или нет? а за меня отомстят? :laughing
        активатор
    6. pjastolov Сегодня, 11:13
      Нашим надо учиться - а не "партнеры" soldier
      pjastolov
  2. Толстоевский Сегодня, 11:02
    работайте, братья!
    Толстоевский
  3. профессор Сегодня, 11:02
    Ай моська. Знать она сильна коль лает на слона.
    Исламскому Государству Иран придется иметь дело не с Саудией, а с США. Bидать забыли исламисты, что стало с Саддамом good
    профессор
    1. pjastolov Сегодня, 11:18
      Возможно, но там уже есть РОССИЯ, и пока она от туда не ушла и уходить не собирается stop
      pjastolov
      1. профессор Сегодня, 11:28
        Цитата: pjastolov
        Возможно, но там уже есть РОССИЯ, и пока она от туда не ушла и уходить не собирается stop

        Нет там России. персы с позором выгнали российские самолеты со своей территории. А вот американские базы в Саудии есть.

        Цитата: Vita VKO
        С каких это пор США стали гарантом безопасности для народа?

        Плевали американцы на народ Саудии и не её султанов. У американцев там интересы и они камня на камне не оставят ради своих интересов. Примеры тому Вьетнам, Афган, Ирак.

        Цитата: sabakina
        Профессор, в случае крутого замеса, Вы то хоть останетесь? what

        Если замес не будет в ближайшую неделю которую я буду в Германии, то я буду в Израиле. Мне здесь нравится.

        Девку имею. hi
        профессор
        1. ватник Сегодня, 11:39
          Цитата: профессор
          персы с позором выгнали российские самолеты со своей территории.

          Прекращай выдумывать или эту сказку тебе ваши раввины дали команду распространять?
          Кстати говоря министр обороны Ирана Хосейн Дехган очень грамотно сказал о израильском режиме:
          Израиль это искусственно созданное государство преступное и оккупационное узурпирующие права палестинского народа
          ватник
        2. sabakina Сегодня, 11:43
          Если замес не будет в ближайшую неделю которую я буду в Германии, то я буду в Израиле. Мне здесь нравится.

          Да я даже и не сомневался, что Вы свалите раньше, чем....Девку жалко.
          sabakina
          1. профессор Сегодня, 11:47
            Цитата: sabakina
            Если замес не будет в ближайшую неделю которую я буду в Германии, то я буду в Израиле. Мне здесь нравится.

            Да я даже и не сомневался, что Вы свалите раньше, чем....Девку жалко.

            Могу вам гарантировать, что за время моего празднования Дня Победы в Германии ничего из того чем грозится исламист не произойдет. Более того, ничего не произойдет и после моего возвращения. Персы много грозят. К этому уже все привыкли.
            профессор
            1. активатор Сегодня, 11:55
              Цитата: профессор
              Могу вам гарантировать, что за время моего празднования Дня Победы в Германии

              Немцев бить будете? часовню только не трогайте laughing С днем победы! hi
              активатор
            2. sabakina Сегодня, 11:56
              Цитата: профессор

              Могу вам гарантировать, что за время моего празднования Дня Победы в Германии ничего из того чем грозится исламист не произойдет. Более того, ничего не произойдет и после моего возвращения. К этому уже все привыкли.

              Очевидно, Профессор в Израиле не самый последний человик. Если не первый, то главный точно. Профессор, а если Аннушка уже разлила всё таки масло?
              sabakina
              1. ватник Сегодня, 12:06
                Цитата: sabakina
                Если не первый, то главный точно.

                Наверное опыт едет перенимать winked
                ватник
        3. сибиралт Сегодня, 11:46
          laughing Олегу плюс 100500!
          сибиралт
    2. Vita VKO Сегодня, 11:21
      Цитата: профессор
      не с Саудией, а с США

      С каких это пор США стали гарантом безопасности для народа? Скорее наоборот. И попытки свержения неугодных правительств, и бесконечное состояние войны Израиля являются прямым доказательством того, что страна основанная ворами и проститутками будет всегда вести политику исключительно в интересах собственного обогащения за счет остального Мира.
      Vita VKO
    3. sabakina Сегодня, 11:21
      Профессор, в случае крутого замеса, Вы то хоть останетесь? what
      sabakina
      1. ватник Сегодня, 11:40
        Цитата: sabakina
        Профессор, в случае крутого замеса, Вы то хоть останетесь?

        Да сто процентов сразу забудет о Израиле и побежит в первых рядах lol
        ватник
        1. sabakina Сегодня, 11:45
          ватник, он уже в Германии! laughing
          sabakina
    4. Оператор Сегодня, 11:22
      США - это которое только что слилось с 24-млн Северной Кореи? laughing
      Оператор
    5. ВадимЖивов Сегодня, 11:57
      Для профессора. А не прятаться за чужую опу слабо? Этому должны учить с детства hi
      ВадимЖивов
  4. лысова Сегодня, 11:02
    Психология Российского человека. Любим ,Вас, и это обуславливают последний век. Пошлите всех на русские три буквы - Алах -не не запрещал, а Россия ,Вас, всегда уважала - не предайте нас.
    лысова
    1. Siegen Сегодня, 11:09
      Психология Российского человека. Любим Вас... Россия Вас всегда уважала - не предайте нас

      Анекдот:
      Поросята радуются, играют, веселятся. Вдруг в свинарник заходит волк.
      Все замерли в тревожном ожидании. Волк:
      - Ассаламалейкум!
      Все облегчённо вздохнули:
      - Слава богу, мусульманин...

      Siegen
  5. viktor. Сегодня, 11:04
    Прямо и доходчиво и ГЛАВНОЕ без ОЗАБОЧЕНнОСТЕЙ good
    viktor.
  6. l7yzo Сегодня, 11:04
    Цитата: ОТДЕЛ
    посоветовал властям Саудовской Аравии «не глупить», иначе от страны останутся лишь священные для мусульман места – Мекка и Медина

    Отличное заявление! Громыко вспомнил сразу..))) Иран укрепляется , если такие высказывания допускает! Сейчас Израиль заистерит...))) bully

    Видимо с Северной Кореей не вышла "Зажигалка" ))))
    l7yzo
  7. мичман Сегодня, 11:05
    Восхищаюсь Хосейном Дехганом. Только так можно говорить с агрессором. Думаю, что мир меняется и Иран может быть нашим союзником против США. Лишь бы дело до войны большой не дошло.
    Как то после событий 1972 года в Египте я написал две статьи: "Творческая командировка", а название второй боюсь даже написать. Если будет время прочтите ее. Многое стане ясным для ястребов. Честь имею.
    мичман
    1. LetatUtki Сегодня, 11:17
      Цитата: мичман
      Только так можно говорить с агрессором


      Странный агрессор такой.
      http://izvestia.ru/news/685574
      Делегация Совета Фе­дерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко завершила визит в Саудовскую Арави­ю. По итогам встреч с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и членами Консультативного совета стороны договорились развивать сотрудничество в военно-технической, энергетической и атомной сферах. Принимающая сторона особо отметила уважительное отношение спикера к традициям страны: глава СФ в ходе встреч покрывала голову платком и была одета в традиционные для арабского государства цвета — зеленый и черный.


      А потом ещё этого наглого агрессора и союзника США в гости пригласили, во дают ещё и агрессор назвал визит из России историческим !

      http://izvestia.ru/news/685574
      Ответный визит саудовского короля в Россию может состояться уже в этом году, сообщила Валентина Матвиенко. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров..

      Вице­-спикер Совета Федер­ации Ильяс Умаханов в беседе с «Известия­ми» отметил, что гла­ва МИД Саудовской Ар­авии Адель аль-Джубейр назвал визит российской делегации историческим.



      И самое интересное,

      Комментируя итоги визита, спикер заявила, что между Россией и Саудовской Аравией есть «некоторые разно­гласия» — в частности, в подходах к урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но «все-таки больше того, что нас объединяет».
      LetatUtki
      1. sabakina Сегодня, 11:26
        Интересно, сколько же всё таки лет мичману? Судя по стилю письма-явно не 100 лет, а вроде как с Котовским воевал...
        sabakina
        1. voyaka uh Сегодня, 11:34
          Он был главным инженером Министерства Связи в СССР.
          Занимался (в том числе) военной авиа- косм- радиосвязью в 60-80 годах.
          voyaka uh
      2. ватник Сегодня, 11:45
        Цитата: LetatUtki
        Странный агрессор такой.

        Ну для Израиля Саудовская Аравия это вообще стратегический союзник lol
        Гендиректор МИД Израиля: Саудовская Аравия - наш союзник
        Генеральный директор министерства иностранных дел Израиля Дори Гольд заявил, выступая на конференции представителей еврейских общин США, что Саудовская Аравия стала стратегическим союзником еврейского государства.
        http://newsru.co.il/mideast/31jul2015/gold8007.ht
        ml
        ватник
        1. LetatUtki Сегодня, 11:51
          Конечно, Саудовская Аравия союзник Израиля в борьбе с иранским террором и террористами Хизбалла.
          LetatUtki
          1. ватник Сегодня, 11:59
            Цитата: LetatUtki
            Конечно, Саудовская Аравия союзник Израиля

            Так я давно говорил что ваххабит и иудей это друзья на века lol
            ватник
            1. LetatUtki Сегодня, 12:14
              То, что ты говорил - это глупости.
              Да, в борьбе против террора Израиль и с Саудовской Аравии готов вместе объединять усилия.

              Тем более как мы видим, Россия договорилась с саудами развивать сотрудничество в военно-технической, энергетической и атомной сферах да ещё и что отношении России с саудами «все-таки больше того, что нас объединяет».
              LetatUtki
              1. ватник Сегодня, 12:30
                Цитата: LetatUtki
                Да, в борьбе против террора

                Ага в борьбе против террора lol Ваххабиты и иудеи вместе а итогом этой вашей борьбы стало создание террористов ИГИЛ?
                ватник
  8. LetatUtki Сегодня, 11:09
    Тут несколько вариантов - либо это для внутреннего потребления, либо просто гавкание, так как всем, кто понимает расклад сил, понятно, что, если Иран попытается выполнить угрозу, то превратится в руины.
    LetatUtki
    1. viktor. Сегодня, 11:13
      И кто его обратит в руины если не секрет? Саудиты? Израиль? или ваш (ВЕРНЫЙ) хозяин США?
      viktor.
      1. Арон Заави Сегодня, 11:17
        Цитата: viktor.
        И кто его обратит в руины если не секрет? Саудиты? Израиль? или ваш (ВЕРНЫЙ) хозяин США?

        Иранцам то какая разница будет?
        Арон Заави
        1. viktor. Сегодня, 11:25
          Судя по вашему ответу вы согласились что у Саудитов и Израиля есть хозяин! но любой хозяин рано или поздно избавляется от не нужных ему вещей или животных bully
          viktor.
        2. sabakina Сегодня, 11:30
          Ну чё? правильная позиция.
          -а где у тебя оружие?
          -А зачем мне оружие? У меня есть Донг!
          -Ктооо?
          -ДОНГ!
          (с) Крокодил Данди в Австралии.
          sabakina
    2. pjastolov Сегодня, 11:22
      Да, жалко будет ИЕРУСАЛИМ, очень - святой город negative
      pjastolov
      1. LetatUtki Сегодня, 11:26
        Цитата: pjastolov
        Да, жалко будет ИЕРУСАЛИМ, очень - святой город


        Да не волнуйтесь так, я уверен, что с Иерусалимом ничего не случится.
        LetatUtki
        1. pjastolov Сегодня, 11:31
          А я и не волнуюсь, волноваться надо тем кто хочет но не может, а грознннннный такой - аж жуть wassat
          pjastolov
          1. LetatUtki Сегодня, 11:52
            Цитата: pjastolov
            А я и не волнуюсь, волноваться надо тем кто хочет но не может, а грознннннный такой - аж жуть


            Поверьте и те тоже не волнуются об Иерусалиме.
            LetatUtki
            1. pjastolov Сегодня, 11:55
              Значит я рад за ИЕРУСАЛИМ - святой город hi
              pjastolov
              1. LetatUtki Сегодня, 12:16
                Цитата: pjastolov
                Значит я рад за ИЕРУСАЛИМ - святой город


                Да, только после того как Иерусалим стал израильским все получили доступ к святым местам. Когда там были, например, арабы - евреев не пускали, а христиан сильно ограничивали.
                LetatUtki
                1. pjastolov Сегодня, 12:20
                  Но и ненадо отрицать факта что христа распяли по наводке фарисеев, а для мусульман он тоже святой - пророк ИССА hi
                  pjastolov
        2. ватник Сегодня, 12:11
          Цитата: LetatUtki
          Да не волнуйтесь так, я уверен, что с Иерусалимом ничего не случится

          Кстати говоря про Иерусалим:

          ЮНЕСКО: Израиль - "оккупирующая сила"

          Консенсус относительно значимости Старого города Иерусалима был достигнут в итоговой резолюции ЮНЕСКО.

          В частности, в ней говорится, что “все законодательные и административные меры, принятые Израилем, оккупирующей державой, которые изменяют характер и статус Священного города Иерусалима”, признаются “недействительными и должны быть немедленно отменены”.

          “Это явное напоминание Израилю о его правовом статусе в Восточном Иерусалиме, этот статус – оккупирующая держава, так что у него нет права проводить работы и другие изменения в городе,” – заявил Мунир Анастас, палестинский посол в Юнеско.
          http://ru.euronews.com/2017/05/05/unesco-israel-i
          s-occupying-power-of-jerusalem
          ватник
  9. art030765 Сегодня, 11:21
    только подписали соглашение о введении зон безопасности в сирии и вот угрозы шиитов сунитам у кого то есть иллюзии по поводу перемирия в сирии?
    art030765
  10. Fayter Сегодня, 11:22
    Цитата: LetatUtki
    Тут несколько вариантов - либо это для внутреннего потребления, либо просто гавкание, так как всем, кто понимает расклад сил, понятно, что, если Иран попытается выполнить угрозу, то превратится в руины.

    А я так понимаю, что саудиты не успеют спрятаться за спину америкосов, даже если за них и израильтяне вступятся, Иран успеет быстрее взломать оборону арабов. Поэтому и цыкнули на зажравшихся арабов...
    Fayter
    1. LetatUtki Сегодня, 11:34
      Цитата: Fayter
      А я так понимаю, что саудиты не успеют спрятаться за спину америкосов, даже если за них и израильтяне вступятся, Иран успеет быстрее взломать оборону арабов.


      Думаете?
      Около Ирана американские военные базы.. В Саудовской Аравии американские военные базы.
      То, что Иран может успеть что-то сделать первым не значит, что ответа не будет. А ответ будет и такой, что Иран превратится в развалины. Иран это прекрасно понимает.
      LetatUtki
      1. sabakina Сегодня, 11:41
        Ну как я и писал: "у меня есть Донг."
        sabakina
      2. viktor. Сегодня, 12:01
        США не поможет Саудитам их просто под любым англосакским предлогом кинут! зачем амерекосам достойный противник, им не нужны ГРОБЫ их сожрут их население, они привыкли жрать и спать спокойно! амерекосам выгодна война но только чужими руками и с амерекосовскими стволами! Саудиты не вывезут Иран духу и воли не хватит!
        viktor.
        1. LetatUtki Сегодня, 12:18
          Вы плохо знаете американцев :)

          Цитата: viktor.
          Саудиты не вывезут Иран духу и воли не хватит!


          Откуда вам знать? winked
          LetatUtki
      3. ватник Сегодня, 12:47
        Цитата: LetatUtki
        Около Ирана американские военные базы.. В Саудовской Аравии американские военные базы.

        А вот в Иране нет американских баз. И кстати говоря именно совместно с Ираном а не с США или израильском режимом мы воюем в Сирии против террористов так что во всяком случаи сейчас да и в будущем Иран наш союзник.
        Цитата: LetatUtki
        А ответ будет и такой, что Иран превратится в развалины

        От кого от Саудовской Аравии? Да эти неумехи даже с "босоногими" хуситами справится не в состоянии.
        А против израильского режима есть вот такие базы которые ему даже используя технику поставленную из США не удастся так просто уничтожить.
        ватник
  11. silberwolf88 Сегодня, 11:22
    Саудиты конечно раскачивают ситуацию в регионе ... финансируют разного рода терроризм ... НО спор в данном случае глобальный ... религиозный ... шииты и сунниты непримиримы ... (собственно как католицизм и православие) ... всё гораздо глубже ...
    silberwolf88
  12. Старый26 Сегодня, 11:36
    Не совсем понимаю вашу логику, камрад. Что вас восхищает? Что Иран в очередной раз декларирует намерения стереть с лица земли государство, которое имеет иные взгляды на ситуацию, чем Иран?

    Далее:
    Цитата: мичман
    Восхищаюсь Хосейном Дехганом. Только так можно говорить с агрессором..

    А что, Саудовская Аравия уже совершила акт агрессии против Ирана? Или под агрессией вы понимаете те терки с хуситами, что ведет СА, а противоположную сторону поддерживает Иран? Ну так это ведь не повод уничтожать соседнюю страну, если она не ведет против тебя боевых действий.
    А ведь глава военного ведомства прямо это заявляет

    Глава военного ведомства Ирана Хосейн Дехган посоветовал властям Саудовской Аравии «не глупить», иначе от страны останутся лишь священные для мусульман места – Мекка и Медина, передает РИА Новости


    Это ли не подтверждение того, что Иран стремится доминировать в регионе, подминая под себя неугодные с его точки зрения государства. ИМХО слова минобороны СА это подтверждают

    Эти слова прозвучали после того, как министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что желание Тегерана «властвовать над исламским миром» является препятствием для налаживания диалога с королевством.

    По мнению Салмана, Иран стремится добраться до святыни всех мусульман в Саудовской Аравии – Каабы в Мекке.

    Мы не ждем военных действий на территории Саудовской Аравии, чтобы начать противодействовать Ирану,
    добавил он.

    Это высказывание не понравилось министру обороны Ирана? Так вполне адекватное ИМХО заявление. Никаких прямых угроз в отношении Ирана.

    Цитата: мичман
    Думаю, что мир меняется и Иран может быть нашим союзником против США. Лишь бы дело до войны большой не дошло..

    Мир меняется. И сейчас решать свои проблемы угрозой уничтожения соседней страны, далеко не самый лучший способ. Думаю, что все же до союзных отношений мы с Ираном не дойдем. Поставки определенных видов вооружения - вполне. Но России тоже не выгодно развитие фундаменталистского Ирана до состояния, когда он начнет доминировать над государствами Закавказья и Средней Азии. А такие намеки они делали неоднократно. Средняя Азия, находящаяся в подбрюшье России,
    Плюс Северный Кавказ. Мусульманский Азербайджан, разделенный в свое время между СССР и Ираном. А далее прямой выход на мусульманский Дагестан, Чечню и прочие южные республики уже России.
    Нет, не стоит связывать себя союзническими обязательствами с таким соседом.
    Более того, начни сейчас Иран восстанавливать свою ядерную программу - он попадет под санкции, как и КНДР. И что нам тогда прикажите делать? Получать еще одну ядерную державу на своих южных границах? Если они сейчас грозят так соседям, что будет, когда у них будет бомба?
    И если дойдет до большой войны, как тогда поступать России? "Вписываться" за Иран против всех??? Не думаю, что это соответствовало бы долговременным интересам России.

    С уважением
    Старый26
    1. ватник Сегодня, 12:25
      Цитата: Старый26
      Что Иран в очередной раз декларирует намерения стереть с лица земли государство, которое имеет иные взгляды на ситуацию, чем Иран?

      Не повторяйте иудейские сказки никто Израиль "стирать с лица земли" не собирается кстати такие как вы когда "с надрывом" говорите о всеми обижаемом Израиле как то напрочь забываете что в земли этого самого Израиля входят аннексированные им территории государства Палестина Голанские высоты и другие .
      ватник
  13. ватник Сегодня, 12:02
    Цитата: sabakina
    ватник, он уже в Германии! laughing

    И что же он там делает? С ветеранами германской армии встречается? lol
    ватник
    1. sabakina Сегодня, 12:13
      Пишет "девку имеет". Наверно немку. Вот такая история. Сначала немцы евреев, потом евреи немцев. Его пост про "девку" смотрите выше.
      sabakina
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