12:56 08 мая

Лавров рассказал, почему «натовцы обиделись» на Россию

Руководство НАТО заморозило отношения с Россией из-за провала планов по включению Украины вместе с Крымом в свою орбиту, передает РИА Новости заявление главы МИД Сергея Лаврова.



Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации – эти планы провалились,
сказал министр в интервью каналу «Мир».


По его словам, «из-за обиды на этот объективный исторический факт они заморозили все то, что нас объединяло, в том числе в антитеррористической борьбе».

Лавров отметил, что сейчас альянс пытается возобновить диалог, «с огромным скрипом преодолевая сопротивление агрессивного меньшинства». Москва готова к диалогу, но с условием, что он будет вестись на основе равноправия.

И, конечно, будем говорить по повестке дня, которая является общеприемлемой, а не по тем вопросам, которые иногда нужны НАТО больше, чем кому бы то ни было,
добавил глава ведомства.

Он отметил также, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дискуссии Евросоюза об отношениях с РФ, хотя «некоторые представители Запада политизированный подход ставят выше экономических интересов своих стран и своих граждан».

Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика. Мы, повторяю, эту тему не будируем и не хотим вмешиваться во внутренние дискуссии, но видим, как они реально в Евросоюзе развиваются,
сказал Лавров.

Против Москвы в ЕС настроено «агрессивное меньшинство», тогда как «в целом от этой "аномальной" тенденции постепенно отказываются», считает он.

Использованы фотографии: https://cont.ws
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Комментарии 28

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  1. Путинец Сегодня, 11:16
    Обиженые, хе-хе, тогда ложку с дыркой и под шконку... laughing
    Путинец
    1. Зяблицев Сегодня, 11:31
      Лавров, по дипломатически корректен, но на самом деле, нас ничего и никогда не объединяло! Североатлантический Альянс был создан с одной единственной целью - уничтожить СССР, Россию, да как угодно - хоть Российскую Империю и только благодаря этой базисной идеи - "Drang nach Osten" - может существовать и функционировать...Борьба с терроризмом и другие декларируемые цели - это в пользу бедных! Так сказать замыливание ушей рядовому западному обывателю-налогоплатильщику!
      Зяблицев
      1. cniza Сегодня, 12:27
        Цитата: Путинец
        Обиженые, хе-хе, тогда ложку с дыркой и под шконку... laughing


        Вы попутали ... "на обиженных воду возят".
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 12:48
          ложка с дыркой и под шконкой - это опущенные, но у них же розовые парады, так что никаких проблем и нагибаний - все добровольно request
          pjastolov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:43
      Что то Лавров , одно за другим заявления делает..! Видать устал уже улыбаться "партнерам" ..Все правильно сказал! Натовцам мы по щам надовали и еще пнем в одно место !
      Санкциями обложили , думая что русские на колени встанут ..Ошибочка господа вышла! Мы выжили и еще сильнее становимся !
      ОТДЕЛ
      1. To be or not to be Сегодня, 12:24
        Дипломатия делается тихо. но результат имеет...
        To be or not to be
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:44
          Цитата: To be or not to be
          Дипломатия делается тихо. но результат имеет...

          Лавров думаю выдохнул ..Мы выдержали ,эту травлю России и сейчас можно высказаться! Спасибо Лавров и В. Чуркин умерший от сердечного приступа в ООН ! Спасибо вам русские дипломаты за защиту ! Мы завтра и за вас выпьем рюмку стоя! soldier
          ОТДЕЛ
        2. pjastolov Сегодня, 12:51
          Кого имеет? не я немогу, лучше пускай идут в интересный магазин feel
          pjastolov
      2. Pirogov Сегодня, 12:55
        Цитата: ОТДЕЛ
        Что то Лавров , одно за другим заявления делает..! Видать устал уже улыбаться "партнерам" ..Все правильно сказал! Натовцам мы по щам надовали и еще пнем в одно место !
        Санкциями обложили , думая что русские на колени встанут ..Ошибочка господа вышла! Мы выжили и еще сильнее становимся !

        Сказал то правильно как практически и всегда,а толку как всегда ноль.Нужно не говорить ,а делать.
        Pirogov
  2. oleg-gr Сегодня, 11:16
    РФ послала НАТО. НАТО обиделось. Смешно. Видел фото названия места, "куда русские всех посылают. Страна Перу, 14 градусов 24 минуты южной широты, 71 градус 18 минут западной долготы - это город NАНUI и это реально далеко".
    oleg-gr
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:38
      Цитата: oleg-gr
      Страна Перу, 14 градусов 24 минуты южной широты, 71 градус 18 минут западной долготы - это город NАНUI и это реально далеко".

      есть ещё одно место
      ЛукичЪ
      1. pjastolov Сегодня, 12:54
        Так это одно и то же место, там карта, а здесь фото wassat
        pjastolov
    2. ЛукичЪ Сегодня, 11:39
      Цитата: oleg-gr
      Страна Перу, 14 градусов 24 минуты южной широты, 71 градус 18 минут западной долготы - это город NАНUI и это реально далеко".


      вот оно
      ЛукичЪ
    3. бормотолог Сегодня, 12:06
      Цитата: oleg-gr
      Видел фото названия места, "куда русские всех посылают. Страна Перу, 14 градусов 24 минуты южной широты, 71 градус 18 минут западной долготы - это город NАНUI и это реально далеко"

      Как строиться забор? Сперва пишуться 3 буквы, а потом к ним прибиваються доски, самый продуктивный слово-образующщий корень из русского языка; входит в ряд устойчивых словосочетаний, которые используютца населением в повседневной коммуникации.
      Самое интерессное место в пространственно-временном континууме. Сам туда никто идти не хочет, а всех окружающщих посылает с видом знатока, который там отдыхает ни первый год. По-этому там всегда пустынно. wassat

      Есть места по-ближе:
      Huy - город в Бельгии
      Huy - посёлок в Германии.
      Nahuja - деревня в Пиренеях
      Huedin - городок в Румынии
      и по-дальше:
      Huilo-Huilo - водопад в одноименном заповеднике в южном Чили
      Jujuy - провинция в Аргентине. В связи с нехорошим звучанием в русскоязычной литературе используется бразильский вариант прочтения Жужуй

      такие дела вот. yes .
      бормотолог
  3. Подрезчик Сегодня, 11:18
    А ведь очень похоже! Ну теперь все! А Россия с Крымом вовремя! Молодцы!
    Подрезчик
  4. silberwolf88 Сегодня, 11:19
    Молодец наш Министр Иностранных дел ... горжусь что у России есть такие руководители ... по поводу НАТО он совершенно прав ... Все наши отношения с этим блоком всегда дорога с односторонним движением ... которая постоянно используется для переброски оружия к нашим границам ... создания стратегического перевеса ... и нового витка разговора с позиции "диктата силы" ... А Россия взяла и положила на чужие интересы ...
    silberwolf88
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 11:23
    "Никогда мы не будем братьями..." на политический манер)))
    Вождь краснокожих
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:26
    А они думали, что Россия после 91-го только в поддавки играть умеет? wassat
    Горный стрелок
  7. Олег147741 Сегодня, 11:29
    Цитата: silberwolf88
    Молодец наш Министр Иностранных дел ... горжусь что у России есть такие руководители ... по поводу НАТО он совершенно прав ... Все наши отношения с этим блоком всегда дорога с односторонним движением ... которая постоянно используется для переброски оружия к нашим границам ... создания стратегического перевеса ... и нового витка разговора с позиции "диктата силы" ... А Россия взяла и положила на чужие интересы ...

    А не Вы ли гордились ещё и тем что у нас есть журналист-пустомеля Рогозин?
    Олег147741
  8. soroKING Сегодня, 11:34
    Цитата: silberwolf88
    Молодец наш Министр Иностранных дел ... горжусь что у России есть такие руководители ... по поводу НАТО он совершенно прав ... Все наши отношения с этим блоком всегда дорога с односторонним движением ... которая постоянно используется для переброски оружия к нашим границам ... создания стратегического перевеса ... и нового витка разговора с позиции "диктата силы" ... А Россия взяла и положила на чужие интересы ...

    совершенно с Вами согласен good
    а как вспомню Козырева, так тошнит angry
    soroKING
  9. sabakina Сегодня, 11:34
    Натовцы обиделись, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в Североатлантический альянс, включению Крыма в свои планы военного окружения Российской Федерации – эти планы провалились,

    Мы с вами ещё в 14-м здесь об этом говорили.
    sabakina
  10. Fitter65 Сегодня, 11:46
    Руководство НАТО заморозило отношения с Россией из-за провала планов по включению Украины вместе с Крымом в свою орбиту,

    Да на х....й им нужна толпа без КРЫМА.
    Fitter65
  11. voyaka uh Сегодня, 12:01
    Почему он решил, что кто-то обиделся?
    НАТО был на грани самороспуска до 2008. Об этом шли
    совещания. После 2008 самороспуск отменили, но радикальное
    сокращение вооруженных сил стран НАТО продолжилось.
    Европейцы распродали танки, американцы позакрывали базы Европе.
    Кучу генералов уволили.
    И тут 2014... Новая жизнь для генералов НАТО! Они, оказывается, нужны... belay
    Да, они тайно молятся на Путина laughing .
    voyaka uh
    1. sabakina Сегодня, 12:39
      voyaka uh , как говорил Штирлиц, "нет связки". Если НАТО было на грани роспуска до 2008 года, то именно Грузия помогла сделать шаг. А 2014 год....Это просто безсильное гавканье у них, как у дворняги , которая на цепи.
      sabakina
  12. Zomanus Сегодня, 12:26
    Ого. Уже прямы языком такие вещи говорят. Раньше как-то пытались
    другие причины найти. Видимо мы уже достаточный вес и силу набрали,
    что бы кидать вызовы НАТО и Западу вообще. Ну или хотя бы прямо
    противостоять в геополитической борьбе.
    Zomanus
  13. pjastolov Сегодня, 12:35
    Ну так они ж хотели и урал контролировать, а так облом, у ребенка конфетку отобрали tongue
    pjastolov
  14. инженерный Сегодня, 12:41
    Москва готова к диалогу, но с условием, что он будет вестись на основе равноправия.

    О каком равноправии может вообще идти речь? Его никогда не было и не будет, да еще лавры победителя в холодной войне, позволяют им с нами не особо и считаться. У них хорошо получается убеждать весь мир в правильности долларового обмена на природные ресурсы, в этом им помогают порядка 700 военных баз по всему миру. А у нас всего одна в Сирии. О каком равноправном диалоге может идти речь.
    инженерный
  15. prior Сегодня, 12:43
    Европа не обижаться, а благодарить должна Россию, которая не стёрла Европу с лица земли за всё то "хорошее", что Европа по отношению к России натворила.
    prior
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