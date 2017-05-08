Лавров рассказал, почему «натовцы обиделись» на Россию
Руководство НАТО заморозило отношения с Россией из-за провала планов по включению Украины вместе с Крымом в свою орбиту, передает РИА Новости заявление главы МИД Сергея Лаврова.
По его словам, «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».
Лавров отметил, что сейчас альянс пытается возобновить диалог, «с огромным скрипом преодолевая сопротивление агрессивного меньшинства». Москва готова к диалогу, но с условием, что он будет вестись на основе равноправия.
Он отметил также, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дискуссии Евросоюза об отношениях с РФ, хотя «некоторые представители Запада политизированный подход ставят выше экономических интересов своих стран и своих граждан».
Против Москвы в ЕС настроено «агрессивное меньшинство», тогда как «в целом от этой "аномальной" тенденции постепенно отказываются», считает он.
Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации – эти планы провалились,сказал министр в интервью каналу «Мир».
По его словам, «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».
Лавров отметил, что сейчас альянс пытается возобновить диалог, «с огромным скрипом преодолевая сопротивление агрессивного меньшинства». Москва готова к диалогу, но с условием, что он будет вестись на основе равноправия.
И, конечно, будем говорить по повестке дня, которая является общеприемлемой, а не по тем вопросам, которые иногда нужны НАТО больше, чем кому бы то ни было,добавил глава ведомства.
Он отметил также, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дискуссии Евросоюза об отношениях с РФ, хотя «некоторые представители Запада политизированный подход ставят выше экономических интересов своих стран и своих граждан».
Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются,сказал Лавров.
Против Москвы в ЕС настроено «агрессивное меньшинство», тогда как «в целом от этой "аномальной" тенденции постепенно отказываются», считает он.
Использованы фотографии: https://cont.ws
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