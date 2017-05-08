16:17 08 мая

Из квартала Барзе сирийской столицы начался вывод боевиков с семьями

Первая группа непримиримых боевиков и их семей покинула квартал Борзе в Дамаске и направилась в сторону Идлиба. Соглашения об этом было ранее заключено между сирийскими властями и рядом вооруженных группировок, передает РИА Новости .

Из квартала Барзе сирийской столицы начался вывод боевиков с семьями


По словам источника агентства, «в течение дня Барзе должны покинуть 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.


Он сообщил, что всего захваченный боевиками квартал сирийской столицы должны покинуть около 8 тысяч человек. Все они поделены на несколько групп и будут покидать город планомерно, в соответствии с согласованным графиком.

Таким образом район Барзе полностью вернется под контроль местных властей и правительственной армии. Это позволит начать процесс восстановления инфраструктуры и возвращения в квартал мирных жителей.

Использованы фотографии: mepanorama.net
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Комментарии 22

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:07
    Шо ,опять? Сколько можно уже..
    Хорошо им та жилось видать , если с семьями обзавелись (а может быть наложницами..?)
    ОТДЕЛ
    1. Shurik70 Сегодня, 13:12
      Что за странная война, где "союзники" долбят друг по другу и спасают врагов
      Shurik70
      1. cniza Сегодня, 13:16
        Мы многого не знаем , но... свезут в одно место и там накроют.
        cniza
        1. Pirogov Сегодня, 13:30
          Цитата: cniza
          Мы многого не знаем , но... свезут в одно место и там накроют.

          Я вас умоляю ,свезут в другое место пот кинут деньжат ,выдадут оружие и отпустят и вся селяви.
          Pirogov
          1. Тралл Сегодня, 13:42
            У них там Идлиб резиновый что ли? smile
            Тралл
            1. ватник Сегодня, 13:47
              Цитата: Тралл
              У них там Идлиб резиновый что ли? smile

              Говорят часть из них перебирается в Европу что кстати говоря достаточно хорошо.
              ватник
          2. Арберес Сегодня, 15:19
            Цитата: Pirogov
            Я вас умоляю ,свезут в другое место пот кинут деньжат ,выдадут оружие и отпустят и вся селяви.

            Не мытьем, так катанием. Проблемы с террористическими и оппозиционными анклавами надо решать. Нет сил на силовое решение, значит путем дипломатическим с компромиссами и уступками. В теории все правильно. Ликвидация очагов сопротивления в анклавах даст армии возможности для высвобождения дополнительных сил, ну и фронт худо - бедно выровнять. Гнойники надо выдавливать! Под Дамаском (столицей Сирии) до сих пор бородатики права качают-это надо исправлять, а каким путем там в Дамаске виднее.
            Арберес
      2. makmak Сегодня, 14:10
        Гражданская война
        makmak
        1. ватник Сегодня, 14:16
          Цитата: makmak
          Гражданская война

          Только почему то в основном между суннитами с одной стороны и шиитам -алавитами христианами с другой.
          Хотя если разобраться то курды которые воюют против террористов ИГИЛ(которые по вероисповеданию сунниты) тоже процентов на 85-90 исповедают суннитскую ветвь ислама.
          ватник
    2. Подрезчик Сегодня, 13:14
      Жены-наложницы! Главное квартал столицы освобождается. Лучше было-бы их 200-ми вывозить, но тогда и мирных и правительственных тоже много будет!
      Подрезчик
    3. Kenneth Сегодня, 13:37
      Они там жили. Это их семьи а боевиками стали потому что гражданская война а у них не та религия оказалась.
      Kenneth
      1. pastooh37 Сегодня, 14:31
        Kenneth, объясни выше перечисленным комментаришкам историю с географией. А от себя добавлю: еду как то из С. Осетии в Краснодарский край, через Адыгею, а пассажир удивленно так вопрошает: " Кто же это на кубанскую землю адыгов пустил...?"
        pastooh37
    4. Deniska999 Сегодня, 13:46
      Вообще-то многие из них - местные.
      Deniska999
  2. soroKING Сегодня, 13:09
    семей..., а по сколько жён можно вывезти? recourse
    soroKING
  3. Вальцманюга Сегодня, 13:24
    Боевики с "семьями" , как это мило .
    Вальцманюга
  4. Михаил177 Сегодня, 13:32
    На одной строчке квартал "Барзе", на другой "Борзе.".... Вобщем, на идлибщине прибавится бородатых. Бомбить удобнее будет.
    Михаил177
  5. ОТДЕЛ Сегодня, 13:38
    Пусть уходят..А потом замочим! negative
    ОТДЕЛ
    1. Kenneth Сегодня, 13:57
      Вы скорее диван замочите с которого воюете
      Kenneth
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:25
        Цитата: Kenneth
        Вы скорее диван замочите с которого воюете

        Ну может быть..
        ОТДЕЛ
  6. senima56 Сегодня, 14:01
    Ну дай Бог! А то в самой стоице боевики засели и обстреливают город когда захотят!
    senima56
  7. iliitchitch Сегодня, 14:04
    "Метод домкрата" в действии . По-любому , лучше , чем ломом на мосульщине . Потом с идлибщины , потом с ... А потом они беженцы - и к этой жабе меркель , и к эммануэльке с её чёртовой бабушкой .
    Сатановский недавно рецепт победы над терроризмом озвучил - убить их всех . В логике не откажешь человеку wassat
    iliitchitch
  8. Altona Сегодня, 14:18
    Американцы свято берегут хохлов, муслимов-радикалов и геев. laughing laughing
    Altona
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