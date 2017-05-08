Из квартала Барзе сирийской столицы начался вывод боевиков с семьями
Первая группа непримиримых боевиков и их семей покинула квартал Борзе в Дамаске и направилась в сторону Идлиба. Соглашения об этом было ранее заключено между сирийскими властями и рядом вооруженных группировок, передает РИА Новости .
По словам источника агентства, «в течение дня Барзе должны покинуть 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.
Он сообщил, что всего захваченный боевиками квартал сирийской столицы должны покинуть около 8 тысяч человек. Все они поделены на несколько групп и будут покидать город планомерно, в соответствии с согласованным графиком.
Таким образом район Барзе полностью вернется под контроль местных властей и правительственной армии. Это позволит начать процесс восстановления инфраструктуры и возвращения в квартал мирных жителей.
По словам источника агентства, «в течение дня Барзе должны покинуть 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.
Он сообщил, что всего захваченный боевиками квартал сирийской столицы должны покинуть около 8 тысяч человек. Все они поделены на несколько групп и будут покидать город планомерно, в соответствии с согласованным графиком.
Таким образом район Барзе полностью вернется под контроль местных властей и правительственной армии. Это позволит начать процесс восстановления инфраструктуры и возвращения в квартал мирных жителей.
Использованы фотографии: mepanorama.net
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